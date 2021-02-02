Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео)

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. Як уникнути проблем?
Деякі облгази фактично тероризують споживачів, якщо вони хочуть перейти до іншого газопостачальника. Психологічний тиск, фізичне відключення газу, перевірки можливих порушень і так далі. Саме так відбулося у випадку Юлії Назаренко з Лубен. Жінка хотіла відмовитися від послуг місцевого газопостачальника "Лубнигазу", подала заяву на річний пакет від "Нафтогазу", але зрештою замість газу від нового постачальника вона взагалі залишилася без блакитного палива. Її будинок у листопаді без попередження відімкнули від газопостачання співробітники місцевого облгазу.
Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити увосьмеро більше, ніж у Києві. Які важелі має ОТГ, щоб протидіяти газовикам?
Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.