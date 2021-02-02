 Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео)

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. Як уникнути проблем?

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Деякі облгази фактично тероризують споживачів, якщо вони хочуть перейти до іншого газопостачальника. Психологічний тиск, фізичне відключення газу, перевірки можливих порушень і так далі. Саме так відбулося у випадку Юлії Назаренко з Лубен. Жінка хотіла відмовитися від послуг місцевого газопостачальника "Лубнигазу", подала заяву на річний пакет від "Нафтогазу", але зрештою замість газу від нового постачальника вона взагалі залишилася без блакитного палива. Її будинок у листопаді без попередження відімкнули від газопостачання співробітники місцевого облгазу.

DW.COM

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити увосьмеро більше, ніж у Києві. Які важелі має ОТГ, щоб протидіяти газовикам?  

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео)

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Новий газовий конфлікт у Європі - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.  

Також за темою

Як змінити газопостачальника й не залишитися без газу (02.02.2021) 02.02.2021

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. На що слід зважати споживача при зміні газопостачальника, аби уникнути проблем?

Реклама

Докладно

Олексій Навальний за склом у залі суду в Москві

Німецькі політики: Вирок Навальному - ознака страху Путіна

Німецькі парламентарі обурені рішенням російського суду відправити опозиціонера Олексія Навального до в'язниці.  

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Як не залишитися без газу після зміни постачальника (відео)

Українці в теорії можуть змінити газопостачальника. Але на практиці - ні. Як уникнути проблем з місцевими газовиками?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  