Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео)

Деякі облгази фактично тероризують споживачів, якщо вони хочуть перейти до іншого газопостачальника. Психологічний тиск, фізичне відключення газу, перевірки можливих порушень і так далі. Саме так відбулося у випадку Юлії Назаренко з Лубен. Жінка хотіла відмовитися від послуг місцевого газопостачальника "Лубнигазу", подала заяву на річний пакет від "Нафтогазу", але зрештою замість газу від нового постачальника вона взагалі залишилася без блакитного палива. Її будинок у листопаді без попередження відімкнули від газопостачання співробітники місцевого облгазу.