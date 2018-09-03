 Як (не)утилізують батарейки в Україні (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.09.2018

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Україна

Як (не)утилізують батарейки в Україні (відео)

Українці здають на утилізацію максимум 1 відсоток використаних батарейок. Але навіть їх, виявляється, ніде переробляти.

Утилізація батарейок: 1% здають, 0% переробляють

Утилізація батарейок: 1% здають, 0% переробляють

Викидати батарейки в смітник не можна - вони забруднюють довкілля токсичними речовинами. Цьому дітей вчать в українських школах і мотивують їх збирати батарейки. Школярі це роблять завзято, з упевненістю, що рятують світ. Але дитяча впевненість закінчується на спеціалізованому комунальному підприємстві "Київкомунсервіс", яке збирає від бюджетних установ і населення використані батарейки.Все, що тут  назбиралося за останні п’ять років, так і не утилізували. Чому - дивіться у відео DW:

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Докладно

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