 Як на розгін мітингу в Москві реагує Німеччина (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.08.2019

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Як на розгін мітингу в Москві реагує Німеччина (відео)

Уряд ФРН закликає російську владу "зберігати розсудливість" і негайно звільнити заарештованих на мітингах протесту за чесні вибори.

Усього через п'ять тижнів після повернення РФ в ПАРЄ поліція жорстоко придушила акцію за чесні вибори в Москві

Усього через п'ять тижнів після повернення РФ в ПАРЄ поліція жорстоко придушила акцію за чесні вибори в Москві

У Німеччині зауважують надзвичайну жорстокість, з якою поліція діяла щодо демонстрантів. Це робиться навмисно, впевнені політологи - у такий спосіб чинна влада ніби демонструє готовність придушувати неузгоджені в мерії акції протесту. Однак тепер люди можуть виходити на вулицю вже не через вибори, а щоб виступити проти жорстокості влади. 

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Росія закидає Deutsche Welle втручання

Після чергових протестних демонстрацій у Москві, котрі супроводжувалися масовими затриманнями, Росія звинуватила німецьку медіакомпанію Deutsche Welle у втручанні в протести. Мовник відкидає закиди. (05.08.2019)  

ФРН: Затримання в Москві порушують міжнародні зобов'язання РФ

Німецький уряд розкритикував арешт сотень людей у Москві та закликав Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань. (04.08.2019)  

Протести у Москві: затримано понад 800 осіб, поліцейські застосовують силу

У поліції Москви повідомили, що затримали близько 600 осіб під час протестної акції. Водночас ЗМІ повідомляють про понад 800 затриманих. (03.08.2019)  

Коментар: Посилення тиску не лякає прихильників російської опозиції

Російська опозиція небачено згуртувалася у своїх діях проти влади, яка не пускає її на вибори, а протестувальники на вулиці все менше бояться жорстких дій силовиків. Попереду - нові зіткнення, вважає Олександр Плющев. (29.07.2019)  

У Німеччині засудили насильство проти демонстрантів в Москві

В німецькому МЗС назвали насильство проти мирних демонстрантів у Москві "ударом по демократії і правовій державі". (29.07.2019)  

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Уряд ФРН закликав російську владу "зберігати розсудливість" і негайно звільнити заарештованих на мітингах протесту за чесні вибори.