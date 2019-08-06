Як на розгін мітингу в Москві реагує Німеччина (відео)

У Німеччині зауважують надзвичайну жорстокість, з якою поліція діяла щодо демонстрантів. Це робиться навмисно, впевнені політологи - у такий спосіб чинна влада ніби демонструє готовність придушувати неузгоджені в мерії акції протесту. Однак тепер люди можуть виходити на вулицю вже не через вибори, а щоб виступити проти жорстокості влади.