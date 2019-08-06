Як на розгін мітингу в Москві реагує Німеччина (відео)

Уряд ФРН закликає російську владу "зберігати розсудливість" і негайно звільнити заарештованих на мітингах протесту за чесні вибори.
Усього через п'ять тижнів після повернення РФ в ПАРЄ поліція жорстоко придушила акцію за чесні вибори в Москві
У Німеччині зауважують надзвичайну жорстокість, з якою поліція діяла щодо демонстрантів. Це робиться навмисно, впевнені політологи - у такий спосіб чинна влада ніби демонструє готовність придушувати неузгоджені в мерії акції протесту. Однак тепер люди можуть виходити на вулицю вже не через вибори, а щоб виступити проти жорстокості влади.
Після чергових протестних демонстрацій у Москві, котрі супроводжувалися масовими затриманнями, Росія звинуватила німецьку медіакомпанію Deutsche Welle у втручанні в протести. Мовник відкидає закиди. (05.08.2019)
Німецький уряд розкритикував арешт сотень людей у Москві та закликав Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань. (04.08.2019)
У поліції Москви повідомили, що затримали близько 600 осіб під час протестної акції. Водночас ЗМІ повідомляють про понад 800 затриманих. (03.08.2019)
Російська опозиція небачено згуртувалася у своїх діях проти влади, яка не пускає її на вибори, а протестувальники на вулиці все менше бояться жорстких дій силовиків. Попереду - нові зіткнення, вважає Олександр Плющев. (29.07.2019)