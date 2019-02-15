Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію (фотогалерея)

ФРН відмволяється від вугільної енергетики: теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого. Інженери назвали підрив "справжнім балетом".
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У тому, що заради збереження клімату необхідно відмовлятись від використання вугілля, у ФРН мало хто сумнівається. Питання лише в тому, як швидко це має відбутись. Спеціальна експертна комісія радить натиснути на газ. (30.01.2019)
Услід за атомною електрогенерацією Німеччина має відмовитися від вугільної. До кінця 2038 року від енерегомережі мають бути відключені теплоелектростанції, які працюють на вугіллі, рекомендувала спеціальна комісія. (26.01.2019)