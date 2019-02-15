Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію (фотогалерея)

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

Заходи безпеки

Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.