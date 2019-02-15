 Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.02.2019

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Європа

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію (фотогалерея)

ФРН відмволяється від вугільної енергетики: теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого. Інженери назвали підрив "справжнім балетом".

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    200 кілограмів вибухівки

    Тепер уже колишня теплова електростанція (ТЕС) імені Ґустава Кнеппера між західнонімецькими містами Кастроп-Рауксель та Дортмунд, що працювала на кам'яному вугіллі, була здана в експлуатацію у 1971 році і функціонувала до 2014 року. Тепер для знищення цієї ТЕС знадобилося понад 200 кілограмів вибухівки.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Пірует на прощання

    Майже 130-метрова башта для охолоджування пари після спрацювання вибухівки завалилася, елегантно обертаючись. "Кращої хореографії під час підривання будівлі годі й уявити. Це є справжнім балетом", - прокоментував фахівець-підривник Едуард Райш (Eduard Reisch) під час live-трансляції з місця знищення ТЕС, яку здійснював суспільний мовник WDR.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Заходи безпеки

    Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Сотні роззяв зібралися подивитися на видовище

    Для мешканців зони довкола електростанції спорудили трибуни для споглядання за захоплюючим процесом. До них приєдналися сотні інших роззяв. А чудова сонячна і тепла весняна погода лише зробила цей процес ще більш приємним.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Падіння 210-метрової башти

    За декілька секунд після падіння башти-охолоджувача пари до неї приєдналася і димова труба, що була 210 метрів заввишки. Ця башта була на 50 метрів вищою за знаменитий Кельнський собор. Утім, тепер споруда перетворилася на величезну купу хаотично розкиданого бетону.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Прощавай, кам'яне вугілля

    Знищення цієї ТЕС відбулося на тлі процесу згортання використання кам'яного вугілля Німеччиною - до 2038 року країна має намір повністю відмовитися від вугільної енергетики. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. А наприкінці 2018 року у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Вперед у майбутнє

    Тепер з місця, де раніше височіла ТЕС, має бути вивезено близько 28 тисяч тонн будівельного сміття та уламків бетону. У підсумку на цьому місці у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія звільниться 59 гектарів промислової площі.

    Автор: Давид Ель, Максим Сидоржевський


  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    200 кілограмів вибухівки

    Тепер уже колишня теплова електростанція (ТЕС) імені Ґустава Кнеппера між західнонімецькими містами Кастроп-Рауксель та Дортмунд, що працювала на кам'яному вугіллі, була здана в експлуатацію у 1971 році і функціонувала до 2014 року. Тепер для знищення цієї ТЕС знадобилося понад 200 кілограмів вибухівки.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Пірует на прощання

    Майже 130-метрова башта для охолоджування пари після спрацювання вибухівки завалилася, елегантно обертаючись. "Кращої хореографії під час підривання будівлі годі й уявити. Це є справжнім балетом", - прокоментував фахівець-підривник Едуард Райш (Eduard Reisch) під час live-трансляції з місця знищення ТЕС, яку здійснював суспільний мовник WDR.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Заходи безпеки

    Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Сотні роззяв зібралися подивитися на видовище

    Для мешканців зони довкола електростанції спорудили трибуни для споглядання за захоплюючим процесом. До них приєдналися сотні інших роззяв. А чудова сонячна і тепла весняна погода лише зробила цей процес ще більш приємним.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Падіння 210-метрової башти

    За декілька секунд після падіння башти-охолоджувача пари до неї приєдналася і димова труба, що була 210 метрів заввишки. Ця башта була на 50 метрів вищою за знаменитий Кельнський собор. Утім, тепер споруда перетворилася на величезну купу хаотично розкиданого бетону.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Прощавай, кам'яне вугілля

    Знищення цієї ТЕС відбулося на тлі процесу згортання використання кам'яного вугілля Німеччиною - до 2038 року країна має намір повністю відмовитися від вугільної енергетики. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. А наприкінці 2018 року у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Вперед у майбутнє

    Тепер з місця, де раніше височіла ТЕС, має бути вивезено близько 28 тисяч тонн будівельного сміття та уламків бетону. У підсумку на цьому місці у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія звільниться 59 гектарів промислової площі.

    Автор: Давид Ель, Максим Сидоржевський


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  • Потужність коксохімічного цеху, побудованого на території шахти Цольферайн у 1957-1961 роках, становить 7500 тонн щоденно.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Потужність коксохімічного цеху, побудованого на території шахти "Цольферайн" у 1957-1961 роках, становить 7500 тонн щоденно.

  • Кафе біля інформаційного касового центру в колишній вуглемийці Цольферайну.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Кафе біля інформаційного касового центру в колишній вуглемийці "Цольферайну".

  • Сходи в колишньому вугільному бункері, по яких відвідувачі зараз переходять з одного музейного поверху на інший.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Сходи в колишньому вугільному бункері, по яких відвідувачі зараз переходять з одного музейного поверху на інший.

  • Експозиція про історію Цольферайну.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Експозиція про історію "Цольферайну".

  • Сортувальний цех вугільної шахти Цольферайн.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Сортувальний цех вугільної шахти "Цольферайн".

  • Цех сортування вугілля.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Цех сортування вугілля.

  • Сучасна будівля у формі кубу, зведена 2006 року на території Цольферайну за проектом японського архітектурного бюро SANAA. У приміщеннях розташована школа дизайну Університету Дуйсбурга-Ессена.

    Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

    Шахта "Цольферайн"

    Сучасна будівля у формі кубу, зведена 2006 року на території "Цольферайну" за проектом японського архітектурного бюро SANAA. У приміщеннях розташована школа дизайну Університету Дуйсбурга-Ессена.


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Колись це була найбільша в Європі шахта. Нині пам'ятник промислової архітектури в Рурській області в Німеччині. Видобуток вугілля в копальні "Цольферайн" припинили рівно 30 років тому - 23 грудня 1986 року. (23.12.2016)  

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Як Німеччина перетворює вугільні шахти на курорти (21.06.2018)  

Дивовижні перевтілення шахтарського регіону Німеччини (26.04.2018)  

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Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

Теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого.  

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