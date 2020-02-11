Як НАТО планує оборонятися від новітніх російських ракет

Після того, як припинення дії Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) стало очевидним, у НАТО вирішили розробити відповідь на нову російську ракету 9М729 (за класифікацією Альянсу SSC-8). Саме ця ракета стала причиною згортання ДРСМД. Більше ніж пів року потому, в Альянсі все ще думають над пакетом заходів. Однак на засіданні міністрів оборони НАТО, яке відбулось 12-13 лютого в Брюсселі, стало зрозуміло, що 9М729 - лише частина проблеми, оскільки Росія розробляє і ставить на озброєння низку інших новітніх ракет.

Які заходи готує НАТО

За підсумками засідання генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс затвердить пакет заходів пізніше цього року. Але певне розуміння, в чому він полягатиме, вже є. Столтенберг уточнив, що заходи будуть "захисними". "Вони включатимуть пристосування нашого планування та навчань, а також адаптацію наших стратегій звичайних і ядерних озброєнь", - розповів він.

Альянс, за словами генсека, уже почав реагувати шляхом підвищення готовності своїх сил. Як відомо, НАТО розмістило чотири батальйони на ротаційній основі у країнах Балтії та Польщі, а також затвердило ініціативу "чотири рази по 30". У її рамках по 30 підрозділів сухопутних, військово-повітряних і військово-морських сил повинні бути готовими до застосування впродовж 30 днів. Серед нових заходів буде й покращення розвідки, спостереження та збирання інформації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Також НАТО розробляє нові оборонні системи. "Ми інвестуємо у нові сучасні можливості, включно з протиповітряною і протиракетною обороною", - заявив Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Про які саме системи оборони йдеться, в НАТО не говорять, посилаючись на те, що це таємна інформація.

Водночас США працюють не лише над обороною, але і над системами наступального озброєння. У другій половині 2019 року вони почали тестування нової ракети середньої дальності. Тести таких систем, на відміну від їхньої розробки, були заборонені ДРСМД.

Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час своєї пресконференції конкретики уникала, заявивши лише, що її країна перебуває "в процесі" створення можливостей, які дозолять їй "захищатися від ракет, вироблених Росією у великих кількостях в порушення Договору про РСМД". Вона уточнила, що хоча ці можливості вже тестували, вони поки що не готові до прийняття на озброєння.

Один із чиновників НАТО на умовах анонімності пояснив:"Моє розуміння програми США - вони розробляють звичайні гіперзвукові ракетні системи". За його словами, Вашингтон не зможе прийняти на озброєння ці ракети ще найближчі рік чи два.

Єдине, що США вже зробили, - це оснастили свої підводні човни класу "Огайо" балістичними ракетами з новими ядерними боєголовками пониженої потужності W76-2. Про це стало відомо на початку 2020 року.

НАТО не розміщуватиме нову ядерну зброю в Європі

За даними західних спецслужб, у Росії вже стоять на озброєнні десятки 9М729. У НАТО вважають, що дальність польоту цієї ракети порушує ДРСМД. Москва наявність ракети визнає, але наполягає, що вона не суперечить договору. Ракети середньої дальності непокоять НАТО тим, що здатні за дуже короткий час уразити міста в Європі. При цьому вони мобільні та їх легко сховати. Тому вони залишають мінімальні шанси підготуватися до атаки.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

У 1970-80-х роках це міркування стало причиною розміщення в Європі американських балістичних ракет "Першинг" і крилатих ракет середньої дальності у відповідь на розгортання Радянським Союзом оснащених ядерними боєголовками ракет РСД-10. У підсумку, в 1987 році США та СРСР підписали ДРСМД, ліквідувавши цілий клас ракет: середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

У НАТО зазначають, що цього разу не підуть тим самим шляхом. Столтенберг неодноразово наголошував на тому, що Альянс не збирається розміщувати в Європі нові системи ядерної зброї. "Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія", - заявив генсек.

Нові російські ракети

"SSC-8 - лише один з викликів, які стоять перед нами", - сказав перед засіданням міністрів Столтенберг. Як відомо, крилата ракета 9М729 чимось принципово новим не є. Водночас останнім часом Росія заявляла про успіхи в новітніх системах озброєння. Йдеться про гіперзвукову зброю, тобто ракети, які рухаються зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку.

У грудні минулого року РФ заявила про прийняття на озброєння системи "Авангард". Це гіперзвуковий блок, котрий встановлюють на міжконтинентальні балістичні ракети УР-100Н (SS-19 за класифікацією НАТО). Завдяки високій швидкості та можливості маневрувати, гіперзвуковий блок зможе більш ефективно долати протиракетну оборону.

У НАТО зауважують, що ця система не змінить балансу сил між Росією та США в стратегічних озброєннях. Зараз баланс сил у стратегічних озброєннях забезпечується можливістю як США, так і Росії у взаємному гарантованому знищенні.

"У нас нема неперевершеної системи протиракетної оборони, яку Росії треба було би подолати. Вони і так можуть зробити це доволі успішно", - говорить джерело DW в Альянсі. Нагадаємо, у Росії, в свою чергу, можливості протиракетної оборони є суттєво меншими, ніж у США.

І тому набагато більше в НАТО занепокоєні російськими новими нестратегічними ракетами. Крім 9М729, це і корабельні крилаті ракети "Калібр", і комплекси "Іскандер", і гіперзвукова ракета "Кинжал". Останню Росія, наприклад, випробувала в січні біля берегів Криму, запустивши її з винищувача МіГ-31К. За словами Столтенберга, багато з нових російських ракет - подвійного призначення, тобто вони здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Джерело DW у НАТО вказує на "великий дисбаланс" на регіональному рівні між тим, що є у НАТО та новими російськими ракетними системами. На відміну від міжконтинентальних ракет у питанні нестратегічних озброєнь Альянсу буде складніше пристосуватися, додає співрозмовник видання. При цьому він не залишає сумнівів у єдності Альянсу: "Якщо Росія атакує східний фланг НАТО, то в першу чергу ми оголосимо відповідь за статтею 5". Ця стаття Північноатлантичного договору передбачає, що атака на одну з країн Альянсу розцінюється як напад на всі його держави-члени.