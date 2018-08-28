Як Московський і Вселенський патріархи вирішують долю українського православ'я

Зустріч патріарха Московського Кирила з Вселенським патріархом пройшла в Стамбулі 31 серпня 2018 року. Офіційно про зміст розмови не повідомлялося. Але серед імовірних тем у пресі на в церковних колах однозначно називалася одна - можливість надання автокефалії Українській православній церкві.

Ще в червні 2016 року Верховна Рада України звернулася до патріарха Константинопольського Варфоломія з проханням видати томос - відповідний указ. Згодом президент Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розглядає прохання Києва. За словами секретаря Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископа Євстратія (Зорі), питання про надання томоса можуть розглянути вже восени. Євстратій з посиланням за інформацію грецьких ЗМІ заявив, що томос про автокефалію буцімто вже написаний. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Хто вирішує долю Української православної церкви

Чому доля Української православної церкви залежить саме від константинопольського і московського патріархів? За словами Йоганнеса Ельдемана (Johannes Oeldemann), голови Інституту екуменічних досліджень імені Йогана-Адама Мелера в німецькому Падерборні, участь Патріарха Константинопольського пов'язана із тим, що первинно Україна належала до території екуменічного (Вселенського. - Ред.) патріархату. "Нині точиться суперечка про те, чи є вона остаточно під юрисдикцією Московського патріархату, якому була передана у XVII сторіччі, чи і надалі за неї відповідає Константинополь", - пояснив експерт у розмові з DW.

Що таке автокефалія

Автокефальною церквою у православ'ї називається самостійна помісна церква, розташована на території окремої провінції чи держави, адміністративно повністю незалежна від інших православних помісних церков, але єдина з ними у літургійному спілкуванні.

Першою у списку загальновизнаних автокефальних православних церков є Константинопольська, яку офіційно називають Вселенським патріархатом. Її голова з 1991 року - архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій І. Адміністративний центр патріархату, патріарша резиденція і кафедральний собор Георгія Переможця розташовані у Стамбулі, в районі Фенер. Російська православна церква (РПЦ), яку називають також Московським патріархатом, - одна з найбільших автокефальних помісних церков світу. РПЦ вважає себе канонічно легітимною православною адміністративно-незалежною церквою на території колишнього СРСР (за винятком Грузії і Вірменії), а також в Японії, Китаї і Монголії.

Натомість Константинопольська православна церква оскаржує канонічну юрисдикцію РПЦ на деякі пострадянські держави, зокрема, Естонію і Україну.

Суперечки про автокефалію для Української православної церкви

Нині українська православна церква розділена. Крім Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ МП) і Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) є ще нині відносно нечисельна Українська автокефальна православна церква, заснована у 20-их роках минулого століття і відроджена після розпаду Радянського Союзу.

УПЦ (МП) є самоврядною церквою з правами широкої автономії у складі Московського патріархату. УПЦ КП виникла 1992 року. Київську патріархію проголосили священники, які домагалися, але не отримали від Москви згоди на повну незалежність українського православ'я. 1995 року УПЦ КП очолив колишній церковний функціонер РПЦ Філарет, який з 1990 по 1992 рік був предстоятелем УПЦ (МП), а згодом перейшов до Київського патріархату. 1997 року Філарет був відлучений від церкви рішенням собору Російської православної церкви.

Донині Українська православна церква Київського патріархату є канонічно невизнаною. Прихильники УПЦ КП ведуть її історію до Київської метрополії, яка перебувала під юрисдикцією Константинопольської православної церкви. У Київському патріархаті заперечують законність переведення української православної церкви під юрисдикцію Московського патріарха 1686 року.

Хресна хода вірян УПЦ МП у Києві

Йоганнес Ельдеман констатує, що "чимало українців сподіваються на те, що якщо Українська православна церква стане автокефальною, це призведе до зникнення розколу в українському православ'ї, у церкви буде єдиний голова і спільне керівництво". Утім, експерт переконаний, що зустріч патріарха Варфоломія з патріархом Кирилом питання автокефалії для української церкви не вирішила. "У православ'ї патріархи самостійно рішень не ухвалюють. Вони мають робити це спільно із синодами", - зазначає Ельдеман.

Напружені відносини церков

Загалом відносини між Константинопольським і Московським патріархатом є непростими, і причиною тому є не лише питання Української православної церкви. На те є історичні причини. "Обидва патріархати з часом перетворилися на свого роду імперські церковні структури, що належали або до Візантійської, або до Російської імперії. І тому несли відповідальність не лише за росіян або греків, але і за всіх інших православних, що проживали на так званих "канонічних" територіях", - пояснює Йоганнес Ельдеманн. За його словами, Україна є найбільшою з територій, щодо канонічної приналежності якої точаться суперечки між Вселенським і Московським патріархатом.

Московський Патріарх Кирило

Німецький експерт вказує на досвід Естонії, де також був конфлікт щодо приналежності православної церкви до Москви чи Константинополя. "Все завершилося створенням двох паралельних церковних структур, одна з яких - естонська Автономна православна церква - належала до Константинопольського патріархату, а інша - до Московського", - зауважує Йоганнес Ельдеманн. Однак, на думку німецького експерта, такий сценарій в Україні навряд чи повториться. Адже в Україні вже тепер існують три православні церкви. "Виникає питання: якщо одну з них оголосять автокефальною, то яку саме?" - розмірковує Ельдеманн. Він попереджає, що зрештою в Україні може постати нова - четверта - православна церква.

Роль патріарха Варфоломія

Йоганнес Ельдеманн зазначає, що не можна однозначно стверджувати, що Патріарх Варфоломій піде на загострення конфронтації з Московським патріархатом через питання автокефалії для Української православної церкви. "Він прагне зближення, щоб його не сприймали як одного з тих, хто однозначно виступає за автокефалію української церкви. На початку серпня він відвідав святкове богослужіння у російській православній церкві Стамбула. Все це - сигнали, що вказують на прагнення до порозуміння, а не до конфронтації", - зазначає експерт.

Голова Інституту екуменічних досліджень звертає увагу також на політичний аспект, в якому опосередковану роль може зіграти Туреччина. Річ у тім, що адміністративний центр Вселенського патріархату, патріарша резиденція і кафедральний собор Георгія переможця розташовані у Стамбулі. А патріарх Варфоломій є громадянином Туреччини. На думку Йоганнеса Ельдеманна, не можна виключати певних спроб впливу турецької влади на Варфоломія. "Я не думаю, що Туреччина яким-небудь чином зацікавлена у тому, аби вимагати автокефалії для Української православної церкви. Останніми місяцями ми спостерігаємо спроби зближення Туреччини і Росії", - зауважує німецький експерт.