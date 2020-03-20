Як можуть обмежити права жителів ФРН через пандемію коронавірусу

Влада Баварії, оголосивши надзвичайний стан на території цієї федеральної землі ФРН, на сьогодні пішла найбільш далеко у Німеччині в боротьбі з поширенням коронавірусу. Баварський прем'єр Маркус Зедер (Markus Söder) так описав одну з основних цілей вжитих заходів: пожежники і співробітники всіх аварійних і рятувальних служб тепер можуть бути підпорядковані єдиному керівництву - або, принаймні, їх буде легше зібрати разом. Зазвичай за це відповідальні муніципалітети, округи або міста.

Глава уряду Баварії Маркус Зедер

Крім того, всі лікарні в Баварії тепер фактично перебувають під контролем влади. Їхній персонал повинен повністю зосередитися на боротьбі з коронавірусом. У процесі боротьби з поширенням SARS-CoV-2 можуть бути складені - не лише в Баварії - списки лікарів, що вийшли на пенсію, та лікарів загальної практики для задіяння їх у випадку крайньої необхідності. Приватних осіб теж можуть зобов'язати надавати допомогу. Але в деталях є відмінності, оскільки в кожній федеральній землі діє власний закон про захист громадян у разі катастроф і стихійних лих.

Що дозволено німецькій державі в разі надзвичайної ситуації

На федеральному рівні на даний момент діє закон про інфекційний захист населення, ухвалений у 2001 році. І вже він сам по собі здатний в певних випадках серйозно обмежити основні права і свободи громадян ФРН. Згідно зі статтею 17-ю, це стосується свободи пересування і свободи зібрань, а також недоторканності житла.

Заборона зібрань (чисельністю понад 50 осіб) в Німеччині вже набула чинності. Карантин для тих осіб, які, ймовірно, інфіковані SARS-CoV-2, також відбувається відповідно до зазначеного закону. Можливим є й оголошення на всій території країни комендантської години, чого ще не відбулося.

У Німеччині вже набула чинності низка обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу

Під час катастроф або стихійних лих, на випадок яких, як уже вище згадувалося, в кожній федеральній землі ухвалений власний закон, можливе запровадження додаткових обмежень. Так звана конфіденційність комунікації (Fernmeldegeheimnis) може бути тимчасово скасована, тому уповноважені органи можуть прослуховувати телефонні розмови. Крім цього, також може бути обмежене право власності - на будинок або земельну ділянку.

Меркель може оголосити надзвичайний стан

Хоча в Німеччині немає федерального закону про стихійні лиха, в країні діють так звані закони про надзвичайний стан. У них визначені різні види загроз - як внутрішні, так і зовнішні, як, наприклад, епідемія або військовий напад. Цей пакет законів - як доповнення до конституції ФРН - був ухвалений у 1968 році. І відбулося це після бурхливих дискусій – усі ще пам'ятали Веймарську республіку і нацистську диктатуру – адже зберігалося серйозне занепокоєння щодо можливої нової авторитарної держави.

Закони про надзвичайний стан регулюють, зокрема, те, як федеральні землі можуть допомагати одна одній, наприклад силами поліції. Згідно з цими законами, федеральний уряд також може брати під контроль проведення операцій і задіяти підрозділи Бундесверу усередині країни, що взагалі-то робити заборонено. Берлін у період дії надзвичайного стану має право давати вказівки федеральним землям. Таким чином, розподіл повноважень між федеральним урядом і урядами земель буде оформлено по-новому, в бік більшої централізації.

Запровадження надзвичайного стану спричинить за собою і значні обмеження основних прав і свобод. Наприклад, це може торкнутися таємниці листування. Крім того, жителі ФРН можуть бути тимчасово позбавлені права вільно пересуватися. Надзвичайний стан в Німеччині може оголосити федеральний уряд, чого поки що жодного разу не було в історії ФРН.