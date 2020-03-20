 Як можуть обмежити права жителів ФРН через пандемію коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2020

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Європа

Як можуть обмежити права жителів ФРН через пандемію коронавірусу

Німеччина - країна з стійкою розвиненою демократією. Але в надзвичайних ситуаціях і тут можливі обмеження основних прав і свобод жителів країни. Які саме і хто їх запроваджує, пояснює DW.

В Основному законі ФРН закріплені головні права і свободи людини

В Основному законі ФРН закріплені головні права і свободи людини

Влада Баварії, оголосивши надзвичайний стан на території цієї федеральної землі ФРН, на сьогодні пішла найбільш далеко у Німеччині в боротьбі з поширенням коронавірусу. Баварський прем'єр Маркус Зедер (Markus Söder) так описав одну з основних цілей вжитих заходів: пожежники і співробітники всіх аварійних і рятувальних служб тепер можуть бути підпорядковані єдиному керівництву - або, принаймні, їх буде легше зібрати разом. Зазвичай за це відповідальні муніципалітети, округи або міста.

Глава уряду Баварії Маркус Зедер

Глава уряду Баварії Маркус Зедер

Крім того, всі лікарні в Баварії тепер фактично перебувають під контролем влади. Їхній персонал повинен повністю зосередитися на боротьбі з коронавірусом. У процесі боротьби з поширенням SARS-CoV-2 можуть бути складені - не лише в Баварії - списки лікарів, що вийшли на пенсію, та лікарів загальної практики для задіяння їх у випадку крайньої необхідності. Приватних осіб теж можуть зобов'язати надавати допомогу. Але в деталях є відмінності, оскільки в кожній федеральній землі діє власний закон про захист громадян у разі катастроф і стихійних лих.

Що дозволено німецькій державі в разі надзвичайної ситуації

На федеральному рівні на даний момент діє закон про інфекційний захист населення, ухвалений у 2001 році. І вже він сам по собі здатний в певних випадках серйозно обмежити основні права і свободи громадян ФРН. Згідно зі статтею 17-ю, це стосується свободи пересування і свободи зібрань, а також недоторканності житла.

Заборона зібрань (чисельністю понад 50 осіб) в Німеччині вже набула чинності. Карантин для тих осіб, які, ймовірно, інфіковані SARS-CoV-2, також відбувається відповідно до зазначеного закону. Можливим є й оголошення на всій території країни комендантської години, чого ще не відбулося.

У Німеччині вже набула чинності низка обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу

У Німеччині вже набула чинності низка обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу

Під час катастроф або стихійних лих, на випадок яких, як уже вище згадувалося, в кожній федеральній землі ухвалений власний закон, можливе запровадження додаткових обмежень. Так звана конфіденційність комунікації (Fernmeldegeheimnis) може бути тимчасово скасована, тому уповноважені органи можуть прослуховувати телефонні розмови. Крім цього, також може бути обмежене право власності - на будинок або земельну ділянку.

Меркель може оголосити надзвичайний стан

Хоча в Німеччині немає федерального закону про стихійні лиха, в країні діють так звані закони про надзвичайний стан. У них визначені різні види загроз - як внутрішні, так і зовнішні, як, наприклад, епідемія або військовий напад. Цей пакет законів - як доповнення до конституції ФРН - був ухвалений у 1968 році. І відбулося це після бурхливих дискусій – усі ще пам'ятали Веймарську республіку і нацистську диктатуру – адже зберігалося серйозне занепокоєння щодо можливої нової авторитарної держави.

Закони про надзвичайний стан регулюють, зокрема, те, як федеральні землі можуть допомагати одна одній, наприклад силами поліції. Згідно з цими законами, федеральний уряд також може брати під контроль проведення операцій і задіяти підрозділи Бундесверу усередині країни, що взагалі-то робити заборонено. Берлін у період дії надзвичайного стану має право давати вказівки федеральним землям. Таким чином, розподіл повноважень між федеральним урядом і урядами земель буде оформлено по-новому, в бік більшої централізації.

Запровадження надзвичайного стану спричинить за собою і значні обмеження основних прав і свобод. Наприклад, це може торкнутися таємниці листування. Крім того, жителі ФРН можуть бути тимчасово позбавлені права вільно пересуватися. Надзвичайний стан в Німеччині може оголосити федеральний уряд, чого поки що жодного разу не було в історії ФРН.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (18.03.2020)  

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Докладно

В Основному законі ФРН закріплені головні права і свободи людини

Як можуть обмежити права у ФРН через пандемію коронавірусу

DW пояснює, якими можуть бути обмеження прав і свобод жителів ФРН під час надзвичайного стану через коронавірус.  

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