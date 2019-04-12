 Як Меркель і Порошенко відповідали на запитання про Зеленського | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.04.2019

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Європа

Як Меркель і Порошенко відповідали на запитання про Зеленського

Під час візиту Петра Порошенка до Анґели Меркель у Берлін не обійшлося без запитань журналістів про Володимира Зеленського. Що ще обговорювали канцлерка Німеччини та чинний президент України - у матеріалі DW.

Анґела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком у Берліні, 12 квітня 2019 року

Анґела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком у Берліні, 12 квітня 2019 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) прийняла в Берліні президента України Петра Порошенка. Зустріч у п'ятницю, 12 квітня, стала для Порошенка вже 16-м візитом до німецької столиці за час перебування на посаді глави держави. Після переговорів український президент відбув до Парижа до свого французького колеги Еммануеля Макрона, який цього ж дня зустрічався з Володимиром Зеленським.

Меркель із Зеленським, лідером першого туру президентських виборів в Україні, зустрічатися не стала. Цю обставину багато німецьких спостерігачів розцінили як можливу спробу канцлерки надати передвиборчу підтримку Порошенку, з яким глава уряду Німеччини вже звикла мати справу.

Чому Меркель не зустрілася із Зеленським?

Чому ж Анґела Меркель не запросила до Берліна Зеленського, викликавши тим самим закиди в однобічній підтримці одного з двох кандидатів в українські президенти?

Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів президента України

Зеленського в Берліні не було, але журналісти про нього не забули

Коли таке питання Анґелі Меркель поставили на прес-конференції за підсумками переговорів з Порошенком, вона лаконічно відповіла: "Я вирішила запросити президента, з яким перебуваю в постійному контакті". За її словами, вони постійно обмінюються думками, і під час виборів не слід переривати діалог.

Раніше цього ж дня офіційного представника канцлерки Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) запитували, чи не виявляв сам Зеленський бажання приїхати до Меркель перед другим туром. "Ми в принципі не повідомляємо про всі прохання про зустрічі, з якими звертаються до відомства федеральної канцлерки", - відповів Зайберт. Переговори ж із Порошенком, додав він, слід розглядати в контексті постійного діалогу між Берліном і Києвом.

На заклик у Facebook вийти на акцію протесту проти візиту Порошенка відгукнулися менше десяти осіб

На заклик у Facebook вийти на акцію протесту проти візиту Порошенка відгукнулися менше десяти осіб

Утім, сам Порошенко не забув скористатися трибуною у відомстві федеральної канцлерки, щоб, відповідаючи на питання одного з українських журналістів, назвати свого опонента на виборах "котом у мішку" і закликати українських виборців підтримати "реального, а не віртуального кандидата". Меркель на ці слова чинного українського президента ніяк не відреагувала.

Канцлерка вимагає звільнити українських моряків

Що ж канцлерка Німеччини і президент України обговорювали на переговорах цього разу? Теми ті ж самі - анексія Росією Криму та, як заявила Меркель, "окуповані сепаратистами регіони", а також реформи, які Україна проводить, але, додала канцлерка, "ще не перебуває на кінці шляху".

Центральним пунктом переговорів вона назвала проблему імплементації мінських домовленостей, які, з точки зору Берліна, є єдиною можливістю знайти політичне вирішення конфлікту на Сході України.

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Після зустрічі з Володимиром Зеленським французький президент Еммануель Макрон провів переговори з президентом України Петром Порошенком. (12.04.2019)

Ситуацію, за словами Меркель, обтяжує інцидент у Керченській протоці і захоплення в полон 24 українських моряків. "Я ще раз вимагаю звільнити цих військовослужбовців і забезпечувати важливу для економічного благополуччя Маріуполя та інших міст свободу судноплавства в Азовському морі", - звернулася канцлерка до російської влади.

В оцінці ситуації на Донбасі, щодо проблеми Криму і санкцій ЄС проти Росії думки Меркель і Порошенка збігаються. Стан політичних відносин між Берліном і Києвом український президент називає "стратегічним партнерством", підкреслює, що без "гарантування безпеки України не може відчувати себе в безпеці і вся Європа".

Говорячи про реформи, зволікання з якими м'яко покритикувала Меркель, Порошенко заявив, що якби не було анексії Криму та окупації регіонів на сході країни, то Україна набагато далі просунулася б на шляху реформ і підвищення рівня життя громадян.

Позиції Берліна і Києва щодо "Північного потоку-2"

Не обійшлося і без більш істотних розбіжностей у думках між Порошенком і Меркель. Так, вони по-різному оцінюють будівництво газопроводу "Північний потік-2". Український лідер вимагає зупинити реалізацію цього проекту, пропонує німецьким фірмам замість цього участь в управлінні українською газотранспортною системою. У "Північному потоці-2" він бачить загрозу безпеці України.

Меркель же проти зупинки робіт з прокладання труб по дну Балтійського моря, а безпеку України вважає за можливе гарантувати, домігшись збереження українського газового транзиту в значних обсягах. Для цього, зазначила вона, "і ведуться переговори не просто між Росією і Україною, а за участю Європейського Союзу". Нагадала Меркель і про те, що на зустрічах з російським президентом вона завжди говорила, що і після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" Україна повинна залишитися транзитною країною.

Під час прес-конференції канцлерка також не стала коментувати заяви свого гостя про курс України на вступ до НАТО і приєднання до ЄС, які Порошенко називає єдиними ефективними інститутами, здатними гарантувати безпеку України, її свободу і добробут. Берлін, як відомо, не підтримує приєднання України до НАТО, а членство країни в ЄС вважає дуже віддаленою перспективою.

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Анґела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком у Берліні, 12 квітня 2019 року

Як Меркель і Порошенко відповіли на питання про Зеленського

Що ще обговорювали канцлерка Німеччини та чинний президент України в Берліні - у матеріалі DW.  

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