Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (відео)

У лікарні у Бонні лікують двох пацієнток з коронавірусом з Італії. Одній з них близько 50 років, а іншій вже під 70, обох доставили з Бергамо в критичному стані. Нині вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії під постійним наглядом медперсоналу. Рішення про прийом хворих з Італії ухвалювалося на рівні федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут не лише найбільша в Німеччині кількість випадків зараження коронавірусом - вже понад 15 тисяч, але й багато добре устаткованих лікарень. Одна з них - якраз Університетська клініка в Бонні. Дивіться репортаж DW :





