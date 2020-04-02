 Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2020

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Політика й суспільство

Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (відео)

Німеччина прийняла пацієнтів з коронавірусом з Італії та Франції. Їх розмістили в тому числі і в клініки Кельна і Бонна. Як німецькі лікарі борются за їхнє життя - дивіться у репортажі DW.

Німеччина приймає пацієнтів з короною з Італії та Франції

Німеччина приймає пацієнтів з "короною" з Італії та Франції

У лікарні у Бонні лікують двох пацієнток з коронавірусом з Італії. Одній з них близько 50 років, а іншій вже під 70, обох доставили з Бергамо в критичному стані. Нині вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії під постійним наглядом медперсоналу. Рішення про прийом хворих з Італії ухвалювалося на рівні федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут не лише найбільша в Німеччині кількість випадків зараження коронавірусом - вже понад 15 тисяч, але й багато добре устаткованих лікарень. Одна з них - якраз Університетська клініка в Бонні. Дивіться репортаж DW : 



 

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