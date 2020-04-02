Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (відео)

Німеччина прийняла пацієнтів з коронавірусом з Італії та Франції. Їх розмістили в тому числі і в клініки Кельна і Бонна. Як німецькі лікарі борются за їхнє життя - дивіться у репортажі DW.
У лікарні у Бонні лікують двох пацієнток з коронавірусом з Італії. Одній з них близько 50 років, а іншій вже під 70, обох доставили з Бергамо в критичному стані. Нині вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії під постійним наглядом медперсоналу. Рішення про прийом хворих з Італії ухвалювалося на рівні федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут не лише найбільша в Німеччині кількість випадків зараження коронавірусом - вже понад 15 тисяч, але й багато добре устаткованих лікарень. Одна з них - якраз Університетська клініка в Бонні. Дивіться репортаж DW :
На відміну від Італії чи Іспанії, в Німеччині попри високу кількість інфікованих коронавірусом - відносно низький показник летальності. Експерти висувають різні теорії з цього приводу. Що ж насправді "захищає" німців? (02.04.2020)
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Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW. (18.03.2020)
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)