 Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.08.2019

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Політика й суспільство

Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!

Frankreich Rue Crémieux in Paris (Imago Images/PanoramiC/J. Hortolland)

Найпопулярніша вулиця серед любителів селфі - Рю Кремйо

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:54 Трагедія у Генуї: як "дорога квітів" перетворилася на "дорогу смерті".

06:50 Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!

13:35 Найпопулярніша вулиця селфі в Парижі: туристів більше не пускатимуть?

17:57 Житлова проблема в Нідерландах: квартири за принципом "краще менше, та краще". 

22:59 Культовий потяг через Туреччину: за чим ностальгує молодь? 

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Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)  

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Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою? (12.08.2019)  

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Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)  

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Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)  

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