Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:54 Трагедія у Генуї: як "дорога квітів" перетворилася на "дорогу смерті".
06:50 Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!
13:35 Найпопулярніша вулиця селфі в Парижі: туристів більше не пускатимуть?
17:57 Житлова проблема в Нідерландах: квартири за принципом "краще менше, та краще".
22:59 Культовий потяг через Туреччину: за чим ностальгує молодь?
Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)
Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою? (12.08.2019)
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)