Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:54 Трагедія у Генуї: як "дорога квітів" перетворилася на "дорогу смерті".

06:50 Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!

13:35 Найпопулярніша вулиця селфі в Парижі: туристів більше не пускатимуть?

17:57 Житлова проблема в Нідерландах: квартири за принципом "краще менше, та краще".

22:59 Культовий потяг через Туреччину: за чим ностальгує молодь?