 Як Лукашенко викрив російських бойовиків у санаторії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як Лукашенко викрив російських бойовиків у санаторії (відео)

Президент Білорусі Лукашенко "дозволив" розповісти усю "правду" про "бойовиків Вагнера". Російських найманців за лічені дні до президентських виборів затримали поблизу Мінська. Чи екстрадують їх в Україну?

Karikatur Sergey Elkin Wagner-Söldner in Weißrussland

Олександр Лукашенко і "бойовики Вагнера" очима карикатуриста DW

У розпорядженні інформагентства БЕЛТА опинився начебто повний список затриманих з прізвищами і датами народження. Усі затримані нібито громадяни Росії, чотирнадцять з них згадуються в українській базі "Миротворець" як учасники бойових дій на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Як стверджують державні ЗМІ із посиланням на білоруські правоохоронні органи, загалом до Білорусі прибули понад 200 бойовиків "для дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії". Президент Білорусі Олександр Лукашенко сам зробив різку заяву з приводу гучного затримання. 

DW.COM

Що відомий білоруський блогер сказав про Зеленського (відео)

Найвідоміший критик білоруського президента Олександра Лукашенка Сергій Тихановський розповів DW, на кого він більше схожий - на Навального чи на Зеленського.  

Чи проведе "бацька" вибори на Донбасі? (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 листопада на зустрічі з російською пресою заявив, що може провести вибори на Донбасі та взяти під контроль українсько-російський кордон. Жарт Мінська чи натяк Москви?  

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?  

Також за темою

Як Лукашенко знайшов "бойовиків Вагнера" і чи екстрадують їх до України (31.07.2020) 31.07.2020

За лічені дні до президентських виборів у Білорусі поблизу Мінська затримали кілька десятків "бойовиків Вагнера". Багато з них числяться як російські найманці на Донбасі у базі даних українського сайту "Миротворець". Що вони робили в Білорусі і чи екстрадують їх в Україну?

Реклама

Докладно

Заходи для боротьби з коронавірусом у Європі, схоже, діятимуть ще довго

Друга хвиля пандемії COVID-19? Без паніки

Число інфікованих коронавірусом зростає в Європі лише в декількох місцях. Бернд Ріґерт радить вчитися з цим жити.  

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея)

Хто найбільше виграв від коронавірусу (фотогалерея)

Не всі програють через пандемію COVID-19. DW зібрала приклади тих, хто опинився у виграші від коронавірусу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  