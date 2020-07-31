Як Лукашенко викрив російських бойовиків у санаторії (відео)

У розпорядженні інформагентства БЕЛТА опинився начебто повний список затриманих з прізвищами і датами народження. Усі затримані нібито громадяни Росії, чотирнадцять з них згадуються в українській базі "Миротворець" як учасники бойових дій на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Як стверджують державні ЗМІ із посиланням на білоруські правоохоронні органи, загалом до Білорусі прибули понад 200 бойовиків "для дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії". Президент Білорусі Олександр Лукашенко сам зробив різку заяву з приводу гучного затримання.