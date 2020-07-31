Як Лукашенко викрив російських бойовиків у санаторії (відео)

Президент Білорусі Лукашенко "дозволив" розповісти усю "правду" про "бойовиків Вагнера". Російських найманців за лічені дні до президентських виборів затримали поблизу Мінська. Чи екстрадують їх в Україну?
У розпорядженні інформагентства БЕЛТА опинився начебто повний список затриманих з прізвищами і датами народження. Усі затримані нібито громадяни Росії, чотирнадцять з них згадуються в українській базі "Миротворець" як учасники бойових дій на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Як стверджують державні ЗМІ із посиланням на білоруські правоохоронні органи, загалом до Білорусі прибули понад 200 бойовиків "для дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії". Президент Білорусі Олександр Лукашенко сам зробив різку заяву з приводу гучного затримання.
Найвідоміший критик білоруського президента Олександра Лукашенка Сергій Тихановський розповів DW, на кого він більше схожий - на Навального чи на Зеленського.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 листопада на зустрічі з російською пресою заявив, що може провести вибори на Донбасі та взяти під контроль українсько-російський кордон. Жарт Мінська чи натяк Москви?