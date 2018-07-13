Як ловлять "гонщиків" у Німеччині (Фотогалерея)

Усе, що треба знати про німецькі автобани

Мобільні суворо заборонені

Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.