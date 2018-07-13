Як ловлять "гонщиків" у Німеччині (Фотогалерея)

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах.
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