 Як ловлять ″гонщиків″ у Німеччині (Фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.07.2018

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Європа

Як ловлять "гонщиків" у Німеччині (Фотогалерея)

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах.

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


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  • Зірвиголови на дорогах

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зірвиголови на дорогах

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  • Посміхайтеся, вас знімають

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    Посміхайтеся - вас знімають

    Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

  • Телефони суворо заборонені

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

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  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

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  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

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    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


  • А він все їде та їде... З конвеєра зійшов 21 мільйон таких автомобілів. Жук - найвідоміше авто в світі. З 1938 до 2003 року цю модель випускали лише з незначними варіаціями у дизайні. Нерідко ця машина з'являлася і на кіноекрані.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Легендарний Volkswagen-"жук " (1938)

    А він все їде та їде... З конвеєра зійшов 21 мільйон таких автомобілів. "Жук" - найвідоміше авто в світі. З 1938 до 2003 року цю модель випускали лише з незначними варіаціями у дизайні. Нерідко ця машина з'являлася і на кіноекрані.

  • Те, що ці часто яскраво розмальовані бусики стали символом для цілого покоління хіпі, VW спочатку не дуже подобалося через іміджеві міркування. Але на виробництві це не позначилося: VW продав понад 10 мільйонів своїх мікроавтобусів, 1,8 мільйона - моделі T1. Вони теж нерідко з'являлися в кіно, але в ролях другого плану.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Мікроавтобус VW T1 (1950)

    Те, що ці часто яскраво розмальовані бусики стали символом для цілого покоління хіпі, VW спочатку не дуже подобалося через іміджеві міркування. Але на виробництві це не позначилося: VW продав понад 10 мільйонів своїх мікроавтобусів, 1,8 мільйона - моделі T1. Вони теж нерідко з'являлися в кіно, але в ролях другого плану.

  • Цей триколісний аеродинамічний міні-кар, що розганявся до швидкості 90 км/г, яскраво нагадує про авіаційне минуле виробника Messerschmidt. Колись на баварському заводі Messerschmidt випускали літаки, але після Другої світової війни цехи спорожніли. Та автомобільна історія Messerschmidt була нетривалою - вже з 1956-го року підприємство знову сфокусувалося на літаковиробництві.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Міні-кар Messerschmidt (1953)

    Цей триколісний аеродинамічний міні-кар, що розганявся до швидкості 90 км/г, яскраво нагадує про авіаційне минуле виробника Messerschmidt. Колись на баварському заводі Messerschmidt випускали літаки, але після Другої світової війни цехи спорожніли. Та автомобільна історія Messerschmidt була нетривалою - вже з 1956-го року підприємство знову сфокусувалося на літаковиробництві.

  • Назвисько крила чайки цей автомобіль отримав за свої виразні двері. З цією моделлю Mercedes 1952-го року неочікувано повернувся до виробництва спортивних легких автомобілів. Після перемоги на автоперегонах 24 години Ле-Мана та у Мексиканських дорожніх автоперегонах автовиробник вирішив налагодити серійне виробництво.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    "Крила чайки", або Mercedes 300 SL (1954)

    Назвисько "крила чайки" цей автомобіль отримав за свої виразні двері. З цією моделлю Mercedes 1952-го року неочікувано повернувся до виробництва спортивних легких автомобілів. Після перемоги на автоперегонах 24 години Ле-Мана та у Мексиканських дорожніх автоперегонах автовиробник вирішив налагодити серійне виробництво.

  • За загальним визнанням, ця модель хоч і не потягла на гоночну, але між 1955 та 1962 роками сприяла фінансовому успіхові BMW. Доступна за ціною та практична Isseta мала перероблений двигун від мотоцикла. Для економії місця водій потрапляв всередину через передні двері, де містилося і кермо.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Практична BMW Isetta (1955)

    За загальним визнанням, ця модель хоч і не потягла на гоночну, але між 1955 та 1962 роками сприяла фінансовому успіхові BMW. Доступна за ціною та практична Isseta мала перероблений двигун від мотоцикла. Для економії місця водій потрапляв всередину через передні двері, де містилося і кермо.

  • Ще один культовий мікромобіль - Гогго, який отримав свою назву у честь онука голови Hans Glas GmbH. У цьому автомобілі могли розміститися водій та троє пасажирів. Принаймні в теорії, адже на 1,60 метрах сильно не розгуляєшся. Особливої популярності ці машини набули через те, що ними могли користуватися володарі прав на керування мотоциклом.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Мікромобіль Goggomobil (1955)

    Ще один культовий мікромобіль - Гогго, який отримав свою назву на честь онука глави фірми Hans Glas GmbH. У цьому автомобілі могли розміститися водій та троє пасажирів. Принаймні в теорії, адже на 1,60 метрах сильно не розгуляєшся. Особливої популярності ці машини набули через те, що ними могли користуватися володарі прав на керування мотоциклом.

  • Ця модель із 50-річною історією випуску належить до найулюбленіших і найбільш упізнаваних теж. Великі фари та модернізований під потреби швидкісного руху кузов відразу впадають в очі.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Porsche 911 (1963)

    Ця модель із 50-річною історією випуску теж належить до найулюбленіших і найбільш упізнаваних. Великі фари та модернізований під потреби швидкісного руху кузов відразу впадають в очі.

  • Телефон, кондиціонер та холодильник: 600-й Мерседес був справді люксовим лімузином 1960-их і 1970-их. Список його відомих пасажирів нескінчений: на цьому лімузині пересувалися Папа Римський, генсек КПРС Леонід Брежнєв, Джон Леннон та Елізабет Тейлор. Але для уряду ФРН він виявився занадто дорогим. Тож його лише винаймали під потреби офіційних візитів.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Mercedes-Benz 600 (1964)

    Телефон, кондиціонер та холодильник: 600-й Мерседес був справді люксовим лімузином 1960-их і 1970-их. Список його відомих пасажирів нескінчений: на цьому лімузині пересувалися Папа Римський, генсек КПРС Леонід Брежнєв, Джон Леннон та Елізабет Тейлор. Але для уряду ФРН він виявився занадто дорогим. Тож його лише винаймали під потреби офіційних візитів.

  • Ця східнонімецька легенда, своєрідний аналог західнонімецького жука - дешевий у виробництві автомобіль для мас. На німецьких вулицях і досі можна зустріти близько 33 тисяч цих НДРівських олдтаймерів. За одну ніч вони зажили слави і на Заході, коли під оплески та сльози на очах малолітражки одна за одною перетинали німецько-німецький кордон після падіння Берлінського муру.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Східнонімецька легенда Trabant 601 (1964)

    Ця східнонімецька легенда, своєрідний аналог західнонімецького "жука" - дешевий у виробництві автомобіль для мас. На німецьких дорогах і досі можна зустріти близько 33 тисяч цих НДРівських олдтаймерів. За одну ніч вони зажили слави і на Заході, коли під оплески та сльози малолітражки одна за одною перетинали німецько-німецький кордон після падіння Берлінського муру.

  • Байдуже лімузин, комбі чи купе - найсексуальніше авто це Kadett B, співав колись німецький панк-гурт WIZO. Понад 2,7 мільйона проданих автомобілів цієї моделі забезпечили йому місце у списку легенд німецької автоіндустрії. Opel ще до своїх конкурентів з VW почав рекламувати цю модель архипростим гаслом Авто.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Найсексуальніше авто - Opel Kadett B (1965)

    "Байдуже лімузин, комбі чи купе - найсексуальніше авто це Kadett B", співав колись німецький панк-гурт WIZO. Понад 2,7 мільйона проданих автомобілів цієї моделі забезпечили йому місце у списку легенд німецької автоіндустрії. Opel ще до своїх конкурентів з VW почав рекламувати цю модель архипростим гаслом "Авто".

  • Цей автомобіль, названий на честь фортеці Вартбург в східнонімецькому місті Айзенах, був експортним обличчям Німецької Демократичної Республіки. Їх продавали в Угорщину і навіть у Великобританію. Натомість у Західній Німеччині машина користувалась нульовим попитом - це була в тому числі й політична позиція західнонімецьких громадян.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Авто, назване на честь фортеці, - Wartburg 353 (1966)

    Цей автомобіль, названий на честь фортеці Вартбург в східнонімецькому місті Айзенах, був експортним обличчям Німецької Демократичної Республіки. Їх продавали в Угорщину і навіть у Великобританію. Натомість у Західній Німеччині машина користувалась нульовим попитом - це була в тому числі й політична позиція західнонімецьких громадян.

  • Автомобіль NSU Ro 80 вперше був обладнаний роторним бензиновим двигуном, відомим також як двигун Ванкеля, названий на честь винахідника Фелікса Ванкеля. За свою сучасність ця модель навіть отримала звання Автомобіль року. Але недостатні тестування моделі далися незабаром взнаки: виробникові довелося проводити масові заміну несправних двигунів, а модель згодом безславно зняли з виробництва.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Сумна доля "автомобіль року" NSU Ro 80 (1967)

    Автомобіль NSU Ro 80 вперше був обладнаний роторним бензиновим двигуном, відомим також як "двигун Ванкеля", названий на честь винахідника Фелікса Ванкеля. За свою сучасність ця модель навіть отримала звання "Автомобіль року". Але недостатні тестування моделі далися незабаром взнаки: виробникові довелося проводити масові заміну несправних двигунів, а модель згодом безславно зняли з виробництва.

  • Вельми простий з вигляду седан серії 8 був водночас і найшвидшим. Він міг розганятися до швидкості 130 км/год. До 1972 року, коли з конвеєра вийшов останній автомобіль цієї моделі, його володарями стали понад 1,9 мільйона автолюбителів. І досі це один з улюбленців автоколекціонерів.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Улюбленець колекціонерів авто Mercedes Benz /8 (1968)

    Вельми простий з вигляду седан серії 8 був водночас і найшвидшим. Він міг розганятися до швидкості 130 км/год. До 1972 року, коли з конвеєра вийшов останній автомобіль цієї моделі, його володарями стали понад 1,9 мільйона автолюбителів. І досі це один з улюбленців автоколекціонерів.

  • Краще тільки літати - під таким гаслом німецький Opel рекламував свою відповідь американським маслкарам. І справді, ця модель - мрія автолюбителя, а його дизайн чимось нагадував контури пляшки Кока-Коли, що оцінили й у самих США. Автомобіль реалізовувався за ціною 10 тисяч німецьких марок.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Німецька відповідь американським маслкарам - Opel GT (1968)

    "Краще тільки літати" - під таким гаслом німецький Opel рекламував свою відповідь американським маслкарам. І справді, ця модель - мрія автолюбителя, а його дизайн чимось нагадував контури пляшки Кока-Коли, що оцінили й у самих США. Автомобіль реалізовувався за ціною 10 тисяч німецьких марок.

  • Цей задньопровідний задньомоторний позашляховик спочатку розроблявся для потреб західнонімецького Бундесверу, але виявився популярним серед молоді й навіть отримав назвисько кур'єрський. Його спартанський салон пропонував мінімум комфорту, але водіям він полюбився через складний дах, що перетворював його у кабріолет. Помітили його і на ринку США.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Задньомоторний позашляховик VW Typ 181 (1969)

    Цей задньопровідний задньомоторний позашляховик спочатку розроблявся для потреб західнонімецького Бундесверу, але виявився популярним серед молоді й навіть отримав назвисько "кур'єрський". Його спартанський салон пропонував мінімум комфорту, але водіям він полюбився через складний дах, що перетворював його у кабріолет. Помітили його і на ринку США.

  • Взагалі цю модель планували як спортивне авто середнього класу. Але цей автомобіль відразу ж здобув популярність серед молодих хуліганів. Яких тільки анекдотів не розповідали про цю машину та її не дуже культурних водіїв! 1991 року режисер Бернд Айхінгер увічнив цю машину в комедії Манта манта. У другій ролі знімався ніхто інший, як Тіль Швайгер.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Популярний серед молодих хуліганів Opel Manta (1970)

    Взагалі цю модель планували як спортивне авто середнього класу. Але цей автомобіль відразу ж здобув популярність серед молодих хуліганів. Яких тільки анекдотів не розповідали про цю машину та її не дуже культурних водіїв! 1991 року режисер Бернд Айхінґер увічнив цю машину в комедії "Манта манта". У другій ролі знімався ніхто інший, як Тіль Швайгер.

  • Здається ця модель була на ринку завжди, але насправді вперше з'явилась тільки 1974 року. Автомобіль вважають законним наступником жука - дуже спортивний та заощадливий як для компактної машини. А в часи нафтової кризи 1970-их ощадливість - вагомий аргумент. Його популярність навіть перевершила очікування виробника. Кабріолет-версію цієї моделі ніжно називали кошиком з полуницею.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    "Кошик з полуницею" VW Golf (1974)

    Здається ця модель була на ринку завжди, але насправді вперше з'явилась тільки 1974 року. Автомобіль вважають законним наступником "жука" - дуже спортивний та заощадливий як для компактної машини. А в часи нафтової кризи 1970-их ощадливість - вагомий аргумент. Його популярність навіть перевершила очікування виробника. Кабріолет-версію цієї моделі ніжно називали "кошиком з полуницею".

  • Модель зі системою повного приводу для кращого маректингу вирішили назвати італійським словом Quattro. За чотири роки з'явилась і дещо модифікована спортивна версія Quattro Sport. З конвеєра їх зійшло лише 220 штук - справжня колекційна модель. Оригінальна ж модель вийшла у кількості 11 тисяч одиниць.

    Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

    Спортивна версія Audi quattro (1980)

    Модель зі системою повного приводу для кращого маректингу вирішили назвати італійським словом Quattro. За чотири роки з'явилась і дещо модифікована спортивна версія Quattro Sport. З конвеєра їх зійшло лише 220 штук - справжня колекційна модель. Оригінальна ж модель вийшла у кількості 11 тисяч одиниць.

    Автор: Мелінда Райтц, Сільке Вюнш, Дмитро Каневський


  • Житловий будинок у місті Нетфен
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    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Житловий будинок у місті Нетфені

    Колись це була бензозаправка. Зараз - житловий будинок. Майже 13 тисяч кілометрів об'їздив кельнський фотохудожник Йоахім Ґіз, щоб зафіксувати на плівці маленькі ретро-заправки, що збереглися на заході Німеччини з повоєнних років. Його роботи представлені на виставці "Abgetankt" (що можна перекласти як " ті, що вийшли з ужитку") в Дюссельдорфському Будинку архітекторів.

  • Пекарня і кіоск в Ессені

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Пекарня і кіоск в Ессені

    За часів західнонімецького "економічного дива" бензоколонки ще не будували за типовими проектами. Таким чином, практично кожна була оригінальною. Лише деякі з цих пам'яток історії, архітектури та дизайну збереглися до наших днів. На знімку - колишня бензоколонка в Ессені, що перетворилася в торговий міні-комплекс. Тут продаються хліб і булочки, сосиски і шаурма, солодощі та напої.

  • Ресторан швидкого харчування в Бохумі

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Ресторан швидкого харчування в Бохумі

    Яскраві вітрини, приємна музика, спокусливий запах гамбургерів. І ностальгічна архітектура. Ресторан швидкого харчування Burger King годує гамбургерами і смаженою картоплею-фрі в будівлі старої бензоколонки в Бохумі.

  • Автомагазин у Герне

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Автомагазин у Герне

    Тут продають колісні диски і покришки. І лише старожили пам'ятають, що свого часу це була бензоколонка. Фотограф Йоахім Ґіз доклав чимало зусиль до того, щоб відшукати подібні релікти: збирав відомості у місцевих жителів, вивчав старі довідники та плани міст.

  • Ресторанчик Curry-Drive-In у Фірзені
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    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Ресторанчик Curry-Drive-In у Фірзені

    Тут пригощають смаженими сосисками, з гострим соусом на основі кетчупу або томатної пасти, посипаним приправою каррі. Currywurst - найпопулярніша з безлічі німецьких сосисок. При чому покуштувати її тут можна, не виходячи з машини. На даху ресторанчика Curry-Drive-In в Фірзені встановлений старий, як і сама будівля колишньої бензоколонки, кадилак.

  • Бар-закусочна в Дорстені

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Бар-закусочна в Дорстені

    Цей наповнений світлом "акваріум" можна побачити на одній з площ Дорстена. У колишній автозаправці відкрито маленький бар. Кожен столик у ньому - біля вікна. У теплу пору року можна посидіти і на терасі. 48 тисяч оригінальних маленьких бензозаправок налічувалося в 1960-ті роки в Німеччині. До наших днів збереглося 14 тисяч, і лише деякі з них - у початковому вигляді.

  • Автомайстерня в Швельмі

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Автомайстерня в Швельмі

    Зазвичай Йоахім Ґіз фотографував старі автозаправки ввечері, коли починало сутеніти. Це підкреслювало ностальгічну атмосферу і дозволяло виділити довкілля - свого роду контекст, надзвичайно важливий для фотохудожника.

  • Майстерня з ремонту старих авто у Кельні

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Майстерня з ремонту старих авто у Кельні

    Цей маленький, майже іграшковий будиночок - майстерня з ремонту старих, але дуже дорогих автомобілів, так званих "олдтаймерів", на околиці Кельна.

  • Каплиця на автобані в околицях Гамму
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    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Каплиця на автобані в околицях Гамма

    Придорожні церкви в Німеччині будують з давніх-давен. Зараз на швидкісних німецьких автомагістралях налічується чотири десятки таких храмів. Зображена на знімку капличка обладнана вже в наш час у будівлі колишньої автозаправки.

  • Перукарня і виставковий зал в Гальфері

    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Перукарня і виставковий зал в Гальфері

    Поголитися, постригтися, та ще й насолодитися образотворчим мистецтвом можна під дахом колишньої автозаправної станції в Гальфері. Тут працюють і перукарня, і маленький виставковий зал.

  • Йоахим Гіз зі своєю новою книгою
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    Нове життя старих німецьких бензоколонок

    Йоахім Ґіз зі своєю новою книгою

    Загалом, близько 300 фоторобіт увійшли до альбому Йоахіма Ґіза "Abgetankt". Це не означає, що проект завершено. Кельнський фотохудожник має намір продовжувати пошук старих бензоколонок - тепер вже й на сході Німеччини.

    Автор: Наталія Корольова, Світлана Кореновська


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Рух автомобіля на 20 кілометрів швидше дозволеного темпу не вважається в Україні порушенням. Натомість у європейських містах автомобілям пробачається хіба що 2-3 кілометри перевищення, далі починають штрафувати. (09.01.2018)  

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Нові правила дорожнього руху: чого чекати українцям? (відео)

50 кілометрів на годину замість 60-ти у населених пунктах, зменшення порогу толерантності при перевищенні швидкості та перші права на два роки. Уряд та Верховна рада планують змінити низку правил дорожнього руху. (16.11.2017)  

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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах

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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі

В автолюбителів при виді цих машин аж подих перехоплює: VW, BMW, Opel, Mercedes-Benz - німецькі автовиробники створили чимало культових авто. Найвідоміші - у нашій фотогалереї. (13.03.2017)  

Нове життя старих німецьких бензоколонок

Кельнський фотохудожник Йоахім Ґіз зробив серію фотографій автозаправок, збудованих у повоєнній Німеччині. Сьогодні вони переобладнані під магазини, ресторани, кафе, салони краси і виставкові зали. (22.04.2015)  

Аудіо й відео до теми

Німецьке автозвалище: лихоманка у пошуку автозапчастин (06.07.2018)  

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (04.07.2018)  

Як німці пропагують безпеку дорожнього руху (03.05.2018)  

Як працює німецька поліція - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (25.04.2018)  

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