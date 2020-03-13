Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Коронавірус в Україні: як підготуватися до пандемії

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)