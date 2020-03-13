Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?
Світ готується до економічної кризи. Через поширення коронавірусу зупиняють заводи і фабрики, скасовують авіарейси та масові заходи. Як це може вплинути на українську економіку, а саме як епідемія позначиться на житті пересічних українців? Дивіться у відео DW:
Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю. (13.03.2020)
Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)
Натрапити на підроблені ліки в Німеччині практично неможливо. Багатоступенева система контролю виробництва і постачання медикаментів, унікальний цифровий захист та спеціальна упаковка унеможливлюють продаж фальсифікатів. (29.01.2020)