 Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?

Ukraine | Kiew in Zeiten der Corona-Krise | Geschäfte (DW/A. Sawitski)

Українці запасаються на випадок кризи, викликаної коронавірусом

Світ готується до економічної кризи. Через поширення коронавірусу зупиняють заводи і фабрики, скасовують авіарейси та масові заходи. Як це може вплинути на українську економіку, а саме як епідемія позначиться на житті пересічних українців? Дивіться у відео DW:

 

DW.COM

Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео)

Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю. (13.03.2020)  

Коронавірус в Україні: як підготуватися до пандемії

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)  

Як контролюють якість ліків у Німеччині (відео)

Натрапити на підроблені ліки в Німеччині практично неможливо. Багатоступенева система контролю виробництва і постачання медикаментів, унікальний цифровий захист та спеціальна упаковка унеможливлюють продаж фальсифікатів. (29.01.2020)  

Туризм і коронавірус: на що потрібно зважати під час подорожей

Стрімке поширення коронавірусу зумовлює обмеження подорожнім по всьому світу. Українцям рекомендують утриматись від поїздок за кордон. США запровадили заборону на в'їзд із Європи. Індія оголосила нечинними свої візи. (13.03.2020)  

Також за темою

Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020) 13.03.2020

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на життя звичайних українців та рівень їхніх доходів?

Реклама

Докладно

На автобусній зупинці в Берліні

Коронавірус у Німеччині: ситуація в столиці і регіонах

DW - про епідеміологічну ситуацію у Німеччині й спробах стримати темп поширення вірусу SARS-CoV-2.  

Ukraine | Kiew in Zeiten der Corona-Krise | Geschäfte (DW/A. Sawitski)

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  