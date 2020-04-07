 Як коронавірус атакує все наше тіло | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Як коронавірус атакує все наше тіло

Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру.

Як коронавірус атакує все наше тіло

Звичайно, легені та дихальні шляхи найбільше потерпають від коронавірусного захворювання COVID-19. Адже новий збудник SARS-CoV-2 в основному атакує нижні дихальні шляхи. Ті, хто зазнають помірного або важкого перебігу захворювання, можуть мати сухий кашель, задишку та пневмонію.

Однак нині є численні свідчення того, що новий коронавірус атакує й інші органи та може сильно впливати на серце, судини, нерви, мозок, нирки та шкіру.

Серце

Кілька досліджень із США, Китаю та Італії вказують на те, що SARS-CoV-2 також шкодить серцю. Докази базуються не тільки на значно більшому рівні смертності хворих на COVID-19 із серцево-судинними захворюваннями та високим артеріальним тиском. Кілька досліджень також засвідчили, що у пацієнтів з важким перебігом захворювання часто спостерігалися підвищені біомаркери крові, що виділяються зруйнованими та відмираючими клітинами серцевого м'яза. У багатьох раніше здорових пацієнтів вірусна інфекція викликала міокардит або запалення серцевого м'яза.

Чи новий коронавірус SARS-CoV-2 сам по собі так впливає на серце або ж, що здається більш ймовірним, шкоду завдають імунні реакції, викликані інфекцією, ще слід з'ясувати. Однак раніше в деяких хворих на SARS та MERS спостерігалося гостре ураження серця, і ці збудники SARS-CoV та MERS-CoV дуже тісно пов'язані з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2.

Легені

Під час хвороби COVID-19 легені зазнають масованої атаки, але пошкодження не завжди обмежуються лише цим. Багато пацієнтів, які одужали, як наслідок хвороби мають частково знижену функцію легенів. Китайські дослідники виявили помутніння, схоже на склянку з молоком, у легенях деяких людей, які одужали від COVID-19. Це свідчить про те, що сталося постійне ураження органу. Наступні дослідження тепер мають показати, чи розвинувся у пацієнтів легеневий фіброз, при якому запалюється сполучна тканина легенів.

Це ускладнює надходження кисню до кровоносних судин, робить легені більш жорсткими, а дихання неглибоким і швидким. Як наслідок - дихальні розлади, задишка і сухий, дратівливий кашель. Фізична працездатність знижується і навіть повсякденна діяльність стає важкою.

Легеневий фіброз неможливо вилікувати, оскільки рубцеві зміни легеневої тканини не регресують. Але це можна сповільнити, а іноді навіть зупинити, якщо вчасно виявити.

Читайте також: Як імунна система бореться з коронавірусом

Судини

Патологоанатоми Університетської лікарні Цюріха під час розтину померлих від COVID-19 виявили, що в деяких з них запалюється весь клітинний шар всередині кровоносних і лімфатичних судин (ендотелія) різних органів.

Дослідники дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 призводить до загального запалення в ендотелії через рецептори ACE2. Це може призвести до важких порушень мікроциркуляції, які пошкоджують серце та викликають легеневу емболію та оклюзію судин у мозку та кишковому тракті. Внаслідок цього виникає збій багатьох органів, який часто може призвести до смерті.

Нервова система

Більш ніж у 80 відсотків хворих на COVID-19 спостерігається порушення відчуття смаків та запахів. Це відбувається на самому початку інфекції і COVID-19 можна діагностувати рано на основі цих симптомів. Якщо ж має місце звичайна грипоподібна інфекція, яку провокують аденовіруси, нюхові та смакові розлади виникають лише на пізній стадії захворювання.

Це, здавалося б, банальне спостереження свідчить, що в багатьох пацієнтів нервова система також вражена новим коронавірусом SARS-CoV-2. Це відбувається тому, що нюховий нерв веде зі слизової носа через кістку черепа прямо в мозок. Дослідники з Бельгії виявили, що нервові клітини служать воротами для вірусу в центральну нервову систему.

Мозок

Раніші коронавірусні інфекції MERS і SARS вже показали подібне проникнення вірусів через нерви в мозок. Коли у пацієнта в Японії, інфікованого новим коронавірусом, виявили ознаки епілептичних припадків, у нього діагностували менінгіт, спричинений новим коронавірусом, який потрапив у центральну нервову систему.

Тому дослідники з Японії та Китаю побоюються, що у деяких людей збудник потрапляє в стовбур головного мозку і пошкоджує там дихальний центр. Цим можна пояснити, чому літні пацієнти з COVID-19, зокрема, іноді припиняють дихати, хоча раніше вони не мали серйозних проблем із диханням. Досі не зрозуміло, чи спричиняє або сприяє інсульту SARS-CoV-2.

Читайте також: Коронавірус: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Нирки

Якщо хворим на COVID-19 пацієнтам із пневмонією потрібна штучна вентиляція легенів, це також може пошкодити нирки. Часто виникає гостра недостатність нирок. Оскільки пневмонія часто спричиняє накопичення великої кількості рідини в легенях, пацієнтам дають препарат, який виводить рідину з організму. Однак це зменшує кровопостачання нирок, і вони вже не можуть виконувати свою очисну функцію.

Крім того, при важкому перебігу хвороби COVID-19 кров швидше згортається. Як результат, згустки крові можуть легко утворюватися, блокуючи судини, а часто і нирки. У багатьох пацієнтів спостерігаються невеликі інфаркти в тканині нирок.

У приблизно 30 відсотків цих пацієнтів нирки обмежені настільки, що потребують діалізу. Поки не зрозуміло: відновлюються нирки після одужання пацієнтів чи SARS-Cov-2 спричиняє тривале ураження органів.

Шкіра

Новий коронавірус SARS-CoV-2 також завдає видимих пошкоджень найбільшому органу людського організму - шкірі. Є дані з декількох країн, що у пацієнтів із COVID-19 виявлено значні ураження шкіри.

Невеликі дерматологічні ураження на стопах особливо спостерігалися в дітей та молоді. Фіолетові плями нагадували ті, що спричиняє кір або вітрянка. На пальцях ніг ураження зазвичай нагадували обмороження або формували ретикулярні малюнки, як правило, спричинені тромбами в дрібних кровоносних судинах. Однак іноді сліди, почервоніння і висипання, подібні до кропив'янки, спостерігаються й на інших частинах тіла.

Можливо, що синювата зміна кольору шкіри обумовлена патологічним згортанням крові, яке також може бути викликано новим коронавірусом.

 

Також за темою

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

Як імунна система бореться з коронавірусом 07.04.2020

Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих.

Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten

Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують? 17.04.2020

Науковці в усьому світі активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас не виключено, що в боротьбі з цим захворюванням можуть допомогти препарати, які вже існують.

Klinik Intensivstation mit künstlicher Beatmung

Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні? 30.03.2020

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні?

Реклама

Докладно

Через дешеву нафту Саудівська Аравія прощається з колишнім життям

Як дешева нафта змінює життя в Саудівській Аравії

Коронавірус і цінова війна з Росією серйозно підірвали фінанси нафтового королівства.  

Офіс компанії Tesla в каліфорнійському місті Фрімонт

Завод Tesla в Каліфорнії запрацює попри заборону влади

Завод Tesla в Каліфорнії попри заборону влади має знову запрацювати, заявив керівник компанії Ілон Маск.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  