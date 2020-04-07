Як коронавірус атакує все наше тіло

Звичайно, легені та дихальні шляхи найбільше потерпають від коронавірусного захворювання COVID-19. Адже новий збудник SARS-CoV-2 в основному атакує нижні дихальні шляхи. Ті, хто зазнають помірного або важкого перебігу захворювання, можуть мати сухий кашель, задишку та пневмонію.

Однак нині є численні свідчення того, що новий коронавірус атакує й інші органи та може сильно впливати на серце, судини, нерви, мозок, нирки та шкіру.



Серце

Кілька досліджень із США, Китаю та Італії вказують на те, що SARS-CoV-2 також шкодить серцю. Докази базуються не тільки на значно більшому рівні смертності хворих на COVID-19 із серцево-судинними захворюваннями та високим артеріальним тиском. Кілька досліджень також засвідчили, що у пацієнтів з важким перебігом захворювання часто спостерігалися підвищені біомаркери крові, що виділяються зруйнованими та відмираючими клітинами серцевого м'яза. У багатьох раніше здорових пацієнтів вірусна інфекція викликала міокардит або запалення серцевого м'яза.

Чи новий коронавірус SARS-CoV-2 сам по собі так впливає на серце або ж, що здається більш ймовірним, шкоду завдають імунні реакції, викликані інфекцією, ще слід з'ясувати. Однак раніше в деяких хворих на SARS та MERS спостерігалося гостре ураження серця, і ці збудники SARS-CoV та MERS-CoV дуже тісно пов'язані з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2.

Легені

Під час хвороби COVID-19 легені зазнають масованої атаки, але пошкодження не завжди обмежуються лише цим. Багато пацієнтів, які одужали, як наслідок хвороби мають частково знижену функцію легенів. Китайські дослідники виявили помутніння, схоже на склянку з молоком, у легенях деяких людей, які одужали від COVID-19. Це свідчить про те, що сталося постійне ураження органу. Наступні дослідження тепер мають показати, чи розвинувся у пацієнтів легеневий фіброз, при якому запалюється сполучна тканина легенів.

Це ускладнює надходження кисню до кровоносних судин, робить легені більш жорсткими, а дихання неглибоким і швидким. Як наслідок - дихальні розлади, задишка і сухий, дратівливий кашель. Фізична працездатність знижується і навіть повсякденна діяльність стає важкою.

Легеневий фіброз неможливо вилікувати, оскільки рубцеві зміни легеневої тканини не регресують. Але це можна сповільнити, а іноді навіть зупинити, якщо вчасно виявити.

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Судини

Патологоанатоми Університетської лікарні Цюріха під час розтину померлих від COVID-19 виявили, що в деяких з них запалюється весь клітинний шар всередині кровоносних і лімфатичних судин (ендотелія) різних органів.

Дослідники дійшли висновку, що новий коронавірус SARS-CoV-2 призводить до загального запалення в ендотелії через рецептори ACE2. Це може призвести до важких порушень мікроциркуляції, які пошкоджують серце та викликають легеневу емболію та оклюзію судин у мозку та кишковому тракті. Внаслідок цього виникає збій багатьох органів, який часто може призвести до смерті.

Нервова система

Більш ніж у 80 відсотків хворих на COVID-19 спостерігається порушення відчуття смаків та запахів. Це відбувається на самому початку інфекції і COVID-19 можна діагностувати рано на основі цих симптомів. Якщо ж має місце звичайна грипоподібна інфекція, яку провокують аденовіруси, нюхові та смакові розлади виникають лише на пізній стадії захворювання.

Це, здавалося б, банальне спостереження свідчить, що в багатьох пацієнтів нервова система також вражена новим коронавірусом SARS-CoV-2. Це відбувається тому, що нюховий нерв веде зі слизової носа через кістку черепа прямо в мозок. Дослідники з Бельгії виявили, що нервові клітини служать воротами для вірусу в центральну нервову систему.

Мозок

Раніші коронавірусні інфекції MERS і SARS вже показали подібне проникнення вірусів через нерви в мозок. Коли у пацієнта в Японії, інфікованого новим коронавірусом, виявили ознаки епілептичних припадків, у нього діагностували менінгіт, спричинений новим коронавірусом, який потрапив у центральну нервову систему.

Тому дослідники з Японії та Китаю побоюються, що у деяких людей збудник потрапляє в стовбур головного мозку і пошкоджує там дихальний центр. Цим можна пояснити, чому літні пацієнти з COVID-19, зокрема, іноді припиняють дихати, хоча раніше вони не мали серйозних проблем із диханням. Досі не зрозуміло, чи спричиняє або сприяє інсульту SARS-CoV-2.

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Нирки

Якщо хворим на COVID-19 пацієнтам із пневмонією потрібна штучна вентиляція легенів, це також може пошкодити нирки. Часто виникає гостра недостатність нирок. Оскільки пневмонія часто спричиняє накопичення великої кількості рідини в легенях, пацієнтам дають препарат, який виводить рідину з організму. Однак це зменшує кровопостачання нирок, і вони вже не можуть виконувати свою очисну функцію.

Крім того, при важкому перебігу хвороби COVID-19 кров швидше згортається. Як результат, згустки крові можуть легко утворюватися, блокуючи судини, а часто і нирки. У багатьох пацієнтів спостерігаються невеликі інфаркти в тканині нирок.

У приблизно 30 відсотків цих пацієнтів нирки обмежені настільки, що потребують діалізу. Поки не зрозуміло: відновлюються нирки після одужання пацієнтів чи SARS-Cov-2 спричиняє тривале ураження органів.

Шкіра

Новий коронавірус SARS-CoV-2 також завдає видимих пошкоджень найбільшому органу людського організму - шкірі. Є дані з декількох країн, що у пацієнтів із COVID-19 виявлено значні ураження шкіри.

Невеликі дерматологічні ураження на стопах особливо спостерігалися в дітей та молоді. Фіолетові плями нагадували ті, що спричиняє кір або вітрянка. На пальцях ніг ураження зазвичай нагадували обмороження або формували ретикулярні малюнки, як правило, спричинені тромбами в дрібних кровоносних судинах. Однак іноді сліди, почервоніння і висипання, подібні до кропив'янки, спостерігаються й на інших частинах тіла.

Можливо, що синювата зміна кольору шкіри обумовлена патологічним згортанням крові, яке також може бути викликано новим коронавірусом.