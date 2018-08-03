Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео)

Банківські рахунки під арештом. Усе, що сплачують пасажири за проїзд, іде, фактично, на погашення боргу Київського метрополітену за 75 російських вагонів і 25 українських, які придбали ще в 2009 році, кажуть експерти. Цей лізинговий контракт метрополітен, за згоди Київради, уклав з російською компанією Укррослізинг. Після Майдану в 2014 Київрада припинила виплати, мовляв, Київ не буде платити компанії з країни-агресора. Втім, Укррослізинг не був внесений РНБО до санкційного списку. І за чотири роки борг зріс до майже двох мільярдів гривень. Саме цю суму має сплатити Київський метрополітен, програвши суд Укррослізингу. Який тепер вихід?



