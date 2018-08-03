 Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2018

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Україна

Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео)

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.

Fahrradmarkt Ukraine (DW/Ganna Biednova)

Київський метрополітен має мільйонний борг за лізинг російських вагонів

Банківські рахунки під арештом. Усе, що сплачують пасажири за проїзд, іде, фактично, на погашення боргу Київського метрополітену за 75 російських вагонів і 25 українських, які придбали ще в 2009 році, кажуть експерти. Цей лізинговий контракт метрополітен, за згоди Київради, уклав з російською компанією Укррослізинг. Після Майдану в 2014 Київрада припинила виплати, мовляв, Київ не буде платити компанії з країни-агресора. Втім, Укррослізинг не був внесений РНБО до санкційного списку. І за чотири роки борг зріс до майже двох мільярдів гривень. Саме цю суму має сплатити Київський метрополітен, програвши суд Укррослізингу. Який тепер вихід?


 

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Fahrradmarkt Ukraine (DW/Ganna Biednova)

Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео)

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Як таке могло статися? 

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