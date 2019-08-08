 Як киянка кримінальний парк на ″візитівку Кличка″ перетворила (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.08.2019

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Україна

Як киянка кримінальний парк на "візитівку Кличка" перетворила (відео)

Столичний парк "Наталка" із кримінальним минулим став улюбленим місцем відпочинку киян і своєрідною візитівкою мера Віталія Кличка. Але почалося усе з активістки Наталії Чорногуб, про неї - у проекті DW #LocalHeroes.

Deutschland Müll im Park (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

Раніше було сміття - тепер оаза відпочинку

Руїни, шприци, сміття, відсутність освітлення і доріжок - таким побачила столичний парк "Наталка" активістка Наталія Чорногуб і вирішила усе змінити. І в неї це вийшло! Два роки тому оновлений парк урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко. Втім, Наталію чужий піар не турбує. Для неї головне, що завдяки діяльності її громадської організації вдалося збільшити площу парку і вберегти частину скверу від забудови торгівельними центрами.


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Докладно

Deutschland Müll im Park (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

Як закинутий парк на "візитівку Кличка" перетворили (відео)

Парк "Наталка" - улюблене місце відпочинку і візитівка мера Кличка. Але почалося усе з активістки Наталії Чорногуб.  

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