Як киянка кримінальний парк на "візитівку Кличка" перетворила (відео)

Руїни, шприци, сміття, відсутність освітлення і доріжок - таким побачила столичний парк "Наталка" активістка Наталія Чорногуб і вирішила усе змінити. І в неї це вийшло! Два роки тому оновлений парк урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко. Втім, Наталію чужий піар не турбує. Для неї головне, що завдяки діяльності її громадської організації вдалося збільшити площу парку і вберегти частину скверу від забудови торгівельними центрами.



