Як карають у Німеччині порушників карантину (відео)

Як німецька поліція контролює дотримання карантину через коронавірус на практиці? DW долучилася до карантинного рейду німецьких правоохоронців у Берліні та Бонні.
Це карантинний рейд у колишній столиці Німеччини місті Бонн. Патруль відомства громадського порядку виїхав проконтролювати, як виконуються обмежувальні заходи, за допомогою яких влада намагається якщо не зупинити, то хоча б уповільнити поширення коронавірусу в Німеччині. Раніше працівники відомства в основному перевіряли, чи закрилися вчасно кафе і магазини та чи правильно припарковані автомобілі. Нині ж патрулюють парки і ловлять тих, хто збирається великими групами. Правоохоронцям також допомагають, як би сказали в Україні, сусіди-стукачі - у Німеччині ж це пильні громадяни. Дивіться репортаж DW, як у Німеччині контролюють дотримання карантину:
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)
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Як коронавірус змінив життя Німеччини та інших країн - Великобританії, Італії, Туреччини та США? Яких заходів вживають уряди цих країн, аби протистояти стрімкому поширенню пандемії? Дивіться у добірці DW. (20.03.2020)