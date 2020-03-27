Як карають у Німеччині порушників карантину (відео)

Це карантинний рейд у колишній столиці Німеччини місті Бонн. Патруль відомства громадського порядку виїхав проконтролювати, як виконуються обмежувальні заходи, за допомогою яких влада намагається якщо не зупинити, то хоча б уповільнити поширення коронавірусу в Німеччині. Раніше працівники відомства в основному перевіряли, чи закрилися вчасно кафе і магазини та чи правильно припарковані автомобілі. Нині ж патрулюють парки і ловлять тих, хто збирається великими групами. Правоохоронцям також допомагають, як би сказали в Україні, сусіди-стукачі - у Німеччині ж це пильні громадяни. Дивіться репортаж DW, як у Німеччині контролюють дотримання карантину:



