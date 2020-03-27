 Як карають у Німеччині порушників карантину (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2020

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Політика й суспільство

Як карають у Німеччині порушників карантину (відео)

Як німецька поліція контролює дотримання карантину через коронавірус на практиці? DW долучилася до карантинного рейду німецьких правоохоронців у Берліні та Бонні.

Deutschland Flughafen Frankfurt am Main | Coronavirus | Polizei (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

Німецька поліція ловить порушників карантину

Це карантинний рейд у колишній столиці Німеччини місті Бонн. Патруль відомства громадського порядку виїхав проконтролювати, як виконуються обмежувальні заходи, за допомогою яких влада намагається якщо не зупинити, то хоча б уповільнити поширення коронавірусу в Німеччині. Раніше працівники відомства в основному перевіряли, чи закрилися вчасно кафе і магазини та чи правильно припарковані автомобілі. Нині ж патрулюють парки і ловлять тих, хто збирається великими групами. Правоохоронцям також допомагають, як би сказали в Україні, сусіди-стукачі - у Німеччині ж це пильні громадяни. Дивіться  репортаж DW, як у Німеччині контролюють дотримання карантину:


 

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