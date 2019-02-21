Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео)

Українські політики полюбляють приховану рекламу. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW.
Прихована реклама - один з улюблених прийомів українських політиків. Адже дозволяє обійти вимогу законодавства звітувати, скільки витрачається на передвиборну агітацію. До того ж, це зручний спосіб маніпуляції виборцями. Тому кандидати в президенти частенько "грішать" прихованою рекламою. Ось які засоби вони для цього використовують:
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (11.02.2019)