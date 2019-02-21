 Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.02.2019

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Політика й суспільство

Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео)

Українські політики полюбляють приховану рекламу. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW.

Поряд зі звичайною агітацією українські кандидати часто послуговуються прихованою рекламою

Поряд зі звичайною агітацією українські кандидати часто послуговуються прихованою рекламою

Прихована реклама - один з улюблених прийомів українських політиків. Адже дозволяє обійти вимогу законодавства звітувати, скільки витрачається на передвиборну агітацію. До того ж, це зручний спосіб маніпуляції виборцями. Тому кандидати в президенти частенько "грішать" прихованою рекламою. Ось які засоби вони для цього використовують: 


 

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