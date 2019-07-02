Політика й суспільство

Як Казахстан переходить з латинки на кирилицю (відео)

До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану?

Першокласники у Казахстані ще використовують кирилицю на уроках казахської мови

Багато людей старшого покоління досі не знайомі з латинським алфавітом. Однак восьмикласники з Кайзанара кажуть, що вони давно освоїли "західні" літери і використовують їх для спілкування у соцмережах. З переходом на латиницю уряд Казахстану пов'язує великі надії: нова абетка зробить країну сучаснішою, а нове покоління казахів - більш відкритим до світу.

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