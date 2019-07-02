 Як Казахстан переходить з латинки на кирилицю (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.07.2019

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Політика й суспільство

Як Казахстан переходить з латинки на кирилицю (відео)

До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану?

Першокласники у Казахстані ще використовують кирилицю на уроках казахської мови

Першокласники у Казахстані ще використовують кирилицю на уроках казахської мови

Багато людей старшого покоління досі не знайомі з латинським алфавітом. Однак восьмикласники з Кайзанара кажуть, що вони давно освоїли "західні" літери і використовують їх для спілкування у соцмережах. З переходом на латиницю уряд Казахстану пов'язує великі надії: нова абетка зробить країну сучаснішою, а нове покоління казахів - більш відкритим до світу.

DW.COM

Розрив з радянським минулим. Як Казахстан переходить на латинку

З метою модернізації Казахстан вирішив перейти до 2025 року з кирилиці на латинку. Але в сільській школі не всі ставляться до цього переходу з оптимізмом. (02.07.2019)  

У Казахстані перейдуть на латинську абетку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про перехід казахської мови з кирилиці на латинську абетку. (27.10.2017)  

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До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану?

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Докладно

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