Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Ще минулого місяця біля цього популярного кафе у центрі Кельна було не проштовхнутися. Хтось сидів усередині і працював, а хтось пив каву на вулиці з друзями. Сьогодні ж - порожньо. Однак власники вирішили не закривати кафе через епідемію коронавірусу і використовують дозволені методи роботи. Які саме і чи вдається їм хоч щось заробити?



