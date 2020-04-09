Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні й кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Як виживає малий і середній бізнес в умовах пандемії?
Ще минулого місяця біля цього популярного кафе у центрі Кельна було не проштовхнутися. Хтось сидів усередині і працював, а хтось пив каву на вулиці з друзями. Сьогодні ж - порожньо. Однак власники вирішили не закривати кафе через епідемію коронавірусу і використовують дозволені методи роботи. Які саме і чи вдається їм хоч щось заробити?
Як німецька поліція контролює дотримання карантину через коронавірус на практиці? DW долучилася до карантинного рейду німецьких правоохоронців у Берліні та Бонні. (27.03.2020)
Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)
Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW. (18.03.2020)