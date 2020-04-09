 Як кав′ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.04.2020

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Політика й суспільство

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні й кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Як виживає малий і середній бізнес в умовах пандемії?

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Деякі кафе роблять ставку на концепцію "to go", але вона не здатна покрити всі витрати

Ще минулого місяця біля цього популярного кафе у центрі Кельна було не проштовхнутися. Хтось сидів усередині і працював, а хтось пив каву на вулиці з друзями. Сьогодні ж - порожньо. Однак власники вирішили не закривати кафе через епідемію коронавірусу і використовують дозволені методи роботи. Які саме і чи вдається їм хоч щось заробити?


 

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Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

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