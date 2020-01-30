Як змінюється культура праці в сучасному світі

Глобалізація та діджиталізація зачепили й трудові відносини. Нині підприємства вишукують різноманітні стратегії, щоб адекватно реагувати на ці зміни. Тож які нові підходи до душі нинішнім працедавцям?
Давид Шпет (David Spaeth) поспішає на зустріч з клієнтами. Він - керівник відділу маркетингу розташованої у Гамбурзі компанії Novomind, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення й налічує понад 300 співробітників. Шпет одягнений у джинси, зручне взуття і светр з каптуром, на якому вибито напис "Команда Novomind".
У розташованій на сході Гамбурга непоказній офісній будівлі на нього чекають двоє співробітників швейцарської фірми Transa. Під час зустрічі вони запитали його: "Приніс светри?"
Шпет посміхається. Він прийшов на цю зустріч, щоб спільно зі своїми клієнтами придумати рішення для прискорення оплати в онлайн-магазині компанії Transa. Ця швейцарська компанія спеціалізується на оснащенні для туризму та активного відпочинку на природі. А светри він приніс. "Відтоді як ми почали працювати разом, швейцарці регулярно просили нас принести їм наші футболки й сорочки", - згадує Шпет. Коли такі вбрані в однаковий одяг команди працюють разом, то просто годі відрізнити тих, хто є постачальником послуг, від клієнтів. Щодо такого підходу Шпет переконаний: "Це допомагає всім бути креативними".
Нині ієрархії руйнуються, розмічені офіціозом межі між клієнтом і постачальником послуг зникають, а співробітники в розмові з клієнтами та колегами дедалі частіше переходять на "ти". Всі ці зміни експерти узагальнюють англомовним терміном new work, тобто "нова праця". Сюди ж входить також і гнучкий графік роботи. На практиці нововведення означають динамічну роботу без страху помилитися або кинути тінь на чийсь авторитет.
Гнучка командна робота
Гамбурзькі фахівці компанії Novomind разом зі швейцарськими колегами зробили онлайн-купівлю цікавішою, привабливішою та значно підвищили її ефективність. Новим був і підхід до планування проєкту: розраховувалися не за робочі дні, а за досягнення мети проєкту. За такого підходу команди гнучко збираються і переформовуються, також у найкоротші терміни до роботи команди можна долучити фрілансерів.
"Раніше клієнти просто воліли, щоб їм представили результат. Сьогодні ж вони самі хочуть брати участь у творчому процесі", - зазначає Давид Шпет. "Нерідко вони мають ключ до проблеми", - додає він.
Приміром, разом з командою компанії Transa фахівці Novomind впровадили систему керування контентом в інтернет-магазині, що зробило непотрібною паралельну обробку даних. "Це була ідеальна командна робота", - визнав Шпет. Він каже, що внаслідок цього тепер сам став набагато гнучкішим. "Іноді нам вдається щось зробити швидше, тож результат отримуємо раніше запланованого терміну. А подеколи, щоб вийти на результат, нам потрібно більше інформації від клієнта", - пояснює Шпет.
Технізація, орієнтація на клієнтів, високий тиск з боку конкурентів - ці чинники сьогодні роблять просто необхідною гнучку, міжфірмову роботу. "Це особливо стосується індустрії моди", - пояснює Шпет. Адже тут тренди змінюються швидше, ніж в інших галузях, "тож ми маємо реагувати швидко".
Шпет говорить про "свій" інтернет-магазин, коли згадує сайт компанії Transa. Ймовірно, це - позитивний вплив такої співпраці двох фірм, що також є частиною явища new work.
Тепер концепція new work у моді. Іноді це явище вихваляють як перспективний напрямок, чи то пак трендсеттінг, якщо вже остаточно перейти на новомодну мову, а іноді й критикують як усього лише маркетинговий інструмент. Принаймні, щодо одного аспекту експерти одностайні: нині світ праці переживає всеосяжний процес трансформації в зв'язку з діджиталізацією й глобалізацією.
Украй потрібні IT-фахівці
Зміни в світі праці додатково прискорюються через брак кваліфікованих працівників. На заповнення вакантної посади IT-фахівцем у компанії йде в середньому 132 дні. Саме такий результат показав проведений у Німеччині Федеральним агентством зайнятості аналіз. Німецька галузева асоціація Bitkom так само визнає, що компаніям, що входять до її складу, для успішного підбору персоналу потрібно близько п'яти місяців.
Тим часом Александер Шломберґ (Alexander Schlomberg) перетворив пошук персоналу в успішну бізнес-модель. Як співзасновник і директор рекрутингової платформи Expertlead він постачає компаніям IT-фрілансерів. У середньому вони близько шести місяців працюють над окремими проєктами. Оплата праці таких фахівців поденна. Платформа Expertlead отримує свій відсоток від зароблених IT-фрілансерами грошей. "Це модель роботи майбутнього", - переконаний Шломберґ. Його IT-експерти розкидані по всьому світу, а контакт з ними він тримає через інтернет. Іноді завдяки чатам або таким корпоративним месенджерам як Slack проводяться обговорення важливих питань. Сам Шломберґ запевняє, що дотеперішні моделі організації праці застарілі.
Недавно оприлюднене дослідження американської консалтингової компанії Edelman Intelligence засвідчило, що вже 2027 року більше половини робочої сили в США буде фрілансерським персоналом. А це вплине не тільки на ІТ-сферу, а й на інші галузі економіки.