Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Brexit позначиться на багатьох інституціях Європейського Союзу, і, мабуть, найбільші зміни чекатимуть на Європарламент. Що саме означає вихід британців зі складу ЄС для Європарламенту та як він позначиться на роботі його фракцій?

Скорочення кількості й нові депутати

Наслідком Brexit стане насамперед скорочення кількості членів Європарламенту з нинішніх 751 до 705 євродепутатів. Хоча мандат євродепутата мали 73 обранці від Великобританії, лише дві третини зайнятих ними місць відпадають остаточно, решту мають зайняти євродепутати з інших країн-членів ЄС.

До 1 лютого Європарламент поповниться 27 новими депутатами. Їх обрали ще в травні 2019 року, але вони не змогли отримати свої мандати через постійне перенесення Brexit. Тепер від виходу британців зі складу ЄС найбільше виграють ті країни Євросоюзу, котрі були недостатньо представлені в Європарламенті з огляду на їхню чисельність населення.

Серед таких країн можна згадати Іспанію та Францію, котрі тепер відправляють до Європарламенту ще по п'ятеро своїх представників. Щодо Німеччини, то кількість її представників у Європарламенті залишиться незмінною - 96. Власне, це максимальна допустима кількість європарламентарів для окремої країни.

Як Brexit позначиться на структурі фракцій

Багато з дотеперішніх євродепутатів від Великобританії потрапили до Європарламенту від євроскептичної "Партії Brexit", тож вони не приєднувалися до жодної з фракцій. Таких законодавців налічувалося 26. Припинення їхнього членства в Європарламенті жодним чином не позначиться на розкладі сил між фракціями.

Однозначно у виграші від Brexit опиниться консервативна Європейська народна партія (ЄНП). Адже п'ять з наново розподілених мандатів припадатимуть на християнських демократів з таких країн, як Іспанія, Італія, Ірландія, Греція та Словаччина. Загалом ЄНП, що й так має найчисельнішу фракцію у Європарламенті, доведе кількість "багнетів" у лавах своєї фракції до 186.

Утім, нині точиться дискусія навколо можливого виключення з фракції ЄНП 12 членів угорської урядової партії "Фідес". Принаймні в ЄНП вивчають таку можливість через дедалі більш антиєвропейський курс угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Втрати для інших фракцій

Щодо інших фракцій, то більшість з них, радше програють, ніж виграють від Brexit. Приміром, фракція "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", куди входять соціал-демократи різних країн-членів ЄС, втратить 10 євродепутатів, котрі представляли британську Лейбористську партію. На їхнє місце прийдуть лише четверо обранців з Франції, Іспанії, Хорватії та Румунії. Попри це соціал-демократи залишатимуться другою за чисельністю фракцією в Європарламенті з 154 мандатами.

Чи не найбільше від Brexit постраждає ліберальна фракція "Оновити Європу" (Renew Europe або скорочено RE). З лав фракції підуть 16 британських ліберальних демократів та одна представниця ліберальних сил з Північної Ірландії. А замінять їх лише шестеро нових євродепутатів: двоє з Франції, а решта з Іспанії, Нідерландів, Ірландії та Данії. Таким чином RE матиме замість нинішніх 108 лише 97 мандатів.

Не менш дошкульно Brexit послабить і позиції фракції Зелених у Європарламенті. Її лави мають залишити 11 євродепутатів, а прийдуть натомість лише четверо нових. До фракції приєднаються парламентарі з Франції, Швеції, Австрії та Фінляндії. Таким чином чисельність фракції Зелених скоротиться з нинішніх 74 до 67. Це означатиме, що вони опустяться з нинішнього четвертого місця щодо чисельності на п'яте, пропустивши вперед правих популістів.

Праві популісти лише виграють

Водночас від Brexit дещо виграють ультраправі й євроскептики. Їхня сформована торік депутатська група "Ідентичність і демократія", до якої входять представники "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, "Ліги півночі" Маттео Сальвіні та "Альтернативи для Німеччини" (АдН) не втратать жодного депутата, а отримають натомість підсилення з трьох депутатів - по одному з Франції, Італії та Нідерландів.

Тож уже з 1 лютого "Ідентичність і демократія" налічуватиме 76 мандатів та посідатиме четверте місце щодо чисельності в Європарламенті.

Націонал-консерватори залишаються на колишніх позиціях

Натомість націонал-консервативні сили, що формують фракцію "Європейських консерваторів і реформістів", залишаться кількісно в тому ж складі, що й до Brexit. Єдиною відмінністю буде лише та, що замість чотирьох членів британської Консервативної партії прийдуть четверо інших депутатів - по одному з Польщі, Італії, Іспанії та Нідерландів. Відмінним від нинішнього складу фракції націонал-консерваторів буде й незначне посилення польської урядової партії "Право і справедливість" (ПіС) - з 62 членів фракції 27 представлятимуть ПіС.