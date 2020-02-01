 Як зміниться Європарламент після Brexit | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.02.2020

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Європа

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС, тож Європарламент залишили 73 британці. Про зміни, які очікують на цей орган, читайте в матеріалі DW.

Засідання Європарламенту

Через Brexit поменшає самих євродепутатів

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Brexit позначиться на багатьох інституціях Європейського Союзу, і, мабуть, найбільші зміни чекатимуть на Європарламент. Що саме означає вихід британців зі складу ЄС для Європарламенту та як він позначиться на роботі його фракцій?

Скорочення кількості й нові депутати

Наслідком Brexit стане насамперед скорочення кількості членів Європарламенту з нинішніх 751 до 705 євродепутатів. Хоча мандат євродепутата мали 73 обранці від Великобританії, лише дві третини зайнятих ними місць відпадають остаточно, решту мають зайняти євродепутати з інших країн-членів ЄС.

До 1 лютого Європарламент поповниться 27 новими депутатами. Їх обрали ще в травні 2019 року, але вони не змогли отримати свої мандати через постійне перенесення Brexit. Тепер від виходу британців зі складу ЄС найбільше виграють ті країни Євросоюзу, котрі були недостатньо представлені в Європарламенті з огляду на їхню чисельність населення.

Серед таких країн можна згадати Іспанію та Францію, котрі тепер відправляють до Європарламенту ще по п'ятеро своїх представників. Щодо Німеччини, то кількість її представників у Європарламенті залишиться незмінною - 96. Власне, це максимальна допустима кількість європарламентарів для окремої країни.

Як Brexit позначиться на структурі фракцій

Багато з дотеперішніх євродепутатів від Великобританії потрапили до Європарламенту від євроскептичної "Партії Brexit", тож вони не приєднувалися до жодної з фракцій. Таких законодавців налічувалося 26. Припинення їхнього членства в Європарламенті жодним чином не позначиться на розкладі сил між фракціями.

Однозначно у виграші від Brexit опиниться консервативна Європейська народна партія (ЄНП). Адже п'ять з наново розподілених мандатів припадатимуть на християнських демократів з таких країн, як Іспанія, Італія, Ірландія, Греція та Словаччина. Загалом ЄНП, що й так має найчисельнішу фракцію у Європарламенті, доведе кількість "багнетів" у лавах своєї фракції до 186.

Утім, нині точиться дискусія навколо можливого виключення з фракції ЄНП 12 членів угорської урядової партії "Фідес". Принаймні в ЄНП вивчають таку можливість через дедалі більш антиєвропейський курс угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Втрати для інших фракцій

Щодо інших фракцій, то більшість з них, радше програють, ніж виграють від Brexit. Приміром, фракція "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", куди входять соціал-демократи різних країн-членів ЄС, втратить 10 євродепутатів, котрі представляли британську Лейбористську партію. На їхнє місце прийдуть лише четверо обранців з Франції, Іспанії, Хорватії та Румунії. Попри це соціал-демократи залишатимуться другою за чисельністю фракцією в Європарламенті з 154 мандатами.

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Чи не найбільше від Brexit постраждає ліберальна фракція "Оновити Європу" (Renew Europe або скорочено RE). З лав фракції підуть 16 британських ліберальних демократів та одна представниця ліберальних сил з Північної Ірландії. А замінять їх лише шестеро нових євродепутатів: двоє з Франції, а решта з Іспанії, Нідерландів, Ірландії та Данії. Таким чином RE матиме замість нинішніх 108 лише 97 мандатів.

Не менш дошкульно Brexit послабить і позиції фракції Зелених у Європарламенті. Її лави мають залишити 11 євродепутатів, а прийдуть натомість лише четверо нових. До фракції приєднаються парламентарі з Франції, Швеції, Австрії та Фінляндії. Таким чином чисельність фракції Зелених скоротиться з нинішніх 74 до 67. Це означатиме, що вони опустяться з нинішнього четвертого місця щодо чисельності на п'яте, пропустивши вперед правих популістів.

Праві популісти лише виграють

Водночас від Brexit дещо виграють ультраправі й євроскептики. Їхня сформована торік депутатська група "Ідентичність і демократія", до якої входять представники "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, "Ліги півночі" Маттео Сальвіні та "Альтернативи для Німеччини" (АдН) не втратать жодного депутата, а отримають натомість підсилення з трьох депутатів - по одному з Франції, Італії та Нідерландів.

Тож уже з 1 лютого "Ідентичність і демократія" налічуватиме 76 мандатів та посідатиме четверте місце щодо чисельності в Європарламенті.

Націонал-консерватори залишаються на колишніх позиціях

Натомість націонал-консервативні сили, що формують фракцію "Європейських консерваторів і реформістів", залишаться кількісно в тому ж складі, що й до Brexit. Єдиною відмінністю буде лише та, що замість чотирьох членів британської Консервативної партії прийдуть четверо інших депутатів - по одному з Польщі, Італії, Іспанії та Нідерландів. Відмінним від нинішнього складу фракції націонал-консерваторів буде й незначне посилення польської урядової партії "Право і справедливість" (ПіС) - з 62 членів фракції 27 представлятимуть ПіС.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

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