Як зміна клімату загрожує туризму в Іспанії

Кліматичні зміни впливають на Іспанію сильніше, ніж на інші європейські країни. Питна вода стає дефіцитом, пляжі зникають. Існує небезпека того, що за кілька десятиліть туризм в країні зазнає серйозних негативних змін.
Британський економіст Ніколас Штерн вважає, що якщо зростання температури на Землі буде вищим, ніж передбачено Паризькою кліматичною угодою, Іспанія ризикує перетворитися на пустелю, подібну до Сахари. Активістка у боротьбі зі зміною клімату Ґрета Тунберґ залучає акивну іспанську молодь. Водночас багато хто дивується, чи політики в цій південноєвропейській країні усвідомлюють важливість захисту довкілля та сприяння відновлюваним джерелам енергії.
На нещодавньому засіданні Med7 - сімох країн Середземномор'я, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна йтиме в авангарді захисту клімату в Європі, адже підвищення температури та сильні вітри вже впливають на найстабільніше джерело доходу Іспанії - туризм.
Іспанські амбіції супердержави із захисту довкілля
Туризм все ще забезпечує робочими місцями більшість жителів країни, яка традиційно страждає від високого рівня безробіття. Уряд розуміє, що сектор туризму потрібно всіляко підтримувати як і заходи із захисту клімату. Саме тому Педро Санчес цього року взяв участь у конференції щодо захисту довкілля "Зміни зміни" у місті Сан-Себастьяні. "Ми маємо серйозно ставитися до виконання наших кліматичних завдань", - наголосив він.
Санчес намір висунути на посаду віцепрезидента Європейської комісії Терезу Рібера, міністерку із довкілля та енергетики Іспанії. Спеціалізований журнал про відновлювану енергетику Energias Renovables нещодавно похвалив її за скасування податку на самостійно встановленісонячні батареї. Там вважають, що вона підготувала ґрунт для нової енергетичної політики в країні та є талановитою і компетентною.
Наразі Іспанія щорічно змушена імпортувати газ та нафту на 40 мільярдів євро, переважно з Алжиру та Саудівської Аравії. За рахунок збільшення частки сонячної енергії можна заощадити хоча б частину цих грошей. Іспанія має 3 тисячі сонячних годин на рік і чимало невикористаних територій, де можна побудувати сонячні ферми, говорить Хосе Карлос Дієз (Jose Carlos Diez) з університету Алькала, поблизу Мадрида. "Ми виробляємо 1 мегават сонячної електроенергії за 30 євро - у Німеччині та Франції це коштує 40 євро, у Великобританії усі 60 євро", - каже Дієз.
Витрати на енергію також мають вирішальне значення і для туристичного сектору, який є одним з найбільших споживачів енергії. Зокрема, цивільна авіація та круїзна галузь дедалі частіше стають об'єктами критики з боку екологічних груп.
Критикують також і значне споживання води в готелях та на полях для гольфу. Проблемою є і очистка води. У таких туристичних місцях як Майорка, Канарські острови та Бенідорм, воду з крана все ще мають фільтрувати.
Багато енергії витрачають на приблизно 750 установок з опріснення води. Вони перекачують сіль назад в океан, таким чином змінюючи підводний ландшафт біля узбережжя.
Опріснення, яке використовують в Іспанії з 1964 року, уперше відкрило шлях для масового туризму. За інформацією Іспанської асоціації опріснення і повторного використання води (AEDyR), сьогодні країна поступається у цьому тільки Саудівській Аравії, США та ОАЕ. Очищену від солей воду застосовують у сільському господарстві та на численних полях для гольфу, що особливо можна спостерігати у посушливих південних районах країни.
Небезпека для рівня моря
Іспанія - не лише улюблене місце відпочинку туристів. Країну також вважають одним з найбільших світових експортерів сільськогосподарської продукції. Фермери теж викликали гнів екологів, які стверджують, що власники господарств неощадливо використовують воду, застосовують пестициди і шкодять ґрунту сумнівними схемами вирощування. Принаймні, такою є думка технічного спеціаліста з Мадрида Рафаеля Альвареса.
Підвищення рівня моря, за його словами, є величезною проблемою для Іспанії. Він переконаний, що у найближчі роки багато пляжів і полів будуть затоплені. На півночі країни уже спостерігається процес руйнування ґрунту вздовж майже шести тисяч кілометрів узбережжя, де проводять відпустку 90 відсотків усіх туристів.
Директор з досліджень в Інституті екологічної гідрогеології в провінції Кантабрія Ініґо Лосада, застерігає, що власники курортного житла і готельні мережі відчують на собі економічні труднощі. Дайвінг стане менш привабливим для туристів, якщо зникнуть коралові рифи, стверджує він. Та й небезпека затоплення прибережних територій теж не сприятиме туризму.
Великі іспанські туристичні оператори, такі як Melia, Barcelo, Iberostar і Riu, вже готуються до найгіршого. Зокрема, представники Melia уже цікавляться тим, як готелі в потенційно небезпечних регіонах можуть оформити відповідні страховки.
Лосада рекомендує усім власникам туристичного житла в Іспанії робити те ж саме. "Не знаю, чи зможемо ми зупинити кліматичні зміни", - розмірковує він і додає, що декому про переїзд варто подбати вже зараз і все заради власної ж безпеки. "Але ніхто не бажає говорити про таке", - каже правник Тім Вірт, який працює на Майорці. "Люди бояться, що це може призвести до паніки", - каже він.