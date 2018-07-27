Як зміна клімату загрожує туризму в Іспанії

Британський економіст Ніколас Штерн вважає, що якщо зростання температури на Землі буде вищим, ніж передбачено Паризькою кліматичною угодою, Іспанія ризикує перетворитися на пустелю, подібну до Сахари. Активістка у боротьбі зі зміною клімату Ґрета Тунберґ залучає акивну іспанську молодь. Водночас багато хто дивується, чи політики в цій південноєвропейській країні усвідомлюють важливість захисту довкілля та сприяння відновлюваним джерелам енергії.

На нещодавньому засіданні Med7 - сімох країн Середземномор'я, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна йтиме в авангарді захисту клімату в Європі, адже підвищення температури та сильні вітри вже впливають на найстабільніше джерело доходу Іспанії - туризм.

Іспанські амбіції супердержави із захисту довкілля

Туризм все ще забезпечує робочими місцями більшість жителів країни, яка традиційно страждає від високого рівня безробіття. Уряд розуміє, що сектор туризму потрібно всіляко підтримувати як і заходи із захисту клімату. Саме тому Педро Санчес цього року взяв участь у конференції щодо захисту довкілля "Зміни зміни" у місті Сан-Себастьяні. "Ми маємо серйозно ставитися до виконання наших кліматичних завдань", - наголосив він.

Іспанія має багато невикористаних територій, де можна побудувати сонячні електростанції

Санчес намір висунути на посаду віцепрезидента Європейської комісії Терезу Рібера, міністерку із довкілля та енергетики Іспанії. Спеціалізований журнал про відновлювану енергетику Energias Renovables нещодавно похвалив її за скасування податку на самостійно встановленісонячні батареї. Там вважають, що вона підготувала ґрунт для нової енергетичної політики в країні та є талановитою і компетентною.

Наразі Іспанія щорічно змушена імпортувати газ та нафту на 40 мільярдів євро, переважно з Алжиру та Саудівської Аравії. За рахунок збільшення частки сонячної енергії можна заощадити хоча б частину цих грошей. Іспанія має 3 тисячі сонячних годин на рік і чимало невикористаних територій, де можна побудувати сонячні ферми, говорить Хосе Карлос Дієз (Jose Carlos Diez) з університету Алькала, поблизу Мадрида. "Ми виробляємо 1 мегават сонячної електроенергії за 30 євро - у Німеччині та Франції це коштує 40 євро, у Великобританії усі 60 євро", - каже Дієз.

Витрати на енергію також мають вирішальне значення і для туристичного сектору, який є одним з найбільших споживачів енергії. Зокрема, цивільна авіація та круїзна галузь дедалі частіше стають об'єктами критики з боку екологічних груп.

Критикують також і значне споживання води в готелях та на полях для гольфу. Проблемою є і очистка води. У таких туристичних місцях як Майорка, Канарські острови та Бенідорм, воду з крана все ще мають фільтрувати.

Багато енергії витрачають на приблизно 750 установок з опріснення води. Вони перекачують сіль назад в океан, таким чином змінюючи підводний ландшафт біля узбережжя.

Пальма-де-Майорка: круїзні лайнери у порту

Опріснення, яке використовують в Іспанії з 1964 року, уперше відкрило шлях для масового туризму. За інформацією Іспанської асоціації опріснення і повторного використання води (AEDyR), сьогодні країна поступається у цьому тільки Саудівській Аравії, США та ОАЕ. Очищену від солей воду застосовують у сільському господарстві та на численних полях для гольфу, що особливо можна спостерігати у посушливих південних районах країни.

Небезпека для рівня моря

Іспанія - не лише улюблене місце відпочинку туристів. Країну також вважають одним з найбільших світових експортерів сільськогосподарської продукції. Фермери теж викликали гнів екологів, які стверджують, що власники господарств неощадливо використовують воду, застосовують пестициди і шкодять ґрунту сумнівними схемами вирощування. Принаймні, такою є думка технічного спеціаліста з Мадрида Рафаеля Альвареса.

Підвищення рівня моря, за його словами, є величезною проблемою для Іспанії. Він переконаний, що у найближчі роки багато пляжів і полів будуть затоплені. На півночі країни уже спостерігається процес руйнування ґрунту вздовж майже шести тисяч кілометрів узбережжя, де проводять відпустку 90 відсотків усіх туристів.

Директор з досліджень в Інституті екологічної гідрогеології в провінції Кантабрія Ініґо Лосада, застерігає, що власники курортного житла і готельні мережі відчують на собі економічні труднощі. Дайвінг стане менш привабливим для туристів, якщо зникнуть коралові рифи, стверджує він. Та й небезпека затоплення прибережних територій теж не сприятиме туризму.

Великі іспанські туристичні оператори, такі як Melia, Barcelo, Iberostar і Riu, вже готуються до найгіршого. Зокрема, представники Melia уже цікавляться тим, як готелі в потенційно небезпечних регіонах можуть оформити відповідні страховки.

Лосада рекомендує усім власникам туристичного житла в Іспанії робити те ж саме. "Не знаю, чи зможемо ми зупинити кліматичні зміни", - розмірковує він і додає, що декому про переїзд варто подбати вже зараз і все заради власної ж безпеки. "Але ніхто не бажає говорити про таке", - каже правник Тім Вірт, який працює на Майорці. "Люди бояться, що це може призвести до паніки", - каже він.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Пляж Фешенебельний морський курорт із забудовою в стилі Belle Époque на березі Біскайської затоки привертав європейську аристократію протягом століть. За часів Наполеона III тут гостював французький імператорський двір. Монархи Іспанії зробили Сан-Себастьян своєю літньою резиденцією. Сьогодні на знаменитому міському пляжі Ла-Конча і на острові Санта-Клара відпочивають туристи з усього світу.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Набережна Між морем і містом уздовж затоки Ла-Конча на шість кілометрів простягнулася пішохідна прогулянкова зона. Починається вона біля серфінгістського пляжу Ла-Сурріола, йде повз гору Ургуль, на вершині якої стоїть статуя Христа, і завершується під горою Ігельдо. Набережну прикрашають численні скульптури, наприклад, монументальний артефакт "Порожня Конструкція" іспанського скульптора Хорхе Отейса.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Старе місто Якщо дивитися на мапу, то місто виглядає наче шахівниця, адже після пожежі 1813 року його відбудували практично заново. Звичайно, є у Старому місті (Parte vieja) вузькі вулички і колоритні будинки, але Сан-Себастьян знаменитий не стільки архітектурою, скільки тапас-барами, де під холодне баскське пиво подають на маленьких тарілочках делікатесні закуски.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Делікатеси Сан-Себастьян є батьківщиною пінчос (ісп. Pincho, баск. Pintxo). Так називають бутерброд: скибка білого хліба з різними закусками. Назва походить від іспанського слова "шпажка", оскільки закуску часто прикріплюють до хліба за допомогою дерев'яної шпажки. Традиційно для верхнього шару використовуються морепродукти, але можливі будь-які комбінації.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Традиції У центрі Старого міста розташована барочна площа Конституції, де за традицією проводяться урочисті заходи та святкування. Площа була закладена у 1723 році і теж була зруйнована під час пожежі 1813 року. На фасадах відбудованих наново будинків відтворена оригінальна нумерація балконів. З них знать і вельможі, як з оперних лож, спостерігали за святкуваннями чи боями биків.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Народні гуляння Корида в Сан-Себастьяні заборонена з 2012 року. Як згадка про це криваве видовище, опудала биків з'являються на фольклорних святах, наприклад, в серпні під час так званого "Великого тижня" (Semana Grande), присвяченого Діві Марії. Програма фестивалю включає концерти, спортивні змагання і гігантський феєрверк.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Знаменитий скульптор Біля підніжжя гори Ургуль здіймається масивна абстрактна композиція "Гребінь вітрів" - робота баскського скульптора Едуардо Чільїди (1924-2002). Його залізні артефакти прикрашають парки і музеї в багатьох країнах світу. Своєму рідному місту він подарував цілу низку своїх скульптур. В околицях Сан-Себастьяна знаходиться присвячений йому парк-музей, де можна побачити близько 40 робіт Чільїди.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Рай для серфінгістів Серфінгісти з усього світу приїжджають до Сан-Себастьяна приборкувати хвилі на знаменитому пляжі Ла-Сурріола, який гостинно відкритий океанським вітрам. Сезон триває з весни по осінь. Новачки теж можуть спробувати свої сили - інструктаж пропонують серф-школи, а дошки можна прямо тут взяти в оренду.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Сцена для джазу Одна з головних традиційних культурних подій в Сан-Себастьяні - міжнародний джазовий фестиваль, який проходить з 1966 року. В рамках "Jazzaldia" свого часу виступали такі легендарні виконавці, як Елла Фіцджеральд, Майлз Девіс, Дайана Кролл, Кіт Джарретт. У 2016 році фестиваль пройде з 20 по 25 липня. Деякі концерти даватимуть під відкритим небом на пляжі - вхід на них безплатний.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Кіно біля моря Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні, який проводиться з 1953 року у вересні, є одним з найпрестижніших кінофорумів світу і однією з найважливіших культурних подій Іспанії. У 1970-ті роки тут вперше були нагороджені режисери Френсіс Форд Коппола і Терренс Малік.

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян Панорама Найкращий вид на вигнуту півмісяцем бухту Ла-Конча і острів Санта-Клара відкривається з гори Ігельдо. З нагоди обрання Сан-Себастьяна культурною столицею Європи 2016 для туристів Країною басків прокладено новий пішохідний маршрут з 32 етапів. Уздовж цього шляху на мандрівників чекають інсталяції та перформанси. Автор: Ілле Сімон, Сімін Явабре

