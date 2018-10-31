Як "зекономити" на термомодернізації свого будинку

У багатоквартирному будинку утеплити свою квартиру самостійно можна, але це неефективно, відзначають експерти. Істотно зекономити на комунальних платежах можна, якщо комплексно утеплити весь багатоквартирний будинок, замінити вікна та двері, поставити загальнобудинкові та квартирні лічильники. Це дорого. Однак є кілька державних, міських та міжнародних програм, які допомагають значно здешевити заходи з енергозбереження. Отже, які можливості відкриті для фізичних осіб та організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)?

"Теплі кредити"

Ще з жовтня 2014 року в Україні почала працювати урядова програма "Теплі кредити". Це безповоротна фінансова допомога держави, яка відшкодовує частину кредиту, яку фізична особа повинна взяти в банку для енергомодернізації своєї квартири (чи яку ОСББ бере для утеплення всього будинку). Кредити на енергоефективні заходи можна брати лише в чотирьох державних банках - "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" та "Укрексімбанк".

Для фізичних осіб програмою передбачено відшкодування з держбюджету 20 відсотків суми кредиту, але не більше 12 тисяч гривень, на придбання котлів на альтернативних видах палива. Окрім цього, 35 відсотків суми кредиту, але не більше 14 тисяч гривень, може бути відшкодовано державою на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів. Для ОСББ чи житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) держава відшкодовує від 40 до 70 відсотків суми кредиту, але не більше 14 тисяч гривень в розрахунку на одну квартиру для проведення заходів з енергозбереження у всьому будинку. Це може бути встановлення в будинку індивідуальних теплових пунктів, загальнобудинкових лічильників, сонячних панелей, утеплення стін, заміна зношених внутрішньобудинкових систем опалення та ламп тощо.

Для участі в програмі та отримання відшкодування, по-перше, необхідно звертись до банку та надати необхідний пакет документів для отримання кредиту. Перелік документів визначає банк. Після отримання кредитних коштів провести роботи і надати банку рахунки і акти виконаних робіт, аби підтвердити цільове використання кредитних коштів. Після цього банк подає до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження відомості про проведені роботи, й агентство протягом п'яти робочих днів відшкодовує обумовлений програмою відсоток кредиту на рахунок банку, а банк повертає ці гроші тому, хто взяв кредит на енергоефективні заходи.

Європейська програма IQ energy

IQ energy - це програма з енергозбереження, яка розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та фінансується Євросоюзом, зокрема урядами Швеції та Австрії. На підвищення енергоефективності українського житлового фонду ЄБРР виділив 15 мільйонів євро. Програма передбачає часткову компенсацію витрат на придбання та встановлення енергоефективного обладнання та використання новітніх енергозберігаючих матеріалів для термомодернізації житла. Для фізичних осіб програма діє вже два роки. Нею скористалися вже понад 30 тисяч сімей. ОСББ отримали можливість брати участь у програмі лише у 2018 році.

Аби скористатися програмою, передусім потрібно визначитися, що саме ви хочете змінити в своїй оселі: утеплити стіни, замінити вікна, поставити сонячний колектор чи замінити систему опалення у всьому будинку тощо. На сайті програми www.iqenergy.org.ua є список матеріалів та обладнання, на придбання яких можна отримати компенсацію.

У цьому списку вже понад сім тисяч позицій. Там представлені лише товари, які пройшли європейську сертифікацію з енергозбереження. Після того, як ви визначилися, що саме вам потрібно, подаєте заявку на участь в програмі. Головна умова - необхідно оформити кредит в банку, а ЄБРР через програму IQ energy частково його компенсує. Розмір компенсації складає 35 відсотків для фізичних осіб та 40 відсотків і більше для ОСББ від суми кредиту. Компенсація надається через "Райффайзен банк Аваль", "УкрСиббанк", "ОТП Банк". Компенсацію можна отримати не лише на основне обладнання, але і на супутні товари та монтажні роботи з установки цього енергоефективного обладнання.

Програма "30 на 70" у Києві

Капітальний ремонт житла та встановлення індивідуальних теплопунктів, балансування системи опалення, заміна вікон і дверей у під'їздах. Усе це можуть робити кияни за рахунок міського бюджету, оплативши лише 30 відсотків вартості енергоощадного проекту. Інші 70 відсотків компенсує влада Києва з міського бюджету. У столиці вже кілька років діє міська програма "30 на 70". Це своєрідний конкурс проектів з комплексної модернізації будинку. Брати участь у програмі можуть лише ОСББ та ЖБК - і те не всі, а тільки ті, чий проект переможе в конкурсі.

Програма дещо забюрократизована. Для участі в ній доведеться збирати багато погоджень, дозволів і підписів, а також документів, які гарантують 30 відсотків вартості проекту. Треба також чекати не один місяць, аби проект втілився у життя. Заявки на конкурс проектів приймаються щороку, починаючи орієнтовно з листопада. У січні-лютому наступного року розглядається і затверджується міський бюджет, де закладаються гроші на програму, потім відбираються підрядники на Prozorro, і лише восени можна приступати до робіт. Однак "гра вартує свічок", кажуть експерти. Адже більшу частину вартості проекту оплачує місто.

Гроші на енергозбереження від Фонду енергоефективності

Фонд енергоефективності був запущений у червні 2017 року, проте підготовка до повноцінного запуску його роботи досі триває. Орієнтовно Фонд запрацює у березні 2019 року. Його основне завдання - провести модернізацію житлового фонду України, використовуючи європейську модель споживання та обліку енергоресурсів. Це має дозволити зменшити витрати на опалення житла та знизити витрати на субсидії. Фінансову підтримку фонду надають ЄС, Німеччина, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Світового банку. Вони створили мультидонорський фонд, де акумулюються кошти донорів. Основними учасниками програм фонду будуть ОСББ.

У програмах фонду можуть брати участь будинки, що побудовані до 2006 року включно, оскільки починаючи з 2006 року були запроваджені нові технічні вимоги щодо стандартів енергоефективності новобудов, тому нові будинки не потребують термомодернізації. Для того, щоб подати заявку на участь у програмах "Фонду енергоефективності", ОСББ мають передусім зробити енергоаудит свого будинку та розробити проект з термомодернізації. Це може бути встановлення будинкового лічильника тепла, промивка систем опалення, встановлення радіаторів, теплоізоляція та заміна трубопроводів теплопостачання тощо. Головне, щоб проект передбачав комплексне переобладнання будинку, а не окремі заходи.

Залежно від проекту Фонд відшкодовуватиме від 40 до 70 відсотків від його вартості. Кошти грантові, тому повертати їх не потрібно. Проте частину вартості всіх робіт і матеріалів мають профінансувати самі мешканці ОСББ. Якщо на рахунках об'єднання коштів не вистачає, воно може за бажанням взяти кредит на цю суму. В українському уряді зауважують, що зі 160 тисяч багатоквартирних будинків, які є в Україні, термомодернізації потребують 120 тисяч будинків. Програми з енергозбереження мають допомогти провести реконструкцію в будинках.