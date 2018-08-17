 Як здійснюється контроль за Бундесвером? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.08.2018

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Європа

Як здійснюється контроль за Бундесвером? (відео)

За німецьким Бундесвером здійснюється суворий парламентський та цивільний контроль. Як це функціонує?

Deutschland Diskussion über Wehrpflicht (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Бундесвер ФРН - контрактна армія

Німецьку армію - Бундесвер - заснували через 10 років після завершення Другої світової війни. У Констутиції  закріплений контроль парламенту над армією. Лише за згоди німецького парламента солдати Бундесверу можуть бути розміщені за кордоном. Щороку  Бундестаг дискутує щодо ефективності закордонної місії  і приймає рішення  про продовження мандату ще на рік. Федеральний уряд повинен також отримати згоду Бундестагу на використання збройних сил у разі нападу на ФРН. Німецький парламент також визначає розмір оборонного бюджету ФРН. Але це не єдиний орган контролю за  Бундесвером. Дивіться, як німці контролюють свою армію.

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Бундесвер: чи готові збройні сили Німеччини до кібервійни?

Нещодавно створені кібервійська мають краще захищати Німеччину від кібератак. Його розбудову ускладнюють проблеми армії з фінансуванням та нестача кваліфікованого персоналу. (17.08.2018)  

Бундесвер критикують за допомогу тяжкопораненим українцям

Українських поранених з Майдану та з зони війни на Донбасі лікує у своїх госпіталях німецький Бундесвер. Однак тепер Бундесвер наразився на критику. (10.08.2018)  

Дрони в законі: як використовують безпілотники в Німеччині

Кількість дронів у Німеччині стрімко зростає, а разом із нею і посилюються правила їхнього використання. Які є обмеження і заборони на польоти безпілотників у ФРН, з’ясувала DW. (13.06.2018)  

Докладно

Deutschland Diskussion über Wehrpflicht (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Як здійснюється контроль за Бундесвером? (відео)

За німецьким Бундесвером здійснюється суворий парламентський та цивільний контроль. Як це функціонує?  

Головний здобуток - Греція лишилася в Єврозоні. На фото: протест пенсіонерів перед парламентом в Афінах у 2015 році (picture-alliance/R. Geiss)

Другий шанс для Греції

ЄС врятував греків від банкрутства. 21 серпня для Греції починається нова епоха - експериментальна, вважає Бернд Ріґерт. 

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