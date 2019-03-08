Як звучить поезія Тараса Шевченка німецькою? (відео)

"Садок вишневий коло хати...". Як цей вірш Тараса Шевченка звучить німецькою мовою? Співробітники DW з різних редакцій привітали з 205-ю річницею від дня народження Кобзаря.
До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка співробітники Deutsche Welle читають уривок з твору Кобзаря німецькою мовою:
Дивіться, за що німцям подобається українська мова, які асоціації з Україною і що вони бажають до Дня незалежності. (24.08.2018)
Аби мотивувати українську молодь вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку! (05.07.2018)