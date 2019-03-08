 Як звучить поезія Тараса Шевченка німецькою? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.03.2019

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Політика й суспільство

Як звучить поезія Тараса Шевченка німецькою? (відео)

"Садок вишневий коло хати...". Як цей вірш Тараса Шевченка звучить німецькою мовою? Співробітники DW з різних редакцій привітали з 205-ю річницею від дня народження Кобзаря.

Taras G. Schewtschenko (picture-alliance/akg-images)

Тарас Шевченко, поет

До  205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка співробітники Deutsche Welle читають уривок з твору Кобзаря німецькою мовою:


 

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