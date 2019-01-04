 Як запам′ятовують комп′ютерні паролі німецькі розвідники | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.01.2019

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Політика й суспільство

Як запам'ятовують комп'ютерні паролі німецькі розвідники

Публікація особистих даних і листування сотень німецьких політиків і журналістів, отриманих внаслідок хакерського зламу, знову гостро поставила питання про комп'ютерну безпеку.

Експерти радять проявити фантазію під час вигадування паролів

Експерти радять проявити фантазію під час вигадування паролів

Судячи з усього, черговий хакерський злам, від якого постраждали сотні німецьких політиків і журналістів, став можливий і тому, що багато постраждалих використовували примітивні паролі або один пароль для кількох акаунтів. Але підвищити безпеку своїх особистих даних в мережі досить просто. Ось що радить, наприклад Ґерт Мітрінґ (Gert Mittring). Він - багаторазовий чемпіон світу з усного рахунку. Німець, який в школі, до речі, був трієчником, встановив кілька світових рекордів з усних математичних обчислень, потрапивши в "Книгу рекордів Гіннеса".

Вигадайте картинку

Сам Мітрінґ переконаний, що віртуозом усного рахунку (ну, можливо, не настільки видатним) може стати кожна людина, яка навіть не має феноменальних здібностей. Але постійне тренування усного рахунку, до якого він закликає, - це не просто вдосконалення математичних здібностей. Більш важливо те, що тренується пам'ять у цілому. Попри комп'ютери і мобільні телефони нам сьогодні доводиться запам'ятовувати величезну кількість чисел - наприклад, пін-коди пластикових карт. Ще складніше, як знає кожен, - пам'ятати паролі-ідентифікатори, що становлять собою комбінації чисел і літер. Що радить у такому випадку Мітрінґ?

Цифри найлегше запам'ятовувати, зіставляючи їх з якимось абстрактним символом або предметом, причому так, щоб аналогії були очевидні. Скажімо, одиниця схожа на свічку, а двійка - на лебедя. Якщо з'єднати всі символи разом, в одну картинку або міні-історію, запам'ятати пароль буде легше. Користуючись методом Мітрінґа, пін-код банківської картки 4183 можна запам'ятати так: на квадратній табуретці стоїть свічка, у вікно видно снігову бабу з вилами. Просто, правда? Звичайно, коли знаєш.

Паролі та розвідка

Зрозуміло, куди простіше пам'ятати паролі, що складаються з однакових цифр (1111 або 6666) або є роком народження власника банківської карти, його дружини або дочки. Але і шахраям, які, не дай боже, вкрадуть карту або, скажімо, зламають електронну пошту, ці пін-коди та паролі набагато простіше буде прорахувати. Якщо йдеться про паролі, які являють собою комбінацію цифр і літер, Ґерт Мітрінґ не рекомендує використовувати імена рідних, друзів і домашніх тварин в поєднанні з їхнім роком народження. Або хоча б "розбивати" тут рік народження за принципом: "19Вова88" або "20Барсік07".

DW.COM

Уряд ФРН підтвердив витік даних сотень політиків і відомих людей. За словами міністерки юстиції Катаріни Барлі, зловмисники хочуть "підірвати довіру" до "демократії та інституцій" Німеччини. (04.01.2019)

Те, що ми досі знали про надійність паролів для акаунтів у інтернеті, виявилося помилкою. Це визнав навіть той, хто розробив усі нинішні правила написання паролів. (26.08.2017)

Хакери "злили" в інтернет персональну інформацію політиків, журналістів та діячів культури. У тому числі - канцлерки Меркель та президента Штайнмаєра. За розслідування масштабного кібернападу взялися спецслужби. (04.01.2019)

Ще більш надійним є метод, з яким я ознайомився кілька років тому під час відвідин разом з групою журналістів штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки (Bundesnachrichtendienst). У фойє лежала на столі брошурка для внутрішнього використання, в якій, поряд з попередженнями щодо однакових цифр в паролі, використання імен і одного пароля для декількох систем, надавалась також рекомендація придумувати комп'ютерні паролі, які легко запам'ятати, але важко розгадати.

У брошурі для німецьких бійців невидимого фронту йшлося: "Придумайте фразу на кшталт "У віслюка два ока, чотири ноги і один хвіст", перші літери/цифри якої і складуть пароль, що є, на перший погляд, абсолютно довільним поєднанням літер і цифр: УВ2О4НІ1Х". Цікаво, що внизу сторінки величезними літерами, жирним шрифтом було надруковано ще одне попередження: "Увага! Цю фразу про віслюка в жодному разі не беріть в якості пароля". Вам - та ж порада.

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П'ять правил ідеального онлайн-пароля (05.02.2018)

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