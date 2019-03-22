Як заманити чоловіків у декретну відпустку: німецький досвід

Українські законодавці нещодавно ухвалили у першому читанні законопроєкт, покликаний припинити дискримінацію чоловіків, які хочуть піти у відпустку з догляду за дитиною. Він має виправити правову колізію, через яку досі чоловіки в Україні могли піти в декрет лише після того, як з нього вийде дружина. Згідно з діючим законодавством, чоловіку, щоби оформити декрет, треба надати довідку з роботи дружини про те, що вона знову вийшла на роботу. Якщо законопроєкт невдовзі, як очікується, ухвалять у другому читанні, і чоловік, і жінка зможуть брати декретну відпустку на рівних - незалежно один від одного. Це полегшить ситуацію насамперед для тих чоловіків, жінки яких є, наприклад, самозайнятими особами і в принципі не можуть надати довідку з роботи про вихід з декрету.

Політики також хочуть заохотити чоловіків присвячувати час догляду за дитиною разом з матерями. Для цього має з'явитися право на додаткову одноразову оплачувану відпустку тривалістю у два тижні. Її у перші три роки після народження дитини можуть взяти або батько дитини, або навіть дідусь чи бабуся. Витрати на цей "бонус" депутати покладають на роботодавця. Водночас, ефект від такого підходу може бути обмежений з огляду на те, що самозайнятим чоловікам така новація нічого не дасть. В Україні, за даними Державної податкової служби, налічується майже два мільйони фізичних осіб-підприємців. Близько 60 відсотків з них - чоловіки.

Німеччина: дві третини зарплати протягом року

У Німеччині політики взялися заохочувати чоловіків долучатися до догляду за дитиною ще 2007 року. Тоді набрав чинності закон, яким було запроваджено Elterngeld - "батьківські гроші". Цей закон має дві головні мети. Перша полягає у тому, щоби дати відповідь на багаторічну тенденцію скорочення народжуваності у сім'ях з високим рівнем освіти і, відповідно, доходів. Соціологічні дослідження багато років засвідчували, що народжуваність у Німеччині падала передовсім серед "середнього класу", якому було важко поєднати сім'ю і кар'єру. У відповідь на цю проблему було запроваджено щомісячну виплату для молодих батьків, яка становить дві третини середньомісячного заробітку.

За основу для розрахунків береться рік до народження дитини. Наприклад, ті, хто на місяць заробляє 2100 євро "чистими", тобто після сплати всіх податків і соціальних внесків, на період декретної відпустки отримують 1400 євро на місяць. Такі виплати можна отримувати щонайменше протягом року після народження дитини. Вони не обкладаються податками і страховими внесками.

Не менше двох місяців для чоловіків

Друга ж важлива новація ухваленого 2007 року закону полягає у тому, що декретні виплати збільшуються ще на два місяці (12+2), якщо мінімум на два місяці у декретну відпустку крім матері піде і батько. Ці два місяці чоловік може взяти як після завершення декретної відпустки жінки, так і одночасно з нею. Як засвідчує практика, чоловіки дедалі частіше користуються можливістю провести додатково кілька місяців разом з усією родиною. Завдяки батьківським виплатам кількамісячна перерва у роботі стала з фінансової точки зору відносно безболісною у різних життєвих ситуаціях. Наприклад, для тих молодих сімей, які мають виплачувати іпотеку на власне житло і без цих виплат не могли би дозволити собі провести кілька місяців з родиною.

Максимальні "батьківські гроші" становлять 1800 євро на місяць. Її отримують ті, хто заробляє 2700 євро і більше "чистими". Натомість безробітні отримують мінімальну виплату - 300 євро. За даними Федерального статистичного відомства, середня місячна виплата декретних для чоловіків 2019 року становила 1230 євро. Натомість для жінок - лише 613 євро.

Завдяки компенсації заробітку державою у Німеччині вдалося спонукати чоловіків бути з дітьми принаймні кілька місяців

Використовуй декретні як тобі зручно

Важливо те, що батько і мати можуть розподіляти загалом 14 місячних виплат на двох як їм заманеться. Наприклад, чоловік може взяти 4 місяці декрету, щоб бути з дитиною вдома, якщо жінка хоче повернутися на роботу вже після 10 місяців догляду за дитиною. Або може розбити декрет на частини. Провести, наприклад, двомісячну літню відпустку з сім'єю, а потім ще два місяці бути вдома після того, як жінка повернеться на роботу. Якщо у сім'ї немає труднощів з організацією догляду за дитиною після декрету і дозволяє фінансова ситуація, батько і мати можуть навіть розділити декрет порівну і провести разом сім місяців після народження дитини.

Подружжя може і розтягнути отримання "батьківських грошей", якщо частину декрету працювати на півставки і розбити при цьому батьківську допомогу від держави на двоє: наприклад, один повний місяць з виплатою 1400 євро і два на півставки з виплатою допомоги по 700 євро. Це дозволяє провести з дітьми таку саму кількість часу, ще менше скорочуючи місячний дохід сім'ї.

Таким чином, фінансові стимули для чоловіків у Німеччині для того, аби провести час із сім'єю чи доглядати за новонародженою дитиною протягом першого року значно вищі, ніж те, що пропонують в Україні депутати Верховної Ради (два тижні оплачуваної відпустки). І виплачуються вони не роботодавцем, а державою. Тобто отримують гроші і самозайняті, і навіть безробітні.

Для середнього класу спільна декретна відпустка часто стає нагодою для мандрівок, на які інакше бракує часу

Чи беруть німецькі чоловіки декрет?

Лише за 2019 рік кількість чоловіків, які беруть декретну відпустку, збільшилася майже на шість відсотків, порівняно з попереднім роком і становила 456 тисяч. Пересічний німецький чоловік, за статистикою, бере близько трьох місяців декрету. Сьогодні оплачувану декретну відпустку бере майже кожен другий чоловік. Це вдвічі більше, ніж 13 років тому, коли були запроваджені декретні виплати чоловікам.

Не виключено, що чоловіки надолужуватимуть і надалі. Згідно з даними соціального опитування, проведеного кілька років тому міністерством з питань сім'ї, більш як дві третини молодих чоловіків у Німеччині хочуть присвячувати дітям більше часу, ніж це було прийнято у поколінні їхніх батьків. Майже 60 відсотків чоловіків хотіли би перебрати на себе не менше половини часу з догляду за дитиною, якби були відповідні умови.

Нема грошей - нема рівноправ'я

Натомість після того, як закінчуються "батьківські виплати", чоловіки, як і раніше, майже ніколи не беруть неоплачувану відпустку з догляду за дитиною. Згідно з даними Федерального статистичного відомства, до досягнення трирічного віку - без фінансової підтримки - за дітьми доглядають лише 2,6 відсотка чоловіків. Натомість серед жінок цей показник становить 42 відсотки.

Щоби подовжити участь чоловіків у вихованні дітей і водночас полегшити жінкам повернення у професійне життя, з 2015 року систему виплати "батьківських грошей" було оптимізовано і запроваджено "партнерський бонус". Протягом чотирьох місяців після року декретної відпустки одного з батьків (або 14 місяців разом), кожен з подружжя отримує додаткову підтримку обсягом до 900 євро, а саме половину від звичайної місячної суми "батьківських грошей". Цей бонус виплачується у тому разі, якщо обоє батьків працюють за скороченим графіком (від 25 до 30 годин), щоби кожен з них мав більше вільного часу на догляд за дітьми у період, поки вони адаптуються до садка чи няні.

До речі, роль нянь у Німеччині зазвичай не беруть на себе дідусь чи бабуся. На відміну від України, на них неможливо оформити і декретну відпустку.