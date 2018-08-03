Як залежить кар'єра від зовнішності? (відео)

Привабливі люди більш успішні, ніж непривабливі. Такі результати дослідження. Але ж це несправделиво, скажете ви. Дивіться, як це пояснють науковці.
Роберт - дуже привабливий юнак: вольове підборіддя, статура і високий. Його колезі Ріхарду не так пощастило із зовнішністю: невисокий, волосся майже не лишилося, схильний до надлишкової ваги. Обидва виконують свою роботу однаково добре. Утім Роберта колеги і шеф вважають більш компетентним. Чому так? Дивіться у відео:
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