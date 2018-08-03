 Як залежить кар′єра від зовнішності? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Як залежить кар'єра від зовнішності? (відео)

Привабливі люди більш успішні, ніж непривабливі. Такі результати дослідження. Але ж це несправделиво, скажете ви. Дивіться, як це пояснють науковці.

Привабливі люди - більш успішні?

Привабливі люди - більш успішні?

Роберт - дуже привабливий юнак: вольове підборіддя, статура і високий. Його колезі Ріхарду не так пощастило із зовнішністю: невисокий, волосся майже не лишилося, схильний до надлишкової ваги. Обидва виконують свою роботу однаково добре. Утім Роберта колеги і шеф вважають більш компетентним. Чому так? Дивіться у відео:

DW.COM

Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео)

Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соцопитування.А як бачать це німецькі чоловіки? (21.06.2018)  

Битва статей у німецькому бізнесі

Не секрет, що жінки мало представлені на високих посадах у німецькому бізнесі. У чому ж причина? Їм перешкоджають в кар'єрному зростанні? Чи жінки самі винні? (15.06.2018)  

Вибухонебезпечні емоції: як уникнути нервових зривів на роботі

Спалахи гніву, роздратування, істерика на роботі можуть обернутися серйозними проблемами з колегами й керівництвом. Поради німецьких психологів допомагають навчитися керувати емоціями. (13.02.2017)  

Аудіо й відео до теми

Як зробити кар’єру в Німеччині? (28.01.2016)  

Між кар'єрою і домом: татусі в Німеччині за активне батьківство (12.05.2017)  

Також за темою

Красиві і успішні: як кар'єра залежить від зовнішності? (15.08.2018) 15.08.2018

А ви знали, що керівники фірм вважають більш привабливих працівників компетентнішими, ніж менш привабливих? Несправедливо? Такі результати дослідження.

Робота без вищої освіти у Німеччині: правила спростять (23.07.2018) 23.07.2018

Німеччина боротиметься з дефіцитом кадрів - пом'якшенням правил працевлаштування. Зокрема, спростять процес для іноземців без вищої освіти, серед яких - українці.

Deutschland Integration Migranten in Ausbildungsberufen

Скільки Німеччині коштують біженці 25.08.2016

Для однозначного вирахування бюджетних витрат Німеччини на подолання кризи біженців бракує статистичних даних. DW, утім, намагалась з'ясувати, скільки можуть коштувати мігранти німецьким платникам податків.

Докладно

Будівля Верховного суду у Варшаві (picture alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

Верховенство права для Польщі - через суд

Суперечка між Польщею та Єврокомісією загострюється. Уряду у Варшаві закидають взяття під свій контроль судової системи. 

Привабливі люди - більш успішні?

Як залежить кар'єра від зовнішності? (відео)

Привабливі люди більш успішні, ніж непривабливі. Такі результати дослідження. Дивіться, як це пояснюють науковці. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  