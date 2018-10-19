 Як займаються фітнесом в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.10.2018

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Європа

Як займаються фітнесом в Німеччині

Сидіння за комп'ютером замість прогулянки, автомобіль замість велосипеда - більше половини німців ведуть малорухливий спосіб життя. Як реагує на це фітнес-галузь?

Deutschland Fitnessstudio (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Німці дедалі менше рухаються і мало займаються спортом. За підсумками дослідження, проведеного на замовлення компанії медичного страхування DKV, в повсякденному житті фізичною активністю достатньою мірою займаються лише 43 відсотки жителів Німеччини. У 2010 році частка таких становила 60 відсотків.

Лише дев'ять відсотків німців ведуть по-справжньому здоровий спосіб життя - достатньо рухаються, не курять, правильно харчуються, споживають мало алкоголю, використовують адекватні способи зняття стресу. У 2010 році частка таких становила в Німеччині 14 відсотків. Чим можна пояснити цей тривожний тренд?

Деградація через технологічний прогрес

Франка Беме (Frank Böhme), власника мережі фітнес-клубів Just Fit, а також засновника і співвласника спільноти спорт-клубів широкого профілю InterFit, ситуація з малорухливістю німців не дивує. "А чому дивуватися? Технологічний прогрес і дигіталізація роблять свою справу: мотивація до занять спортом знижується, та й бажання просто рухатися відпадає, - міркує підприємець з 34-річним стажем. - Адже нам навіть в магазин тепер ходити не обов'язково: все необхідне можна замовити через інтернет".

Фізіотерапевт і тренерка з фітнесу Паула Шульце

Фізіотерапевт і тренерка з фітнесу Паула Шульце

На думку фізіотерапевта та інструктора з фітнесу Паули Шульце (Paula Schulze), головна причина недостатньої фізичної активності німців в тому, що у них маса часу йде на роботу.

"Щоб домогтися певних цілей в кар'єрі, багато працюють понаднормово, і займатися спортом їм просто ніколи", - переконана вона.

Клієнти фітнес-студій: хто вони?

Мережа Just Fit налічує 23 сучасно оснащених фітнес-клуби в Кельні, Дюссельдорфі, Менхенгладбаху і на їхніх околицях, а платформа InterFit об'єднує 1800 спорт-центрів різної спрямованості по всій Німеччині. Можливості тут - на будь-який смак і гаманець: до послуг любителів спорту є і центр економ-класу, і центр для занять всією сім'єю, і преміум-центр з саунами і басейнами. Найдешевший абонемент коштує 19,90 євро на місяць, а найдорожчий - 110 євро. В цілому, 80 тисяч осіб є клієнтами "імперії Беме". Процентне співвідношення жінок і чоловіків - приблизно 50 на 50. Наймолодшому спортсмену-любителю 12 років, а найстаршій спортсменці... 94 роки.

"Це мешканка Менхенгладбаха. Коли вона прийшла до нас, то не могла пересуватися без допомоги ролятора. Її також завжди супроводжувала доглядальниця. А сьогодні ця дама приходить на тренування самостійно - без ролятора і без супроводу. Щоб домогтися цього, їй знадобилося всього півроку", - розповідає Франк Беме.

Just Fit Fitnessstudio

Секрет успіху в фітнес-індустрії

За даними Беме, середньостатистичний клієнт користується послугами його фітнес-мережі не менше 4,5 років. Це вважається хорошим показником. За рахунок чого ж Just Fit і InterFit втримують відвідувачів? "Ми надаємо великого значення взаємодії з клієнтом. Кожного новачка докладно консультують. Тренер складає для нього план тренувань. 4-6 тижнів потому в план вносяться зміни, а потім кожні 5-6 місяців створюється нова програма занять. У низці наших центрів також працюють лікарі . У клубах-дискаунтерах такого немає. Там клієнт відданий сам собі", - пояснює секрет успіху Франк Беме.

Чимало робиться і для співробітників. "Ми гідно оплачуємо їхню працю, забезпечуємо їм соціальний захист, регулярно посилаємо на курси підвищення кваліфікації. В таких умовах хлопці завжди намагаються якісно працювати з клієнтами", - уточнює Франк Беме.

А ось Паула Шульце фанатом фітнес-клубів не є - вона віддає перевагу функціональним тренуванням і практикує вправи полегшеного характеру, а в якості тренажерів використовує лише гумові еспандери, легкі гантелі, гімнастичний м'яч. "Проблема фітнес-центрів в тому, що людей, які там займаються, занадто багато, і забезпечити кожному індивідуальний супровід неможливо. В результаті багато тренуються неправильно, внаслідок чого травмують собі суглоби і хребет", - стверджує вона.

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Як краще займатися фітнесом

Послуги персональних тренерів, які займаються з клієнтом за окрему плату і гарантують результат, користуються в Німеччині великим попитом. За результатами одного з досліджень, готовність хоча б кілька разів потренуватися під керівництвом особистого інструктора висловлюють 64 відсотки німців, а серед любителів спорту віком від 16 до 29 років таких навіть 82,4 відсотка. Інше питання, що не кожен може собі це дозволити: сума, в яку обходиться година занять з особистим тренером, становить від 60 до 110 євро.

Паула Шульце, фахівець зі спортивною та медичною освітою, - одна з тих, хто проводить індивідуальні заняття з клієнтами або у них вдома, або на свіжому повітрі. У неї шість клієнтів на постійній основі. В основному, це жінки у віці від 30 до 50 років. Одна година занять коштує 85 євро. Більшість клієнтів - офісні працівники, а також молоді мами, які щойно народили дитину і прагнуть відновити свою фізичну форму. Є у Паули і спеціальна програма для тих, хто переніс онкологічні операції і хіміотерапію.

"Спочатку я складаю картину про стан здоров'я клієнта, з'ясовую, який у нього попередній досвід занять спортом, якими він володіє навичками, чи немає протипоказань для тренувань. Головне, чим я керуюся, - це мета, якої бажає досягти клієнт. Один хоче побороти болі в спині, інший - зробити тіло міцним і м'язистим, третій - просто схуднути. Все це обумовлюється, обговорюється, а потім складається програма тренувань", - пояснює тренер.

У той час, як Паула вважає, що майбутнє - за персональними тренуваннями, Франк передрікає стрибок у розвитку фітнес-клубів. "Якщо зараз у фітнес-центрах займаються майже 13 відсотків жителів Німеччини, то до 2025 року, я думаю, їх регулярно відвідуватиме кожен п'ятий німець", - упевнений підприємець.

Як би там не було, думки бізнесмена зі стажем і молодої тренерки сходяться в одному: де б ти не тренувався, головне - отримувати від цього задоволення і займатися не час від часу, а регулярно. Тільки тоді буде ефект.

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Докладно

Deutschland Fitnessstudio (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Як займаються фітнесом в Німеччині

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