Як завершення Другої світової коментували німецькі політики (фотогалерея)

За тим, як відзначалося завершення Другої світової війни 8 травня в різні роки, можна простежити суспільно-політичні зміни у Німеччині. Як провідні німецькі політики відзначали цю дату і як це сприймалося за кордоном?
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