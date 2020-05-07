 Як завершення Другої світової коментували німецькі політики (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як завершення Другої світової коментували німецькі політики (фотогалерея)

За тим, як відзначалося завершення Другої світової війни 8 травня в різні роки, можна простежити суспільно-політичні зміни у Німеччині. Як провідні німецькі політики відзначали цю дату і як це сприймалося за кордоном?

  • Теодор Гойсс: Врятовані і водночас знищені

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Теодор Гойсс: "Врятовані і водночас знищені"

    Теодор Гойсс (Theodor Heuss), ще до свого обрання президентом Федеративної Республіки Німеччини, будучи членом Парламентської ради, під час проголошення 8 травня 1949 року конституції ФРН заявив: "По суті 8 травня 1945 року залишається найтрагічнішим і найсуперечливішим парадоксом історії для кожного з нас. Чому ж так? Тому що ми були врятовані і водночас знищені".

  • Віллі Брандт на колінах у Варшаві

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Віллі Брандт на колінах у Варшаві

    Це було неймовірним жестом у очах світової спільноти: канцлер ФРН, соціал-демократ Віллі Брандт (Willy Brandt) 7 грудня 1970 року несподівано став на коліна перед пам'ятником героям гетто у Варшаві. Цей жест був сприйнятий як прохання пробачити німцям злочини часів Другої світової війни. За свою примирливу політику щодо країн Варшавського пакту Брандт у 1971 році отримав Нобелівську премію миру.

  • Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені

    Це тримання за руки лідерів Франції і Німеччини у Вердені пізніше часто порівнювали з падінням на коліна Брандта. Але ініціатором цього історичного жесту примирення тоді став не німецький канцлер, а французький президент: 22 вересня 1984 року під час пам'ятних заходів на колишньому полі битви у Вердені Франсуа Міттеран раптово протягнув Гельмуту Колю (Helmut Kohl) свою руку.

  • Ріхард фон Вайцзекер: День визволення

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Ріхард фон Вайцзекер: "День визволення"

    Ця промова до 8 травня одна з найвідоміших. Хоча президент ФРН Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker) у цей день 1985 року припустив, що не усі німці сприйняли завершення війни як визволення, але водночас застеріг: "Нам не можна бачити у завершенні війни причину для втечі, вигнання або несвободи. Ця причина, навпаки, полягає у початку цієї війни і початку тиранії, що призвели до війни".

  • Франц-Йозеф Штраус: Припинити вічне подолання минулого

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Франц-Йозеф Штраус: Припинити "вічне подолання минулого"

    Пройшли десятиліття від завершення війни, і вже не кожен німецький топполітик вважав, що держава має пам'ятати про німецьку провину за війну. Політик ХСС Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) неодноразово вимагав припинити "вічне подолання минулого як постійне завдання для суспільства". Сьогодні такі заяви швидше нагадують висловлювання правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".

  • Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) був першим німецьким канцлером, якого у 2005 році запросили взяти участь у параді до Дня перемоги у Москві. Дякуючи хазяїну параду Володимиру Путіну, Шредер назвав це запрошення "свідченням довіри до усього німецького народу". Путін відповів, що примирення між двома країнами є одним з найважливіших досягнень Європи у повоєнний час.

  • Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    10 років потому наступниця Шредера на посаді канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel) поклала вінок до могили невідомого солдата у Москві. Але ставлення офіційного Берліна до Путіна під час відзначення 70-річчя завершення війни суттєво погіршилося: роком раніше Росія анексувала український півострів Крим. Ані Меркель, ані більшість світових лідерів не взяли участь у параді на Красній площі.

    Автор: Крістоф Гассельбах


  • Теодор Гойсс: Врятовані і водночас знищені

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Теодор Гойсс: "Врятовані і водночас знищені"

    Теодор Гойсс (Theodor Heuss), ще до свого обрання президентом Федеративної Республіки Німеччини, будучи членом Парламентської ради, під час проголошення 8 травня 1949 року конституції ФРН заявив: "По суті 8 травня 1945 року залишається найтрагічнішим і найсуперечливішим парадоксом історії для кожного з нас. Чому ж так? Тому що ми були врятовані і водночас знищені".

  • Віллі Брандт на колінах у Варшаві

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Віллі Брандт на колінах у Варшаві

    Це було неймовірним жестом у очах світової спільноти: канцлер ФРН, соціал-демократ Віллі Брандт (Willy Brandt) 7 грудня 1970 року несподівано став на коліна перед пам'ятником героям гетто у Варшаві. Цей жест був сприйнятий як прохання пробачити німцям злочини часів Другої світової війни. За свою примирливу політику щодо країн Варшавського пакту Брандт у 1971 році отримав Нобелівську премію миру.

  • Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені

    Це тримання за руки лідерів Франції і Німеччини у Вердені пізніше часто порівнювали з падінням на коліна Брандта. Але ініціатором цього історичного жесту примирення тоді став не німецький канцлер, а французький президент: 22 вересня 1984 року під час пам'ятних заходів на колишньому полі битви у Вердені Франсуа Міттеран раптово протягнув Гельмуту Колю (Helmut Kohl) свою руку.

  • Ріхард фон Вайцзекер: День визволення

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Ріхард фон Вайцзекер: "День визволення"

    Ця промова до 8 травня одна з найвідоміших. Хоча президент ФРН Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker) у цей день 1985 року припустив, що не усі німці сприйняли завершення війни як визволення, але водночас застеріг: "Нам не можна бачити у завершенні війни причину для втечі, вигнання або несвободи. Ця причина, навпаки, полягає у початку цієї війни і початку тиранії, що призвели до війни".

  • Франц-Йозеф Штраус: Припинити вічне подолання минулого

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Франц-Йозеф Штраус: Припинити "вічне подолання минулого"

    Пройшли десятиліття від завершення війни, і вже не кожен німецький топполітик вважав, що держава має пам'ятати про німецьку провину за війну. Політик ХСС Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) неодноразово вимагав припинити "вічне подолання минулого як постійне завдання для суспільства". Сьогодні такі заяви швидше нагадують висловлювання правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".

  • Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) був першим німецьким канцлером, якого у 2005 році запросили взяти участь у параді до Дня перемоги у Москві. Дякуючи хазяїну параду Володимиру Путіну, Шредер назвав це запрошення "свідченням довіри до усього німецького народу". Путін відповів, що примирення між двома країнами є одним з найважливіших досягнень Європи у повоєнний час.

  • Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    10 років потому наступниця Шредера на посаді канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel) поклала вінок до могили невідомого солдата у Москві. Але ставлення офіційного Берліна до Путіна під час відзначення 70-річчя завершення війни суттєво погіршилося: роком раніше Росія анексувала український півострів Крим. Ані Меркель, ані більшість світових лідерів не взяли участь у параді на Красній площі.

    Автор: Крістоф Гассельбах


Дивіться також:

  • Британський бомбардувальник Ланкастер

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Британські бомбардувальники

    Першими бомбити Дрезден мали американці. Однак через низьку хмарність 13 лютого 1945 року в небо піднялися британські ескадрильї. Важкі бомбардувальники "Ланкастер" Королівських військово-повітряних сил Великобританії були вже майже над містом, коли о 21:45 у Дрездені завили сирени повітряної безпеки.

  • Тотальне руйнування у Дрездені

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Тотальне руйнування

    Бомбардування Дрездена у ніч з 13-го на 14 лютого відбувалося двома хвилями з тригодинною перервою між першим і другим повітряним ударом. Перший тривав усього 15 хвилин. Однак уже після нього щільно забудований Дрезден палав однією гігантською пожежею, яка перетворила центр міста на згарище.

  • Зруйнований Дрезден

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Вогняний смерч

    Бомбардувальники скидали на місто спочатку фугасні бомби, які руйнували дахи й відкривали дерев'яні конструкції, а потім - запалювальні. Другий удар був особливо страшним для пожежних служб і рятувальників, а також для тих, хто ще залишався серед живих у вогняному пеклі. Називаються різні цифри загиблих. Більшість експертів вважає, що внаслідок бомбардувань загинули близько 25 тисяч людей.

  • Жінки відновлюють зруйнований Дрезден (архівне фото)

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Із руїн і попелу

    До лютого 1945 року Дрезден практично не зазнавав бомбардувань з боку союзників по антигітлерівській коаліції. За три лютневі дні, під час яких тривали повітряні нальоти, було зруйновано близько чверті промислових підприємств і більше половини непромислових будівель міста. Від житлових будинків у його центральній частині лишилися самі руїни. Відновлювати місто із попелу довелося жінкам.

  • Руїни Фрауенкірхе

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Нагадування для нащадків

    Під час бомбардувань 13-15 лютого 1945 року була зруйнована і Фрауенкірхе - один із найвідоміших лютеранських соборів Німеччини. Влада НДР не стала відновлювати церкву й перетворила її на меморіал. Лише після возз'єднання Німеччини почалося відновлення барокової церкви. Хрест на її бані виготовив у Англії син пілота, який брав участь у бомбардуванні Дрездена.

  • Відновлена Фрауенкірхе

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Символ Дрездена у новій красі

    Урочисте відкриття відновленого собору відбулося у 2005 році. Чорними плямами на світлому фасаді Фрауенкірхе виділяються оригінальні камені, які збереглися після бомбардування.

  • Дрезден сьогодні

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Барокові фасади

    Дрезден знову вважається одним із найкрасивіших міст Німеччини і користується великою популярністю серед туристів. До Другої світової війни населення міста становило 642 тисячі людей. Нині у столиці федеральної землі Саксонія проживає близько 550 тисяч осіб.

  • Роковини бомбардування Дрездена

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Пам'ять, що поляризує

    Місто відновлене. Однак про бомбардування Дрездена й досі не забули. Пам'ять про нього і сьогодні викликає суперечки і провокує конфлікти, до яких залучені історики, політики, антифашисти, неонацисти, пацифісти, представники громадянських ініціатив та церков. Щороку у Дрездені вирують пристрасті: як відзначати роковини бомбардувань і чи варто це робити взагалі.

    Автор: Елла Володіна


  • Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

    Рівно 75 років тому в головній штаб-квартирі Гітлера "Вовче лігво", розташованій у тодішній Східній Пруссії, вибухнула бомба, котра мала вбити Адольфа Гітлера. Замах провалився. Гітлер вижив. Вже через кілька днів після спроби вбивства диктатора, учасників замаху стратили.

  • Клаус Шенк фон Штауффенберґ

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Людина, яка стояла за замахом на Гітлера

    Головним учасником замаху 20 липня 1944 року був Клаус Шенк фон Штауффенберґ. Ще 1942 року Штауффенберґ, який служив офіцером, зрозумів, що в Другій світовій війні нацистам не перемогти. Щоб врятувати Німеччину від майбутньої катастрофи, він разом з іншими офіцерами вермахту вирішив повалити гітлерівський режим.

  • Німецький рух опору

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Група Крайзау

    Метою членів "Групи Крайзау" була докорінна політична реформа Німеччини. Провідними фігурами в цьому русі були Гельмут Джеймс фон Мольтке і Петер Йорк фон Вартенбурґ (на фото). 1944 року дехто з членів групи приєднався до спроби замаху на Гітлера, проведеного 20 липня. Згодом їх засудили до страти.

  • Ганс і Софі Шолль

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Ганс і Софі Шолль

    Починаючи з 1942 року група мюнхенських студентів, очолювана Гансом та Софією Шолль, котрі були братом і сестрою, намагалася чинити опір нацистам. Називали вони себе "Біла троянда". Члени групи опору поширювали тисячі листівок, що засуджували злочини нацистів. У лютому 1943 року Софі та Ганса Шолль викрило гестапо, а згодом їх засудили до страти.

  • Ґеорґ Ельзер

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Спроба замаху на Гітлера Ґеорґа Ельзера

    1939 року тесля Ґеорґ Ельзер розмістив у Мюнхені вибухівку за трибуною в пивниці "Бюрґербройкеллер", де мав виступати Гітлер. Бомба вибухнула, та вже тоді, коли Гітлера за трибуною не було, бо його промова тривала менше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, ще 60 отримали поранення. Того ж дня Ельзера заарештували, а згодом відправили в концтабір Дахау, де він помер 1945 року.

  • Майстерня для сліпих Отто Вайдта

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Майстерня для сліпих Отто Вайдта

    У роки Другої світової війни невеличкий берлінський фабрикант Отто Вайдт залучав для роботи в своїй майстерні переважно сліпих та глухих євреїв. Його майстерня, що спеціалізувалася на випуску віників та щіток, вважалася "важливим оборонним підприємством", тож нацисти не змогли її закрити. Впродовж війни Вайдтові вдалося захистити своїх робітників-євреїв від депортації.

  • Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Чимало митців та інтелектуалів вже з моменту приходу Гітлера до влади 1933 року стали запеклими ворогами режиму. Багато-хто з тих, котрі не бажали пристосовуватись, але не могли відкрито протистояти системі, були змушені емігрувати. А ця берлінська група кабаретистів "Катакомба" безстрашно критикувала режим. 1935 року гестапо закрило театр, а його засновника Вернера Фінка ув'язнили в концтаборі.

  • Танець свінг як спротив Гітлеру

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Молодь, яка любить американців і танцює свінг

    Дехто з молодих людей розглядав у той час американо-англійський стиль життя, який ототожнювався з парним танцем свінг, як спосіб відкрито чинити спротив нацистам з їхнім гітлерюґендом. У серпні 1941 року передусім у Гамбурзі проколотилася хвиля арештів молодих людей, які захоплювалися свінгом. Багатьох з них взяли під варту, а декого депортували в спеціальні концтабори для молоді.

  • Група опору Червона капела

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Група опору "Червона капела"

    За допомогою пеленгаторів гестапо виявляло нелегальні передавачі груп опору. Приміром, улітку 1942 року було заарештовано понад 120 членів групи "Червона капела". Мета групи, що гуртувалася навколо Гарро Шульце-Бойзена та Арвіда Гарнака, - допомога євреям, фіксація злочинів нацистів та поширення листівок. Понад 50 учасників цієї групи засудили до смертної кари та стратили.

  • Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    19 липня 1953 року в Берліні відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого німецькому руху опору. Комплекс відкрили на тому місці, де стратили Штауффенберґа після невдалого замаху на Гітлера. Але сам комплекс вшанував всіх мужніх жінок та чоловіків, котрі протистояли гітлеризму навіть ціною власного життя.

    Автор: Розалія Енґельс


DW.COM

75 років завершення Другої світової війни в Європі: уроки минулого

75 років тому, 8 травня 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Зараз пам'ять про ці сторінки історії для країни є як ніколи необхідною. (08.05.2020)  

США та союзники закликали будувати вільну й сильну Європу

1945-й рік приніс свободу не всій Європі. Східна Європа близько 50 років перебувала під владою комуністів. Країни Балтії незаконно анексували, йдеться в заяві США та інших країн до річниці закінчення Другої світової. (08.05.2020)  

Президенти країн Балтії засудили тоталітарний радянський режим

Президенти Латвії, Литви та Естонії закликають не забувати трагічні уроки історії й не допустити фальсифікації минулого. (07.05.2020)  

Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону?

Мерові чеської столиці та двом його колегам виділено державну охорону. Існують вагомі побоювання за життя муніципальних посадовців. Яка тут роль Росії та Китаю? (29.04.2020)  

Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

За тим, як відзначалося завершення Другої світової війни 8 травня в різні роки, можна простежити суспільно-політичні зміни у Німеччині. Як провідні німецькі політики відзначали цю дату і як це сприймалося за кордоном? (08.05.2020)  

Також за темою

Corona-Lockerungen in Europa

Європа поступово виходить з локдауну (фотогалерея) 07.05.2020

Після послаблення карантинних обмежень ознаки життя починають з'являтися на вулицях, майданчиках, у школах та крамницях різних міст Європи. Як виглядають місця, за якими всі скучили, дивіться у фотогалереї DW.

Deutschland Berlin Brandenburger Tor Kriegszerstörungen

Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни 08.05.2020

За тим, як відзначалося завершення Другої світової війни 8 травня в різні роки, можна простежити суспільно-політичні зміни у Німеччині. Як провідні німецькі політики відзначали цю дату і як це сприймалося за кордоном?

Deutschland 1945 Berlin

75 років завершення Другої світової війни в Європі: уроки минулого 08.05.2020

75 років тому, 8 травня 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Зараз пам'ять про ці сторінки історії для країни є як ніколи необхідною.

Реклама

Докладно

Пам'ятник солдатам Червоної Армії у Варшаві

Коли перемога над нацистами не означала звільнення

В Кремле так и не поняли, что, изгнав нацистов из Восточной Европы, они не принесли туда свободу, полагает Иван Крастев.  

Молдова, Кишинів, Кишинеу

Конституційний суд Молдови заборонив брати кредит у Росії

КС визнав неконституційною угоду про кредит для Молдови від Росії. Рішення суду остаточне й не підлягає оскарженню.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  