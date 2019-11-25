Як жінок у Німеччині вчать протистояти насильству

"Заткни пельку, я тобі кажу!" - обличчя Андрія спотворюється в гримасі, коли він кричить. Хлопець заносить руку над головою, хапає Амалію за горло і притискає її до стіни. Жінка спочатку губиться, але швидко бере себе в руки. Удар кулаком в щелепу, потім - по руці, яка стискає горло, і у Амалії з'являється шанс втекти.

Андрій - не розлючений чоловік жінки, а тренер. Цю сцену нападу учасниці курсу самооборони для жінок у Берліні розігрують багато разів і повторюють рухи, щоб ті перетворилися на рефлекс, а потрібної миті тіло само знало, як реагувати.

Наступна вправа - на підлозі. Тренер сідає на учасницю курсів і затискає їй зап'ястя рук. В цьому разі єдиний шанс врятуватися - це з силою виштовхнути нападника стегном. "А стегна у жінок сильніше, ніж у чоловіків", - з посмішкою підбадьорює Андрій.

Кожна четверта жінка в Німеччині - жертва насильства

Амалія Вебер (Amalia Weber) ходить на курси самооборони вже сьомий місяць. Амалія родом з Росії, переїхала до Німеччини, коли їй було 13, і відтоді живе в Берліні. На вулицях міста вона не відчуває особливої ​​небезпеки, але навіть у Німеччині домашнє насильство - все ще серйозна проблема.

Таїсі Вебер 14 років, вона вже вміє захистити себе

Кожна четверта жінка в Німеччині хоча б раз у житті стикалася зфізичним або сексуальним насильством з боку партнера. Жертвами домашнього насильства у 82 відсотках випадків стають жінки. 364 жінки померли внаслідок насильства в сім'ї в ФРН тільки в 2017 році. Це офіційна статистика міністерства у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини. Домогосподарки, вчительки, бізнесвумен - з домашнім насильством стикаються представниці всіх соціальних верств. "Я сама неодноразово була в критичних ситуаціях", - розповідає Амалія після тренування. - На щастя, до фізичного насильства не дійшло, але було близько до цього ". А її друзі і знайомі ставали жертвами домашнього насильства. Слухаючи їхні історії, вона постійно думала: "А як би я відреагувала? Як би я вчинила в цій ситуації?".

Вміти захистити себе в 14 років

На курси самооборони Амалія ходить зі своєю 14-річною дочкою Таїсою. Для матері це не тільки шанс мати дозвілля з дочкою, але і можливість підготувати її до складнощів дорослого життя. Коли мати запропонувала Таїсі піти на курси, та погодилася, не роздумуючи.

"Мене завжди захоплювали бойові мистецтва, сцени боротьби в кіно", - зізнається дівчина. Вона не виключає можливість зайнятися цим професійно. Відтоді як Таїса почала відвідувати курси самооборони, вона почувається у більшій безпеці. "У моєму віці, наприклад, часто виникають якісь проблеми з хлопцями в школі, і я знаю, що якщо хтось підніме на мене руку, я зможу себе захистити", - каже Таїса. "А мені так буде набагато спокійніше дозволяти їй вечорами гуляти самій", - зізнається Амалія.

Не тільки давати здачі, але і уникати насильства

На курси самооборони в берлінському районі Вільмерсдорф ходять жінки різного віку і професій. Наймолодшій учасниці п'ять років, а найстаршій - більше сімдесяти. "Дехто сприймає це просто як спорт, - розповідає засновник студії і тренер Андрій Шевченко. - Хтось із учасниць справді пережив випадки нападу або грубого поводження. Або когось просто в темному провулку схопив незнайомець. І тоді людина втрачає впевненість в собі і це впливає на всі аспекти життя". А за допомогою курсу самозахисту цю впевненість можна повернути, переконаний тренер.

Шевченко проводить курси із самооборони в Берліні вже десять років. Їхні учасники вчаться не тільки давати здачі, але і уникати фізичної конфронтації. "Важливо навчитися, перш за все, говорити "ні", вірити в себе, - пояснює Андрій. - Найголовніше: не довести ситуацію до спалаху насильства".