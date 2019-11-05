Як жінки можуть збагатити українську економіку (відео)

Українські жінки можуть врятувати економіку країни і принести державі додатковий дохід - від 7 до 23 мільярдів доларів. Це станеться, якщо чотири мільйони працездатних жінок, які зараз не працюють з різних причин, будуть залучені до роботи. Такі дані демонструє актуальне дослідження Центру економічних стратегій. Його автори переконують: саме в руках жінок ключ до добробуту країни. І навіть обіцяне урядом зростання економіки України на 40% за наступні п’ять років може стати цілком ймовірним, якщо держава зможе усунути причини, через які мільйони українок не працюють.