 Як жінки можуть збагатити українську економіку (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.11.2019

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Економіка

Як жінки можуть збагатити українську економіку (відео)

Економіка України може отримати від 7 до 23 млрд доларів, якщо до роботи стануть жінки, які зараз не працюють. Що заважає їм вийти на роботу та як усунути ці перепони?

Ukraine marks Vyshyvanka Day (picture alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Українські жінки можуть принести Україні зростання ВВП

Українські жінки можуть врятувати економіку країни і принести державі додатковий дохід -  від 7 до 23 мільярдів доларів. Це станеться, якщо чотири мільйони працездатних жінок, які зараз не працюють з різних причин, будуть залучені до роботи. Такі дані демонструє актуальне дослідження Центру економічних стратегій. Його автори переконують: саме в руках жінок ключ до добробуту країни. І навіть обіцяне урядом зростання економіки України на 40% за наступні п’ять років може стати цілком ймовірним, якщо держава зможе усунути причини, через які мільйони українок не працюють.

 

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