 Як живуть німці на пенсії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.03.2019

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Політика й суспільство

Як живуть німці на пенсії (відео)

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Як працює пенсійна система Німеччини - у новій серії відеоблогу Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Як працює пенсійна система Німеччини - у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"

З 80 мільйонів населення ФРН - 25 мільйонів - пенсіонери. Середній розмір пенсії у німецьких чоловіків - близько 1200 євро, у жінок - понад 700 євро. Пропонуємо познайомитися ближче з пенсіонерами, які ведуть самостійне й активне життя. 

Аудіо й відео до теми

Техогляд машини по-німецьки, або що таке TÜV? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (18.01.2019)  

Куди німці дівають батарейки і старий одяг? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (19.10.2018)  

Як німці опалюють житло? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (14.11.2018)  

Куди німці дівають сміття-3: листя, скло, велосипеди - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (10.12.2018)  

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