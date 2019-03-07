Як живуть німці на пенсії (відео)

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Як працює пенсійна система Німеччини - у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"
З 80 мільйонів населення ФРН - 25 мільйонів - пенсіонери. Середній розмір пенсії у німецьких чоловіків - близько 1200 євро, у жінок - понад 700 євро. Пропонуємо познайомитися ближче з пенсіонерами, які ведуть самостійне й активне життя.