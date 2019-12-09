Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
11:33 Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність
06:28 Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона
00:59 Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни
17:01 Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного
22:14 Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою
Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)
Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)