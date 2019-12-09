Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (09.12.2019)

Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.