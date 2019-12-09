 Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.12.2019

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Політика й суспільство

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.

Що спільного між Афольфом Гітлером та італійським вином (SWR)

Що спільного між Афольфом Гітлером та італійським вином

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

11:33 Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність

06:28 Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона

00:59 Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни

17:01 Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного

22:14 Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою

DW.COM

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)  

Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)  

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. (18.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

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Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.

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Докладно

Що спільного між Афольфом Гітлером та італійським вином (SWR)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина (відео)

"Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Бомбові атаки на півдні Швеції. Прибиральниця стала модною діджейкою.  

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