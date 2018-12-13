Як в Україні створювалася помісна православна церква (фотогалерея)

На об'єднавчому помісному соборі 15 грудня в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. DW нагадує про події, які передували собору.
Поки у Софії Київській відбувався об'єднавчий собор, на Софіївській площі кілька тисяч вірян чекали звістки про обрання предстоятеля помісної православної церкви в Україні. (15.12.2018)
Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)