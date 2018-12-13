Як в Україні створювалася помісна православна церква (фотогалерея)

Як в Україні створювалася помісна православна церква

"Велике державне питання"

У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".