Як в Україні сприйняли стенограму розмови Зеленського й Трампа

У той час, як в лавах "Слуги народу" відмовчуються, опозиційні українські депутати критично оцінюють зміст стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Так, депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко охарактеризував ситуацію, що склалася, словами "дуже погано". На його думку, Зеленський відверто втрутився у президентські виборчі перегони США саме на боці чинного президента.

Як відомо, у розмові Трамп закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Демократ Байден вважається можливим головним суперником Трампа на майбутніх виборах президента США. Зеленський, згідно з текстом стенограми, пообіцяв розслідувати цю справу та попросив американського президента надати додаткові відомості, які могли б допомогти слідству.

"Зеленському не позаздриш"

"Тут Зеленському не позаздриш, бо він втрапив у центр політичного цунамі в США. Лише сильний лідер міг би спробувати зламати цю ситуацію своєю поведінкою, яка би продемонструвала, що він вимагає поваги для своєї країни", - сказав Гончаренко й звернув увагу на те, що Зеленський натомість назвав Трампа "великим учителем".

Гончаренко вважає, що цей скандал дозволив ще більш явно побачити справжнє місце України у світі, коли вона вимушена жебрати допомогу Заходу за умов російської агресії і слабкості своєї економіки.

Водночас депутат з фракції партії "Батьківщина" Михайло Волинець не вважає, що скандал навколо телефонної розмови Зеленського із Трампом якось вплине на його популярність серед українців. "Ще від початку виборчої кампанії в людей сформувалися великі очікування змін. Основні політичні гравці в Україні розуміють, що і президент Зеленський, і вся нова влада - це ще політично незрілі люди й роблять на це поправку", - сказав Волинець.

Зовнішньополітична катастрофа

Деякі українські політологи оцінили зміст стенограми розмови Трампа і Зеленського значно критичніше. Оприлюднення розшифровки розмови американського й українського президентів виглядає як зовнішньополітична катастрофа і для Зеленського, і для України, вважає, зокрема, науковий директор київського центру політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Він зазначив, що з тексту виглядає, що український президент абсолютно добровільно та свідомого включився в гру проти Байдена і цим поставив під загрозу принцип, якого дотримувався його попередник Петро Порошенко, сповідуючи двопартійну підтримку України в США. "Якщо на президентських перегонах переможе Джо Байден - можливі серйозні виклики персонально для Зеленського та його оточення", - не виключив Леонов в інтерв'ю DW.

Критику Меркель, Макрона та ЄС, яка міститься в стенограмі розмови Трампа й Зеленського, експерт вважає несправедливою, бо, як наголосив Леонов, саме Меркель усі ці роки була драйвером санкцій проти Росії. "Вочевидь Зеленський зруйнував довіру з боку європейських лідерів. Чим це загрожує Україні - годі й казати... Хотілося б сподіватися, що наші партнери з розумінням поставляться до цього інциденту, але варто зазначити, що ліміт помилок на міжнародній арені Зеленський вичерпав", - переконаний Леонов.

Постраждав і імідж Зеленського як реформатора. Слова українського президента в стенограмі про "стовідсотково свого генпрокурора" Леонов назвав такими, що критично підривають довіру до реформ. Як зауважив експерт, тепер будь-які люди, що потраплять під прокурорське переслідування можуть посилатися на ці слова і заявляти про вчинення на них політичного тиску.

"Раніше було зроблено чимало кроків і законодавчих змін, щоби забезпечити незалежність генерального прокурора, а тепер ми бачимо зміни в законах, що повертають прокуратуру в часи президента Януковича. Це буде сприйматися в світі, як відкат в реформуванні прокуратури", - сказав експерт.

Клімкін: Україна в підручниках історії США

Натомість український політолог і соціолог Віктор Небоженко радить не драматизувати ситуацію. У розмові з DW він зазначив, що не очікує жодних серйозних наслідків через цей дипломатичний скандал. "Нічого не зміниться ані в добру, ані в гіршу сторону ані для Трампа, ані для Зеленського", - вважає Небоженко. На його думку, не зважаючи на різкі вислови обох президентів щодо Меркель і Макрона, не слід чекати і на погіршення стосунків України з Німеччиною і Францією.

Тим часом колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на свій сторінці у соціальній мережі Facebook: "Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США". Щоправда він відразу визнав, що це "не дуже весела перспектива". "Але тепер всі знають, на що ми здатні", - підсумував Клімкін.