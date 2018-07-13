 Як в Україні відреагували на результати саміту НАТО | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Як в Україні відреагували на результати саміту НАТО

Результати брюсельського саміту НАТО не стали для України історичними, але засвідчили рішучу підтримку Альянсом Києва у протидії агресії Росії і її євро-атлантичних прагнень, вважають українські політики і експерти.

Київ

Київ

У Києві від початку не було надмірних сподівань на прорив у стосунках з НАТО на саміті в Брюсселі, що відбувся 11-12 липня. Ще за кілька днів до цієї події глава представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Альянс не готовий запросити Україну до участі в програмі для особливих партнерів (Enhance Opportunity Program). А екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив це невиконанням діючої щорічної програми з адаптації українських стандартів до стандартів НАТО. "Україна не виконує низку критеріїв, особливо в галузі впровадження реформ в секторі демократії, боротьбі зі злочинністю, подолання корупції, а також в секторі адаптації наших Збройних сил до стандартів НАТО", - сказав Маломуж.

Водночас лідер партії "Народний фронт", яка входить до правлячої коаліції і екс-прем'єр України Арсеній Яценюк закликав Захід зробити план дій щодо членства України в НАТО реальною перспективою.

Найважливішим результатом саміту НАТО в Україні вважається підтвердження в підсумкових документах права України "самостійно вирішувати власне майбутнє та зовнішньополітичний курс без втручання ззовні". Українські політики і експерти називають це визнанням прагнення України до членства в НАТО. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю DW схвалив жорсткі формулювання НАТО щодо засудження воєнної агресії Росії проти України та незаконної анексії Криму.

Угорський фактор

Успіхом вважається і згадка у заяві за підсумками засідання Грузія-Україна-НАТО миротворчої місії ООН, яка "має отримати доступ до всієї території конфлікту на Донбасі, включно з російсько-українським кордоном". В заяві спровокована Росією війна на Донбасі названа такою, що "залишається головним викликом для євроатлантичної безпеки". Самий факт засідання цієї тристоронньої комісії також є успіхом української дипломатії на тлі блокування Угорщиною засідання комісії Україна-НАТО, сказав депутат Верховної Ради Вадим Денисенко.

DW.COM

Хоча внутрішні справи та розбіжності в НАТО цілковито затьмарили всі зовнішні питання, за підсумками саміту задоволеним залишився не лише Дональд Трамп. Україні також вдалося досягнути немало. (12.07.2018)

За словами Петра Порошенка, він "повністю задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Брюсселі. (12.07.2018)

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго. (12.07.2018)

Незадоволена посиленням захисту української мови в освіті для громадян України, Угорщина погрожувала не лише заблокувати засідання цієї комісії, але й ухвалення нею будь-яких рішень щодо України. Аналітик київського Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач пояснив це намаганням офіційного Будапешта набити собі ціну у стосунках зі Сполученими Штатами. "Американський тиск на угорський МЗС не допоміг. Угорці зробили вигляд, що пішли на переговори з українцями, але не отримавши згоди на зустріч з Трампом, повернулися на попередню позицію", - нагадав Горбач.

Неявна присутність Росії

У Києві позитивно поставилися й до критики з боку американського президента Дональда Трампа щодо "Північного потоку - 2", який у черговий раз виступив проти спорудження скандального газогону. Трамп вважає неприйнятним, що США несуть тягар видатків на оборону НАТО, а інші держави-члени укладають торгівельні угоди з Росією.

До останнього часу було незрозуміло, чи відбудеться особиста зустріч Трампа на полях саміту з українським президентом Петром Порошенком. А коли вона таки відбулася, це розцінили в Києві, як одне з досягнень української дипломатії напередодні переговорів американського лідера з російським президентом Володимиром Путіним. "Хай ця зустріч була недовгою, але і за 20 хвилин можна викласти важливі для України позиції. Тепер ми можемо сподіватися, що без нас - нас женити вже не будуть", - сказав DW Володимир Огризко.

 

Дивитись відео 01:30
Now live
01:30 хв

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)  

Також за темою

NATO Gipfel Polen Petro Poroshenko Jens Stoltenberg

Саміт НАТО: успіх для України, ризик для Альянсу 11.07.2018

Попри блокування Угорщини, Петро Порошенко зможе зустрітися з усіма своїми колегами у НАТО. Натомість Дональд Трамп знову може влаштувати скандал у Брюсселі.

Belgien Brüssel NATO Gipfel | Donald Trump

Як НАТО пережив саміт Трампа та не забув про Україну 12.07.2018

Хоча внутрішні справи та розбіжності в НАТО цілковито затьмарили всі зовнішні питання, за підсумками саміту задоволеним залишився не лише Дональд Трамп. Україні також вдалося досягнути немало.

Belgien Nato-Gipfel | Trump und Merkel

Що Німеччина заборгувала НАТО? 13.07.2018

Президент США Дональд Трамп вимагає від Німеччини збільшити видатки на оборону. На його думку, Берлін витрачає занадто мало на ці цілі. Чи має Трамп рацію?

Докладно

Трамп та Путін уже мали нагоду для безспосереднього спілкування, наприклад, у листопаді 2017 року під час форуму АТЕС у в'єтнамському місті Дананг (фото)

Зустріч Трампа й Путіна

16 липня Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Путіним. Чого очікують від саміту в Україні? 

Під запроваджені Москвою обмежувальні заходи потрапили і овочі та фрукти

РФ продовжила продембарго до кінця 2019 року

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  