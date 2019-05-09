Як в Україні відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Щорічно 9 травня в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а напередодні - 8 травня - День пам'яті та примирення. Чинний президент України Петро Порошенко поклав квіти до меморіалу невідомому воякові з самого ранку 9 травня. Володимир Зеленський, який незабаром замінить його на президентській посаді, виїхав на могилу свого дідуся в Кривому Розі. Новообраний український президент сам написав про це в соцмережах і заявив, що "ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців". Він закликав пам'ятати загиблих і шанувати живих.

Затримка ходи

Центральні вулиці Києва від метро "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври в четвер були закриті для руху транспорту. Тут мали відбутися відразу кілька масових акцій. Організатори ходи "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", серед яких мати загиблої в автокатастрофі в автокатастрофі екс-депутатки "Партії регіонів" Олени Бережної, сподівались, що в демонстрації візьме участь 180 тисяч осіб. Рада Київської міської організації ветеранів України, яка закликала виходити на акцію зі схожою назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Світ. Згода. Єдність", розраховували на п'ять тисяч учасників. Але обидва ці заходи заледве спромоглися зібрати до однієї тисячі людей. Ще торік на подібну демонстрацію вийшло близько п'яти тисяч.

Учасники ходи "Ніщо не забуте, ніхто не забутий"

Чекати початку ходи довелося довго - понад дві години. Але не тому, що територія заходів була заґратована металевими сітками і оточена кордонами поліції і Національної гвардії. На відміну від минулого року, цього разу тут не було металошукачів і правоохоронці провадили тільки поверхневий огляд людей та їхніх особистих речей. Справжньою причиною довгих зборів була мала чисельність учасників ходи. Але, попри очікування, кількість учасників так і не дотягнула навіть до минулорічного рівня.

Тривале тупцяння на місці за умов недоступності до громадських туалетів та прохолодної погоди загладжував духовий оркестр, що грав хіти радянських часів про війну і поодинокі вигуки "Ура!" і "Фашизм не пройде!". Лідери "Опозиційного блоку" спочатку підійшли з квітами до меморіалу Невідомому воякові, а пізніше приєдналися до загальної ходи і поклали квіти ще раз.

Заборонена символіка

Щоправда, зовсім без інцидентів теж не обійшлося. Перед початком руху колони поліція затримала одну з організаторок акції, мати загиблої екс-депутатки "Партії регіонів" Олени Бережної. Вона намагалася очолити ходу в гімнастерці і майці кольорів забороненої в Україні георгіївської стрічки. Після короткої суперечки і відмови Бережної зняти заборонену символіку правоохоронці силоміць посадили її в авто і відвезли до дільниці.

Затверджена в Україні символіка "Червоний мак" на пам'ять про усіх жертв Другої світової війни

Ще на одну жінку за шалик схожих до георгієвської стрічки кольорів оформили адміністративний протокол просто на місці, а в одного чоловіка службовці муніціпальної варти відібрали плакат зі зображенням Сталіна. Заступник голови Нацполіції Андрій Крищенко підтвердив журналістам, що за фактом використання забороненої символіки в Києві складені лише три адміністративні протоколи.

Переважна більшість учасників ходи, очевидно, не хотіла бути оштрафованою за носіння забороненої в Україні комуністичної символіки та георгіївських стрічок і прийшли тільки з квітами та портретами своїх загиблих родичів. До речі, розмір штрафу за порушення такої заборони сягає від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Біля меморіалу Невідомому воякові в столичному парку Слави ходу пікетували представники націоналістичних організацій. Цього разу вони вдалися не до силового протистояння, а влаштували театралізовану акцію "Безсмертний Грут" з портретами героїв коміксів і популярних фантастичних фільмів. Кілька десятків їх прорвалися через кордон поліції і вступили в суперечки з учасниками ходи "Ніхто не забутий, ніщо не забуте!" Проте поліція вчасно розбороняла найбільш емоційних дискутантів і не допустила жодних сутичок.