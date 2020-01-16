 Як в Німеччині захищають прапори інших держав | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.01.2020

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Європа

Як в Німеччині захищають прапори інших держав

Німецькі парламентарі вирішать, чи підлягатиме офіційний прапор ЄС, а також прапори зарубіжних країн такому ж правовому захисту, як і державні символи самої ФРН.

Прапори Євросоюзу та Німеччини перед будівлею Бундестагу

Прапори Євросоюзу та Німеччини перед будівлею Бундестагу

Кілька років тому в Саксонії на одній демонстрації проти нібито "диктату" Європейської Комісії показово розтоптали синій з зірками прапор ЄС. Ця подія спонукала владу федеральної землі ініціювати законопроєкт, що забороняє наругу над європейським прапором і передбачає для порушників покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Таким чином цей прапор опинився б під таким самим захистом, що й державні символи самої Німеччини.

Однак як захищені у ФРН прапори інших держав?  

Чи можна в Німеччині палити прапори?

Нині німецький закон захищає тільки офіційні прапори самої Німеччини та інших держав. Наприклад, ті, що майорять на флагштоках перед дипломатичними представництвами в Берліні. Щоправда, державний прапор ФРН захищений сильніше, ніж іноземний - за наругу над останнім можна опинитись за ґратами тільки на строк у два роки.

Учасники антиізраїльської демонстрації в Берліні 10 грудня 2017 року спалюють саморобний прапор Ізраїлю

Учасники антиізраїльської демонстрації в Берліні 10 грудня 2017 року спалюють саморобний прапор Ізраїлю

Інша річ - прапори, придбані, припустимо, під час чемпіонату світу футбольними вболівальниками в сувенірних магазинах або саморобні. Якщо такий прапор розітнуть або спалять в Німеччині на демонстрації проти політики тієї чи іншої держави - а таке стається, - то кримінальна відповідальність за таке не передбачена. Тож непокараним залишився акт спалення ізраїльського прапора у 2017 році в Берліні на демонстрації проти рішення Вашингтона перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

"У цивілізованому суспільстві прапори не палять"

"Таке неприпустимо в Німеччині", - заявив уповноважений уряду ФРН з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) напередодні дебатів у Бундестазі на цю тему, що відбулись 15 січня. Кляйн вважає, що прапори всіх держав належить захищати від наруги.

Жан-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak) з правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не проти критики, навіть дуже жорсткої. Однак той, хто спалює прапор ЄС або іноземної держави, "переступає межу, яку в цивілізованому суспільстві перетинати не можна".

У Бундестазі ініціативу саксонських колег доповнили, поставивши під охорону закону не тільки прапор ЄС, а й закордонні державні прапори. Зараз законопроєкт перебуває на розгляді у профільних парламентських комітетах.

Спалювати прапори неприпустимо, наголошують ініціатори законопроєкту

Спалювати прапори неприпустимо, наголошують ініціатори законопроєкту

Де закінчується полеміка і починається наруга?

Утім, представники опозиції до ініціативи, що стосується прапорів, поставилися негативно. Фракція посткомуністичної Лівої партії вважає, що за наругу над прапорами карати треба, як і в 20 інших країнах ЄС, в адміністративному, а не кримінальному порядку.

Уже й зараз, задовольняючи заявку на проведення демонстрації, німецька поліція може зобов'язати її організаторів цього не допускати, а в разі порушення - штрафувати. "Наша демократія досить стабільна, щоб витримати такі поодинокі випадки", - заявив Андрій Гунько (Andrej Hunko) з Лівої партії.

DW.COM

Чи повинні євреї в Німеччині задля безпеки уникати носіння кіпи, як радив уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму? Його слова викликали шквал критики з боку єврейської громади у країні і за кордоном. (31.05.2019)

Німеччина - відкрита та толерантна країна. Але той, хто бажає жити в Німеччині, має слідувати усталеній у Німеччині системі цінностей, у тому числі й боротьбі з антисемітизмом, вважає Інес Поль. (11.12.2017)

Заперечують також опозиційні ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП). Авторитет Європейського Союзу залежить не від дій прокуратури, а "від нашої з вами роботи в Бундестазі", - звернувся до депутатів Юрґен Мартенс (Jürgen Martens) з ВДП.

В уряду ж ставлення до саксонської ініціативи амбівалентне. За конституцією, кажуть урядовці, ми не зобов'язані надавати прапору ЄС особливий захист. З іншого боку, німецьке законодавство спирається на правові норми ЄС, а Основний закон ФРН узгоджується з його основними документами.

Тож уряд підтримує ідею захисту європейського прапора, хоча і не вважає, що відповідальність за наругу над ним має бути така ж сувора, як у випадку з державними символами самої Німеччини. До того ж, застерігають в Берліні, у кожному окремому випадку треба чітко розрізняти, що є полемікою і лайкою, а що - зловмисною наругою.

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У Німеччині вирішать, чи підлягатимуть прапори ЄС та зарубіжних країн такому ж захисту, як державні символи самої ФРН.  

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