 Як в Німеччині вирощують м′ясо для вегетаріанців | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".

Бургер з рослинного м'яса

Бургер з рослинного "м'яса"

Лише у Берліні протягом останніх чотирьох років відкрилися понад 30 ресторанів, які спеціалізуються винятково на стравах з продуктів рослинного походження - вегетаріанських або веганських.

Один з таких ресторанів - Lucky-Leek. Він є яскравим прикладом інтересу до "альтернативної" їжі, який постійно зростає. У меню ресторану, серед іншого, - салат-сюрприз з манго, суп з лисичок, оладки з буряка, морквяне різотто з тофу і смаженими печерицями, равіолі з фаршем з бринзи і шпинату, кокосове тістечко-безе тощо. М'ясні страви відсутні повністю. При цьому від відвідувачів відбою немає, запевняють господарі ресторану.

Рослинне м'ясо

Але рослинні страви можуть запропонувати альтернативу м'ясу і тим, хто від м'яса відмовлятися не хоче. Звучить парадоксально, проте, це так. М'ясо, виявляється, можна в буквальному сенсі робити з рослинних продуктів. Над створенням всіляких замінників в останні роки працюють десятки вчених і гастрономів.

Перші м'ясні сурогати з'явилися на прилавках спеціалізованих німецьких супермаркетів уже кілька десятиліть тому. Це були соєве м'ясо невизначеного кольору, котлети з тофу, що мали не дуже апетитний вигляд, і оладки з полби, смак яких було важко визначити. Великого захоплення навіть у прихильників вегетаріанського харчування вони не викликали. Сьогодні все виглядає зовсім по-іншому. Змінився не лише "зміст", а й зовнішній вигляд. Над цим працюють біологи, кулінари, дизайнери, фізики, екотрофологи (фахівці з організації здорового харчування).

Результати не забарилися: ковбаса, стейк або шніцель рослинного походження цілком гідно замінюють м'ясні оригінали. Але біохімік Патрік Браун (Patrick Braun), засновник компанії Impossible Meat, мріє про більше - про глобальний переворот в галузі харчування. Відтворення важливих для людського організму протеїнів і біологічно значущих елементів з рослин - завдання, яке цілком можна здійснити, переконаний Браун.

Рослинна ковбаса на ярмарку харчових продуктів у Кельні

Рослинна ковбаса на ярмарку харчових продуктів у Кельні

Він уже практично завершив технологію виготовлення гамбургера з котлетою з "рослинної яловичини". Для цього збираються разом складові частини такої котлети: амінокислоти, жири, вітаміни, мінерали, мікроелементи та ароматичні речовини. Більшу частину компонентів вченим вдалося знайти в пшениці і шпинаті. Для отримання псевдом'ясної "бази" рослинний білок у вигляді порошку змішується з водою і прянощами та нагрівається. Отриману в'язку масу пропускають через сито і для додання м'ясного смаку приправляють гемом - комплексним з'єднанням, яке, як висловлюється біохімік, "по суті, і робить м'ясо м'ясом". Гем або легоглобін міститься в бульбах бобових рослин. Щоправда, в природних умовах виробництво легоглобіна у великій кількості є неможливим, і Браун використовує генетично змінені дріжджові клітини.

DW.COM

У швейцарському Цюриху великою популярністю користується "Вегетаріанська м'ясна крамниця". На вітрині - все як зазвичай: ковбаса, сосиски, котлети. Різниця лише в тому, що жоден продукт не містить м'яса. (09.01.2014)

Просимо до столу! Лондонський Музей Вікторії та Альберта відслідковує альтернативні та естетичні тренди у виробництві продуктів харчування: від гастрономічних експериментів до нових можливостей сільського господарства. (21.05.2019)

Споживати вдвічі менше м'яса чи перейти на його штучні аналоги? Дивіться, що радять німцям автори останнього "М'ясного атласу". (14.01.2018)

Сувора реальність сурогату

Чим автентичнішими є смакові якості продукту-замінника, тим більше шансів зацікавити широке коло споживачів, поступово переконати його в "адекватності" рослинного харчування. У розробці нових методів виготовлення сурогатних продуктів є відчутні успіхи: вже виробляються куряче м'ясо, сир, яйця, і навіть псевдостейк, "виростити" який вдалося в одній з голландських лабораторій. Результати свідчать про те, що спектр можливостей переходу на рослинну їжу, яка буде замінювати м'ясну, є величезним.

Німецькі дослідники сфокусували свою увагу на люпині, насіння якого багаті на високоякісний білок і масло. Молочний сурогат, який отримують із люпину, за основними параметрами відповідає коров'ячому молоку, запевняють експерти.

Є й інша точка зору. Клаус Дамм (Klaus Damm), що працює в науково-дослідному Центрі птахівництва та дрібного тваринництва в місті Кітцингені, не думає, що сурогатні продукти зможуть стовідсотково замінити м'ясні. Вчений наводить факти: у тофу міститься лише 85 відсотків білка, який засвоюється організмом, у той час як яєчний білок, наприклад, організмом засвоюється повністю, а в коров'ячому молоці знаходять дедалі більше таких елементів, як біоактивні пептиди, які є дуже корисними для людини.

Скептично налаштовані і експерти здорового харчування в Центрі захисту прав споживачів Гамбурга, де м'ясо-молочні сурогати відверто відкидають, наголошуючи на "занадто великому вмісті жирів, солі, штучних ароматичних і харчових добавок".

Дивитись відео 03:42

Шніцель для вегетаріанців

Аудіо й відео до теми

Шніцель для вегетаріанців  

Екологічний бургер з котлетою з комах (22.11.2017)  

Також за темою

Schulessen

Скільки коштує обід у німецьких школах 21.02.2019

Скільки школярів у Німеччині харчуються в шкільних їдальнях? Більш ніж три мільйони учнів шкіл продовженого дня - чверть усіх школярів. Що їдять німецькі школярі і що рекомендують експерти - в матеріалі DW.

Kind hält Burger in der Hand

Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці 05.04.2019

Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.

Реклама

Відео

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW/ Malyi M. )

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2019)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.  

Поділитися літаком: пілоти-аматори беруть попутників (16.09.2019)

Поки в Україні популярні каршерінг і подорожі на машинах-попутках, в Європі розвиваються онлайн-сервіси для пошуку попуток-літаків. Подорожувати так дорожче, ніж машиною, але може бути дешевше, ніж потягом чи комерційними авіарейсами.  

Фотогалерея

Музеї Берліна

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

У столиці ФРН понад двісті музеїв, галерей, виставкових залів, історичних та інших експозицій. Топ 10 - у добірці DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  