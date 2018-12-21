 Як від ″шатдауну″ потерпають національні парки США (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.01.2019

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Світ

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США (фотогалерея)

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє.

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


   

DW.COM

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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

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Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє.

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Докладно

Шатдаун: як потерпають національні парки США

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування американських урядових установ має вплив на національні парки США. 

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