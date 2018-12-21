Як від "шатдауну" потерпають національні парки США (фотогалерея)

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Увага! В туалеті не прибирають

Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.