Як від "шатдауну" потерпають національні парки США (фотогалерея)

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє.
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроекти щодо фінансування низки державних органів федерального рівня, які призупинили роботу через бюджетну суперечку Трампа і Конгресу. (04.01.2019)
У разі незгоди демократів виділити необхідну суму на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою федеральні органи можуть ще довго не працювати, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (02.01.2019)