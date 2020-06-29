 Як відпочити на морі попри пандемію - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2020

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Політика й суспільство

Як відпочити на морі попри пандемію - "Європа у фокусі" (відео)

На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях.

Spanien Mallorca | Ankunft | Deutsche Touristen (picture-alliance/dpa/T. Reiner)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:21 Росія: на карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є 

6:12 Норвегія: як тут вдалося побороти коронавірус. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

6:54 Іспанія: туристи випробовують відпочинок на Майорці на тлі пандемії

14:08 Великобританія: прихильники теорії змови підпалюють вишки 5G. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

14:24 Нідерланди: навіщо влаштовують танці на стільцях

DW.COM

Пілотний проєкт: Іспанія відкриває Майорку для німців, але з обмеженнями

Туристи з ФРН, яким дозволено буде прибути на Балеарські острови з 15 червня, мають пробути тут щонайменше п'ять днів. (09.06.2020)  

Чому європейці зносять пам'ятники - "Європа у фокусі" (відео)

Мільйони вбитих у Бельгії, або до чого тут расизм. Як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт у Словенії. Чому віртуальний похід в паб став новим трендом у Великобританії. (22.06.2020)  

Париж повстав проти расизму - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців. Франція: чому Париж повстав проти расизму. (16.06.2020)  

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? (08.06.2020)  

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