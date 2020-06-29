Як відпочити на морі попри пандемію - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:21 Росія: на карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є

6:12 Норвегія: як тут вдалося побороти коронавірус. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

6:54 Іспанія: туристи випробовують відпочинок на Майорці на тлі пандемії

14:08 Великобританія: прихильники теорії змови підпалюють вишки 5G. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

14:24 Нідерланди: навіщо влаштовують танці на стільцях