Як відпочивають європейські політики (фотогалерея)
Іспанська Марбелья чи деінде ще? Поки в Україні розгадують таємницю відпочинку президента Петра Порошенка, пропонуємо фотогалерею про те, де і як відпочивають провідні політики Європи.
Як відпочивають європейські політики
Активний відпочинок
На цій романтичній світлині - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) у Каліфорнії. Однак такі ідилії не часто приваблюють президента та першу леді. Вони надають перевагу активному відпочинку - гірському туризму в італійській провінції Південний Тіроль.
Як відпочивають європейські політики
Де Меркель?
Подружжя Анґела Меркель (Angela Merkel) та Йоахім Зауер (Joachim Sauer) традиційно відпочиває у Південному Тіролі. Але цього року журналістів спіткала інтрига: востаннє пара з’являлась разом на публіці під час Байройтського фестивалю. Як повідомляють німецькі таблоїди, у традиційну відпустку до Італії цього разу поїде тільки Зауер.
Як відпочивають європейські політики
Знову на Майорку
Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) неодноразово визнавав, що любить іспанський острів Майорка. Уже кілька років поспіль він відпочиває саме там та публікує фото у соцмережах. Цей рік не стане винятком.
Як відпочивають європейські політики
Відпустка у Франції
Минулого року президент Франції з дружиною Бріджіт були у Марселі: вранці бігали, їздили на велосипедах та грали у теніс. Цього літа Еммануель Макрон відпочиватиме у серпні, але не розкриває, куди саме поїде. У 2017 році йому довелось звернутись до суду через настирливого фотографа, який зіпсував йому відпочинок.
Як відпочивають європейські політики
Тиждень у Хорватії
Канцлер Австрії Себастіан Курц - любитель піших походів. У серпні він на тиждень поїде до Хорватії. А залишок відпустки він проведе в Австрії - у горах чи на озерах.
Як відпочивають європейські політики
Спортивна вболівальниця
У президентки Хорватії Колінди Грабар-Кітарович ледве вистачає часу на подорожі з родиною. Однак навіть під час службових поїздок вона знаходить час неформально поспілкуватись з місцевими. Крім того, емоційна глава держави слідкує не тільки за футбольними матчами збірної Хорватії, але й часто відвідує змагання, наприклад, з водного поло.
Як відпочивають європейські політики
Швейцарські Альпи
Скандинавська ходьба та гірське повітря: прем'єр-міністерка Великобританії тереза Мей та її чоловік Філіп уже не один раз ходили Швейцарськими Альпами. Однак де вони проведуть відпустку цього літа, поки невідомо.
Автор: Ксенія Сафронова
Як відпочивають європейські політики
Активний відпочинок
На цій романтичній світлині - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) у Каліфорнії. Однак такі ідилії не часто приваблюють президента та першу леді. Вони надають перевагу активному відпочинку - гірському туризму в італійській провінції Південний Тіроль.
Як відпочивають європейські політики
Де Меркель?
Подружжя Анґела Меркель (Angela Merkel) та Йоахім Зауер (Joachim Sauer) традиційно відпочиває у Південному Тіролі. Але цього року журналістів спіткала інтрига: востаннє пара з’являлась разом на публіці під час Байройтського фестивалю. Як повідомляють німецькі таблоїди, у традиційну відпустку до Італії цього разу поїде тільки Зауер.
Як відпочивають європейські політики
Знову на Майорку
Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) неодноразово визнавав, що любить іспанський острів Майорка. Уже кілька років поспіль він відпочиває саме там та публікує фото у соцмережах. Цей рік не стане винятком.
Як відпочивають європейські політики
Відпустка у Франції
Минулого року президент Франції з дружиною Бріджіт були у Марселі: вранці бігали, їздили на велосипедах та грали у теніс. Цього літа Еммануель Макрон відпочиватиме у серпні, але не розкриває, куди саме поїде. У 2017 році йому довелось звернутись до суду через настирливого фотографа, який зіпсував йому відпочинок.
Як відпочивають європейські політики
Тиждень у Хорватії
Канцлер Австрії Себастіан Курц - любитель піших походів. У серпні він на тиждень поїде до Хорватії. А залишок відпустки він проведе в Австрії - у горах чи на озерах.
Як відпочивають європейські політики
Спортивна вболівальниця
У президентки Хорватії Колінди Грабар-Кітарович ледве вистачає часу на подорожі з родиною. Однак навіть під час службових поїздок вона знаходить час неформально поспілкуватись з місцевими. Крім того, емоційна глава держави слідкує не тільки за футбольними матчами збірної Хорватії, але й часто відвідує змагання, наприклад, з водного поло.
Як відпочивають європейські політики
Швейцарські Альпи
Скандинавська ходьба та гірське повітря: прем'єр-міністерка Великобританії тереза Мей та її чоловік Філіп уже не один раз ходили Швейцарськими Альпами. Однак де вони проведуть відпустку цього літа, поки невідомо.
Автор: Ксенія Сафронова
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10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На музичному фестивалі
Літо - найкращий сезон для любителів музики в Німеччині. Практично щотижня тут проходять фестивалі на будь-який смак: від репу до джазу і класики. Це фото зі Splash! - найбільшого у країні хіп-хоп-фестивалю. А ще є сотня фестивалів, як-то Wacken Open Air - найбільший у світі фестиваль хеві-метал чи Hurricane - фестиваль альтернативної музики.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На своїх маленьких садових ділянках
Багато міських жителів мають невеличку садову ділянку за межами міста. Там вони можуть вирощувати овочі, розслаблятися, грилити та насолоджуватись природою. Німці називають їх "Schrebergarten", у ФРН їх налічується близько мільйона. На такій ділянці максимальною площею 400 квадратних метрів можна побудувати невеличкий будиночок, а от жити там постійно заборонено.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У місцевому італійському кафе-морозиво
У Німеччині є понад 5000 кафе-морозиво, багато з яких засновані родинами іммігрантів з Італії. Крім популярних класичних смаків, як-от ваніль, страчателла чи лісовий горіх, багато кафе пропонують фірмові десерти - наприклад, "морозиво спагеті". Його пресують у формі локшини і поливають полуничним соусом.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У відкритому басейні
Німці також люблять відпочивати у громадських басейнах, понад половина з яких є так званими "Freibäder". Вони розташовані не в приміщенні, а на свіжому повітрі, нерідко на березі річок чи озер. Звичайні басейни відкриті протягом року, а у басейнах просто неба німці відпочивають лише протягом літніх місяців.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На озері
Хоча Німеччина тільки на півночі має вихід до моря, на її території є численна кількість озер, у багатьох з яких можна плавати та кататися на човнах. Озеро Кімзеє у Баварії відоме кришталево чистою водою та великими піщаними пляжами. Це третє за розмірами озеро в країні, яке ще назвають Баварським морем. Отже, навіть у спекотні вихідні там ніколи не буває надто людно.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На екскурсії у Берліні
Понад 12 мільйонів людей відвідали Берлін минулого року, причому 40 відсотків з них приїхали з-за кордону. Отже, відносно мало німців відвідують власну столицю. Тож протягом літніх місяців, під час шкільних канікул німці, особливо молодь, їдуть до Берліна, щоб подивитись, де працює уряд країни і, звісно, сходити на шопінг.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У пивному саду просто неба
У 1812 році король Баварії Максиміліан I вперше дозволив у Мюнхені спорудження пивних просто неба (Biergarten). З тих пір такі пивні працюють по всій Німеччині та є найпопулярнішим місцем для проведення дозвілля влітку після роботи та у вихідні. У пивному саду Hirschgarten у Мюнхені (на фото) 8000 місць, це найбільший Biergarten у країні.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
У кіно
Відвідування німецьких кінотеатрів зросло з понад 127 мільйонів кіноманів у 2005 році до понад 139 мільйонів у 2015-му. Великою мірою цьому посприяли нові технології, як-то 3D-фільми. В спекотні дні кінотеатри стають притулком від спеки та способом "убити час" на вихідних. Цього літа блокбастери "Легенда про Тарзана" та "День незалежності - 2" серед найбільш очікуваних фільмів.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На велосипедних прогулянках
Німеччина мережіє десятками тисяч кілометрів велосипедних доріжок, які в літній період є особливо популярними. Ними можна дістатись з півночі до Баварського лісу, продратись "міськими джунглями" Рурського регіону, а також проїхати сільськогосподарськими угіддями уздовж річки Ар. Цей регіон, зображений на фото, відомий своїми виноградниками і червоним вином.
10 улюблених місць для відпочинку німців улітку
На пляжах "17-ої землі" Німеччини
Іспанський острів Майорку недаремно називають 17-ою федеральною землею ФРН. Для мільйонів німців, котрі обожнюють сонячні піщані пляжі, - це практично другий дім. До того ж на острові живуть понад 30 тисяч німців. Отже, німці обов'язково отримають там все своє - від німецькомовного персоналу до улюблених смажених ковбасок. І все це - за прекрасної погоди.
Автор: Кейт Мюзер, Анастасія Мельник
Відпочинок подалі від натовпу
Грецька красуня
Острів Сімі на Егейському морі не такий відомий, як сусідній Родос. Тут можна відчути неквапливий грецький стиль життя, поплавати у затишних затоках та відпочити на усамітнених пляжах.
Відпочинок подалі від натовпу
Вітер, сонце і... вовна
У порівнянні з Середземним морем, на Аранських островах прохолодніше. Острови на заході Ірландії вражають своїм узбережжям та садами. А від прохолодних вітрів Атлантичного океану врятує светр з місцевої аранської вовни.
Відпочинок подалі від натовпу
Менший брат
Шлях на Мальту добряче протоптаний туристами. На сусідній острів Гоцо - ще ні. На численних пляжах завжди знайдеться місце, куди постелити рушник і поставити парасольку.
Відпочинок подалі від натовпу
Перлини півночі
Чому б не відпочити на півночі? На Аландських островах, що у Фінлядії, панує помірний клімат. Південні вітри забезпечують приємні температури, буває і 30 градусів. Ці острови - ідеальне місце для водних видів спорту, а ввечері на узбережжі можна спостерігати за мальовничим заходом сонця.
Відпочинок подалі від натовпу
Поміж скелями
Поблизу португальського містечка Прая-ду-Карвоейру, що на узбережжі Алгарве, любителі морського відпочинку можуть поніжитися на сонці на піщаних пляжах в оточенні скель.
Відпочинок подалі від натовпу
Зелені узбережжя
Шотландія - нетипове місце для літнього відпочинку. Тож там сподобається усім, хто бажає сховатися від буденного гамору. Дещо віддалені Гебридські острови вражають буйною зеленню та бірюзово-блакитною водою. Поплавати в океанських течіях зможуть хіба що любителі екстриму - температура води навіть влітку не перевищує 16 градусів.
Відпочинок подалі від натовпу
Сонячна Данія
Містечко Леккен, не зважаючи на те, що знаходиться далеко на півночі Данії, сподобається любителям пляжного відпочинку. Влітку дні довгі, а температура повітря приємна - близько 20 градусів. На пляжі завширшки 100 метрів можна будувати піщані замки або насолоджуватися сонячними ваннами.
Відпочинок подалі від натовпу
Жодної штовханини
Плануючи відпочинок на півдні Європи, ми одразу думаємо про Іспанію або Італію. Мало хто замислюється про Албанію. Туристична інфраструктура у країні розбудовується, але натовпи туристів ще не встигли заполонити країну. У місті Дермі, що на півдні, можна насолодитися прозорою та чистою морською водою.
Відпочинок подалі від натовпу
Зелена оаза
Італія - улюблена країна для прихильників Адріатики. Однак не варто оминати увагою і сусідню Хорватію. Забути про все на світі можна на буйно-зеленому острові Сусак. Любителі пірнати зможуть дослідити два затоплені кораблі.
Відпочинок подалі від натовпу
Балтійські затоки
Пляжі латвійського узбережжя вкриті білим кварцовим піском і користуються шаленою популярністю серед місцевих мешканців. Якщо ж вам обриднуть пісок та кольорові плавки, можна завітати на кілька днів у культурну столицю Європи Ригу.
Автор: Андреа Вирволь, Наталія Соколовська
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Пора освіжитися!
Тепла вода, блакитне небо й сяюче сонячне проміння щоліта ваблять на пляжі мільйони людей (на фото - узбережжя Північного моря). Вода притягує людей тисячоліттями. Кожна епоха розвивала свою купальну культуру.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Римські терми
Ще давні римляни були фанатами купання. Численні терми користувалися популярністю. У гарячих, теплих і холодних басейнах пітніли й мерзли чоловіки та жінки - звісно, окремо одне від одного. Античні купальні ритуали слугували перш за все гігієні. Крім того, в термах зустрічалися, щоб погомоніти, відпочити та провести ділові переговори.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Баня - місце для гріха
Після занепаду Римської імперії зникли й терми. Однак гідрофобією в часи Середньовіччя люди не страждали. У банях (на фото) вони приймали ванни, хоча церква вважала часті купання гріховними. Як і в Римі, середньовічні бані були місцем для спілкування. Іноді не без гріха: чимало любовних стосунків починалися саме там.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Одужуйте швидше!
На збагачені мінералами лікувальні джерела від XV століття почали їздити заможні хворі, щоби пришвидшити одужання. Курортники мусили годинами просиджувати в цілющих ваннах. Смачна їжа, вишукані напої та розваги довершували їхній відпочинок. Духівництво морщило чоло, спостерігаючи за таким відпочинком.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Курорти для заможних
Невдовзі затятих курортників потягло на моря. Гайліґендамм на Балтійському морі (на фото) з 1793 року став першим німецьким курортом, куди приїздили туристи з усього світу включно з російським царем. Гайліґендамм був дорогим задоволенням, тож багаті відпочивали тут серед своїх. Простий люд плавав в озерах та річках.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Купальні на колесах
Поступово морські узбережжя заповнили курорти. Для жінок вважалося непристойним плавати поруч із чоловіками. Тому існували купальні на колесах, у яких гостей завозили в море, де дами могли спокійно плавати. Окрім того, в багатьох містах, де були річки, почали відкривати купальні та басейни.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Жіночі й чоловічі пляжі
Морську відпустку від початку ХХ століття могли собі дозволити дедалі більше людей. Утім, на пляжному фото з острова Узедом у Балтійському морі марно шукати жінок. Тоді вони відпочивали на пляжах окремо від чоловіків. Лише починаючи з 20-х років минулого століття, подружні пари почали всюди публічно купатися разом.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Усі в воду!
До 1900 року в багатьох містах відкрилися громадські басейни, походи в які міг собі дозволити майже кожен. Той, хто хотів заощадити, міг просто піти на озеро, як на цьому фото з берлінського озера Ваннзее. Купання було народним спортом. "Кожному німцю - купання щотижня!" - радив один дерматолог у 1870 році.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Купання голяка
Нудисти порушили всі можливі традиції. Засмагання і купання голяка означало для них повернення до природи. У народі це іронічно називали "купанням по-шведськи". Прихильники традиційних поглядів забили на сполох, коли приблизно з 1900 року були помічені перші нудисти. Оголеність, на думку останніх, мала стати опором зайвій розніженості. Чимало нудистів були активними учасниками "правих" рухів.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Відпустка на "угорському морі"
Населення Німецької демократичної республіки хотіло насолоджуватися купанням не лише в рідному Балтійському морі. На відміну від західних німців, східні не могли їздити на курорти країн Західної Європи. Альтернативою для них стало озеро Балатон в Угорщині. Східні німці зазвичай приїздили туди з консервами в валізах. Інакше відпустка ставала надто витратною.
Купальні традиції: від античності до сьогодення
Посуньтеся, місця обмаль!
Купання нині - дуже популярний відпочинок, тож на відомих пляжах лишається обмаль місця. Якщо постаратися, можна знайти і безлюдні ділянки узбережжя, якщо вони ще не розрекламовані в ЗМІ. Або можна піти в міський басейн просто неба - у сезон відпусток вони часто майже порожні. Обирайте купальні звичаї, які вам найбільше до вподоби!