Як відпочивають європейські політики (фотогалерея)

10 улюблених місць для відпочинку німців улітку

На озері

Хоча Німеччина тільки на півночі має вихід до моря, на її території є численна кількість озер, у багатьох з яких можна плавати та кататися на човнах. Озеро Кімзеє у Баварії відоме кришталево чистою водою та великими піщаними пляжами. Це третє за розмірами озеро в країні, яке ще назвають Баварським морем. Отже, навіть у спекотні вихідні там ніколи не буває надто людно.