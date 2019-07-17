 Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.07.2019

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Економіка

Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

Німеччина вважається однією з найсприятливіших країн у Європі для ведення бізнесу іноземцями. Українці цієї можливості не проґавили. Ось як це зробили українські перукар і кондитерка.

Symbolbild Friseur (Imago/Panthermedia)

Український перукар ділиться досвідом, як відкрити свій бізнес у Німеччині

Сергій в Німеччині вже понад двадцять років. З них майже десять - не просто як перукар, а й бізнесмен. У нього - своя студія. Ведучи власний бізнес, заробляє за місяць "чистими" 3-4 тисячі євро. Перукар каже, що розпочати свою справу легко. Що для цього потрібно? Подробиці - у репортажі DW:

 

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Докладно

Symbolbild Friseur (Imago/Panthermedia)

Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

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