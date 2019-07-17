Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

Німеччина вважається однією з найсприятливіших країн у Європі для ведення бізнесу іноземцями. Українці цієї можливості не проґавили. Ось як це зробили українські перукар і кондитерка.
Сергій в Німеччині вже понад двадцять років. З них майже десять - не просто як перукар, а й бізнесмен. У нього - своя студія. Ведучи власний бізнес, заробляє за місяць "чистими" 3-4 тисячі євро. Перукар каже, що розпочати свою справу легко. Що для цього потрібно? Подробиці - у репортажі DW:
Торік рекордні 27 тисяч іноземців отримали у Німеччині "блакитну карту" ЄС. З них майже тисячу отримали українці. (05.06.2019)
Грошові перекази від трудових мігрантів з закордону є масштабними вливаннями в українську економіку. Водночас відтік робочої сили загрожує економічному розвитку. (05.02.2019)
Ухвалений Бундестагом законопроект передбачає спрощення правил прийому на роботу кваліфікованих працівників з-за меж ЄС. Зокрема, роботодавець не перевірятиме, чи претендують на вакансію громадяни ФРН та країн-членів ЄС. (07.06.2019)
Які зарплати у німецьких робітників? Онлайн-портал StepStone назвав найбільш високооплачувані сфери. (15.05.2019)
На німецькому ринку логістичних послуг - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема загострюватиметься. (02.06.2019)