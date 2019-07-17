Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

Сергій в Німеччині вже понад двадцять років. З них майже десять - не просто як перукар, а й бізнесмен. У нього - своя студія. Ведучи власний бізнес, заробляє за місяць "чистими" 3-4 тисячі євро. Перукар каже, що розпочати свою справу легко. Що для цього потрібно? Подробиці - у репортажі DW: