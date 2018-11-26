Як воєнний стан може вплинути на економіку і життя українців (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? Ось можливі наслідки запровадження воєнного стану для пересічних українців.
Розмови про воєнний стан вже спровокували послаблення гривні. На тлі панічних настроїв напередодні обмінники та комерційні банки підвищили курс гривні долара подекуди до майже 30 гривень. Тим часом, у Нацбанку запевнили: готові завадити різким "стрибкам" курсу і підтримати гривню інтервенціями. Хоча і закликали голів найбільших банків вчасно наповнювати банкомати готівкою, ймовірно, аби завадити панічним настроям у суспільстві. Як нові реалії можуть вплинути на економіку і життя пересічних українців?
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