 Як воєнний стан може вплинути на економіку і життя українців (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.11.2018

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Економіка

Як воєнний стан може вплинути на економіку і життя українців (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? Ось можливі наслідки запровадження воєнного стану для пересічних українців.

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Як воєнний стан позначиться на житті пересічних українців

Розмови про воєнний стан вже спровокували послаблення гривні. На тлі панічних настроїв напередодні обмінники та комерційні банки підвищили курс гривні долара подекуди до майже 30 гривень. Тим часом, у Нацбанку запевнили: готові завадити різким "стрибкам" курсу і підтримати гривню інтервенціями. Хоча і закликали голів найбільших банків вчасно наповнювати банкомати готівкою, ймовірно, аби завадити панічним настроям у суспільстві. Як нові реалії можуть вплинути на економіку і життя пересічних українців?

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Докладно

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Як воєнний стан може вплинути на економіку (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? 

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