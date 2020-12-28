Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео)

Професійно-технічна освіта в Німеччині буває двох видів. Перший - це навчання в училищах з перевагою теоретичних занять в аудиторії. Практичні навички при цьому здобувають у майстернях в самих навчальних закладах або під час короткої практики на виробництві. Наш герой Амер обрав другий різновид професійного навчання. Це дуальна система: одночасне навчання і робота. Дивіться, як це працює, у новій серії проекту DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":