 Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2020

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Економіка

Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео)

Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".

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Докладно

Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi | 29. Folge Ausbildung in Deutschland

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