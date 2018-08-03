 Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося.

Еко-блогерка Маріанна Бойко

Еко-блогерка Маріанна Бойко

Родина Бойко не купує пакети для сміття. Маріанна Бойко, яка себе називає "першою практичною еко-блогеркою України", - прихильниця ідеї "zero waste" ("нуль відходів"). Ідея полягає в тому, щоб менше споживати, не користуватися в побуті одноразовими речами та звести відходи, які доводиться викидати, майже до нуля. У житті Маріанни та її родини все це почалося з експерименту.

Менше пластику

Одного дня жінка вирішила перевірити, чи зможе обійтися без пластикових пакетів, одноразового посуду і продуктів у пластикових упаковках. "Раніше ми щодва дні викидали пакет зі сміттям. Я подумала: чому на смітнику опиняється так багато упаковки? Це не лише шкода природі, а й викинуті гроші. Захотілося щось змінити", - каже вона.

Маріанна почала з того, щоб замість пластикових пакетів користуватися паперовими. Потім замінила паперові пакети на полотняні торбини. А ще змінила свій підхід до закупів. На базар і до крамниць тепер ходить із багаторазовими пластиковими посудинами, мішечками для овочів і фруктів, а також скляною банкою для сиру.

Еко-блогерка Маріанна Бойко ходить на базар і до крамниць із власною багаторазовою тарою

Еко-набір для закупів

Коли купує рибу або м'ясо, просить продавців відрізати шматок, який влізе до посудини. Крупи і цукор купує на вагу і зберігає в бавовняних мішечках. Мішечки пошила власноруч.

"На початку я складала перелік продуктів і навпроти кожного пункту писала, в якій власній тарі понесу додому. А ще заборонила собі ходити про крамницях голодною і почала купувати менше", - каже вона.

авоська, ще одна альтернатива пластику

Ще одна альтернатива пластиковим пакетам

Компостне відро на балконі

Маріанна любить готувати. У її кухонному відрі щодня опиняється до кілограма лушпиння та інших залишків. Замість того, щоб викидати, як раніше, жінка вирішила перетворювати їх на добриво.

На балконі своєї квартири в дев'ятиповерхівці жінка встановила компостне відро. У нього подвійне дно і щільна кришка. Туди Маріанна щодня викидає залишки їжі й підливає воду.

"Чоловік і діти були в шоці: боялися, що смердітиме і черв'яки повзатимуть по всій хаті", - сміється жінка. Насправді, каже вона, запаху немає і мухи не злітаються.

відро для компосту

Компостне відро зсередини

Компост Маріанна закопує на найближчій клумбі у дворі будинку та на власній дачі. За її словами, уже за три місяці земля стала родючішою. Квіти ростуть краще.

Пластик, метал, папір - на переробку

Відходи, придатні для переробки, Маріанна здає до пунктів приймання вторинної сировини. Це пластик, макулатура, склотара і металеві бляшанки.

"Коли ми придбали старий будинок, там було багато сміття, зокрема металу. Ми його здали і отримали три тисячі гривень. Раніше я б просто викинула те все. А зараз розумію, що сміття - це гроші під ногами", - розповідає жінка.

Тепер, перш ніж придбати молоко чи кефір, Маріанна прискіпливо роздивляється маркування на пляшках. Купує, коли впевнена, що зможе здати їх для переробки.

Окрім того, вона відмовилася від деякої побутової хімії. Засоби для миття посуду, кухонних поверхонь і ванної кімнати навчилася робити сама. Для цього використовує переважно соду, оцет і гірчицю.

Мінімум відходів

Свій перший експеримент Маріанна назвала "104 дні без поліетилену". Число обрала випадково. Коли експеримент закінчився, жінка вирішила продовжувати екологічно свідомий стиль життя.

Нині Маріанна, її чоловік і двоє дітей майже не викидають сміття. Це вдається, тому що всі органічні відходи вони компостують. Неорганічні відходи, придатні для переробки, здають. А те, що для переробки непридатне, купують якомога менше.

Мотивацію змінити стиль життя на більш екологічний Маріанна пояснює так: "Уявіть, що ваша оселя - не лише квартира, де ви мешкаєте. Це вся планета. Сміття, яке ми викидаємо, не зникає в якихось баках. Воно лишається поруч".

  • Економте воду - закривайте кран

    10 простих внесків у порятунок планети

    Заощаджуйте воду - закривайте кран

    Коли ми чистимо зуби або миємо руки, часто залишаємо кран увімкненим, замість того, щоб закрити його. Згідно із дослідженням університету Ольденбурга, під час чищення зубів ми марнуємо до 12 літрів найкращої питної води.

  • Душ замість ванни

    10 простих внесків у порятунок планети

    Душ замість ванни

    Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.

  • Правильне провітрювання

    10 простих внесків у порятунок планети

    Правильне провітрювання

    Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.

  • Відмовитися від батарейок

    10 простих внесків у порятунок планети

    Відмовитися від батарейок

    Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.

  • Повністю відключати електропристрої

    10 простих внесків у порятунок планети

    Повністю відключати електропристрої

    Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.

  • Закривати кришку

    10 простих внесків у порятунок планети

    Закривати кришку

    Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.

  • Електрочайник замість плити

    10 простих внесків у порятунок планети

    Електрочайник замість плити

    Якщо вам треба нагріти воду, замість плити краще зробити це в електрочайнику. Незалежно від того, для чого вона потрібна - чаю або приготування пасти - у чайнику вода гріється швидше та потребує менше енергії і часу, ніж каструля на плиті. У WWF запевняють: якщо щодня гріти літр води, щороку можна заощадити 40 євро.

  • Відмовитися від фена

    10 простих внесків у порятунок планети

    Відмовитися від фена

    Серед пристроїв у ванній найбільше енергії споживає фен. Влітку можна легко обійтися без нього.

  • Термос vs стаканчики

    10 простих внесків у порятунок планети

    Термос vs стаканчики

    Багато хто з нас звик до "кави to go". Проте одноразові стаканчики краще не брати, адже це - чи не найбільша проблема для довкілля. Чому б наступного разу не подбати про природу і не взяти каву у термос?

  • Жодних одноразових пакетів!

    10 простих внесків у порятунок планети

    Жодних одноразових пакетів!

    За даними Федерального відомства з питань довкілля, у Німеччині використовують 76 поліетиленових пакетів на рік, і це немало. Непотрібні пакети слід відправляти на переробку, а ще краще - наступного разу взяти із собою в магазин багаторазовий пакет, рюкзак або кошик.

    Автор: Анабела Лінке, Ольга Войтович


DW.COM

У Німеччині люди залишають після себе найбільше пакувального сміття у Європі

Кожен споживач у Німеччині залишає після себе понад 220 кілограмів пакувального сміття на рік, повідомило відомство з охорони навколишнього середовища. Це пов'язано із поширенням упаковки, яку важно переробити. (26.07.2018)  

В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику

Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки. (28.05.2018)  

Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео)

13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes. (24.05.2018)  

10 простих внесків у порятунок планети

Кожен з нас може змінити свої звички у повсякденному житті, аби захистити довкілля. Які саме - у фотогалереї DW. (15.06.2018)  

Посилання в інтернеті

Блог Маріанни Бойко

Також за темою

Verbrechen und Strafe - Kaugummi

Переробка сміття по-європейськи: кросівки з жуйки (відео) 10.07.2018

На вулиці Амстердама випльовують щороку півтори тисячі тонн жуйки. Екологічно свідомі дизайнери знайшли їй застосування - виготовляти з цієї жуйки... кросівки.

Windkraftanlage in Deutschland

Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео) 27.07.2018

Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати через скло- та вуглепластик у складі пропелерів. У Німеччині активно шукають нові способи ресайклінгу.

Drei überqellende Müllcontainer für Verpackungsmüll,

У Німеччині люди залишають після себе найбільше пакувального сміття у Європі 26.07.2018

Кожен споживач у Німеччині залишає після себе понад 220 кілограмів пакувального сміття на рік, повідомило відомство з охорони навколишнього середовища. Це пов'язано із поширенням упаковки, яку важно переробити.

Докладно

СБУ не повинна мати виконавчих повноважень, вважають правозахисники

Екс-глава МВС Німеччини: СБУ не має переслідувати фірми

Екс-міністр внутрішніх справ ФРН Ґергарт Баум розповів DW про проблеми українського бізнесу через сваволю спецслужб. 

Ан-225

Boeing та "Антонов" разом набиратимуть висоту

Які шанси дасть співпраця між ДП "Антонов" та Boeing українському авіапрому - в матеріалі DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  