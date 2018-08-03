Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Родина Бойко не купує пакети для сміття. Маріанна Бойко, яка себе називає "першою практичною еко-блогеркою України", - прихильниця ідеї "zero waste" ("нуль відходів"). Ідея полягає в тому, щоб менше споживати, не користуватися в побуті одноразовими речами та звести відходи, які доводиться викидати, майже до нуля. У житті Маріанни та її родини все це почалося з експерименту.

Менше пластику

Одного дня жінка вирішила перевірити, чи зможе обійтися без пластикових пакетів, одноразового посуду і продуктів у пластикових упаковках. "Раніше ми щодва дні викидали пакет зі сміттям. Я подумала: чому на смітнику опиняється так багато упаковки? Це не лише шкода природі, а й викинуті гроші. Захотілося щось змінити", - каже вона.

Маріанна почала з того, щоб замість пластикових пакетів користуватися паперовими. Потім замінила паперові пакети на полотняні торбини. А ще змінила свій підхід до закупів. На базар і до крамниць тепер ходить із багаторазовими пластиковими посудинами, мішечками для овочів і фруктів, а також скляною банкою для сиру.

Еко-набір для закупів

Коли купує рибу або м'ясо, просить продавців відрізати шматок, який влізе до посудини. Крупи і цукор купує на вагу і зберігає в бавовняних мішечках. Мішечки пошила власноруч.

"На початку я складала перелік продуктів і навпроти кожного пункту писала, в якій власній тарі понесу додому. А ще заборонила собі ходити про крамницях голодною і почала купувати менше", - каже вона.

Ще одна альтернатива пластиковим пакетам

Компостне відро на балконі

Маріанна любить готувати. У її кухонному відрі щодня опиняється до кілограма лушпиння та інших залишків. Замість того, щоб викидати, як раніше, жінка вирішила перетворювати їх на добриво.

На балконі своєї квартири в дев'ятиповерхівці жінка встановила компостне відро. У нього подвійне дно і щільна кришка. Туди Маріанна щодня викидає залишки їжі й підливає воду.

"Чоловік і діти були в шоці: боялися, що смердітиме і черв'яки повзатимуть по всій хаті", - сміється жінка. Насправді, каже вона, запаху немає і мухи не злітаються.

Компостне відро зсередини

Компост Маріанна закопує на найближчій клумбі у дворі будинку та на власній дачі. За її словами, уже за три місяці земля стала родючішою. Квіти ростуть краще.

Пластик, метал, папір - на переробку

Відходи, придатні для переробки, Маріанна здає до пунктів приймання вторинної сировини. Це пластик, макулатура, склотара і металеві бляшанки.

"Коли ми придбали старий будинок, там було багато сміття, зокрема металу. Ми його здали і отримали три тисячі гривень. Раніше я б просто викинула те все. А зараз розумію, що сміття - це гроші під ногами", - розповідає жінка.

Тепер, перш ніж придбати молоко чи кефір, Маріанна прискіпливо роздивляється маркування на пляшках. Купує, коли впевнена, що зможе здати їх для переробки.

Окрім того, вона відмовилася від деякої побутової хімії. Засоби для миття посуду, кухонних поверхонь і ванної кімнати навчилася робити сама. Для цього використовує переважно соду, оцет і гірчицю.

Мінімум відходів

Свій перший експеримент Маріанна назвала "104 дні без поліетилену". Число обрала випадково. Коли експеримент закінчився, жінка вирішила продовжувати екологічно свідомий стиль життя.

Нині Маріанна, її чоловік і двоє дітей майже не викидають сміття. Це вдається, тому що всі органічні відходи вони компостують. Неорганічні відходи, придатні для переробки, здають. А те, що для переробки непридатне, купують якомога менше.

Мотивацію змінити стиль життя на більш екологічний Маріанна пояснює так: "Уявіть, що ваша оселя - не лише квартира, де ви мешкаєте. Це вся планета. Сміття, яке ми викидаємо, не зникає в якихось баках. Воно лишається поруч".