Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

1435 гривень - мінімальна пенсія в Україні. Так держава оцінила 39 років роботи Алли Петрівни, яка спочатку працювала в Національному університеті на філологічному факультеті, а потім заступницею головного редактора однієї з київських газет. Алла Петрівна не може претендувати навіть на середню пенсію в 2500 гривень. Адже пенсія розраховується відповідно до офіційних відомостей роботодавців, які за хибною практикою по всій країні через бухгалтерію проводили мінімальні суми зарплат, аби платити менше податків. І така ситуація у багатьох з 12 мільйонів пенсіонерів України.