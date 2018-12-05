 Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.

Ukraine Bettler in Kiew (picture-alliance/dpa)

Пенсії в Україні: як у Києві виживають на мінімалку

1435 гривень - мінімальна пенсія в Україні. Так держава оцінила 39 років роботи Алли Петрівни, яка спочатку працювала в Національному університеті на філологічному факультеті, а потім заступницею головного редактора однієї з київських газет. Алла Петрівна не може претендувати навіть на середню пенсію в 2500 гривень. Адже пенсія розраховується відповідно до офіційних відомостей роботодавців, які за хибною практикою по всій країні через бухгалтерію проводили мінімальні суми зарплат, аби платити менше податків. І така ситуація у багатьох з 12 мільйонів пенсіонерів України. 

 

DW.COM

Пенсійні новації: перерахунок грошей, яких немає

В уряді ініціюють збільшення ролі стажу при нарахуванні пенсії для тих, у кого за плечима довгий трудовий шлях, та обіцяють їм гідні виплати. Як і коли це може статися - з’ясовувала DW. (08.03.2018)  

Стаж замість віку, або Якою буде нова пенсійна реформа

Експерти запевняють, що головні риси нової пенсійної реформи вже узгоджені між урядом та МВФ, але суттєвого збільшення пенсій від неї очікувати не варто. (20.04.2017)  

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео)

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме? (04.04.2018)  

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями. (04.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Пенсії в Україні: кому найбільше підвищили? (19.11.2018)  

Реклама

Докладно

Керченська криза

Керченська криза та санкції: ЄС обмежився політичним жестом

Санкцій щодо Росії за Керченську кризу ЄС поки що не запроваджує. 

Ukraine Bettler in Kiew (picture-alliance/dpa)

Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

48 гривень на день. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  