Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.
1435 гривень - мінімальна пенсія в Україні. Так держава оцінила 39 років роботи Алли Петрівни, яка спочатку працювала в Національному університеті на філологічному факультеті, а потім заступницею головного редактора однієї з київських газет. Алла Петрівна не може претендувати навіть на середню пенсію в 2500 гривень. Адже пенсія розраховується відповідно до офіційних відомостей роботодавців, які за хибною практикою по всій країні через бухгалтерію проводили мінімальні суми зарплат, аби платити менше податків. І така ситуація у багатьох з 12 мільйонів пенсіонерів України.
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