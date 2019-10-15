Як виглядає побут німецького війська (відео)

Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як їх заманюють на службу?
Побут бундесверівців суттєво відрізняється від повсякдення українських солдатів. У них, приміром, є 12 варіантів сухих пайків, які відрізняються основними стравами. Є навіть вегетаріанські пайки і такі, що не містять, приміром, свинини. Цікаво також, як шиють і тестують форму та взуття для бундесверівців. Про це, а також про спецформу для вагітних, дитсадки для дітей військових та про те, як Бундесвер агітує молодь до своїх лав, дивіться у сюжеті DW:
Реальність, у якій живе німецький уряд, мало відповідає амбіціям Німеччини. Промова Анґели Меркель свідчить, що урядові буде не під силу виконати обіцяне у зовнішній політиці, вважає Міхаела Кюфнер. (12.09.2019)
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Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути. (09.05.2019)
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