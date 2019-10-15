 Як виглядає побут німецького війська (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.10.2019

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Політика й суспільство

Як виглядає побут німецького війська (відео)

Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як їх заманюють на службу?

Bundeswehr Kita 21.01.2014 in Lüneburg (picture-alliance/dpa)

Бундесвер відкриває власні дитсадки, аби військовослужбовці могли поєднувати армію і родину

Побут бундесверівців суттєво відрізняється від повсякдення українських солдатів. У них, приміром, є 12 варіантів сухих пайків, які відрізняються основними стравами. Є навіть вегетаріанські пайки і такі, що не містять, приміром, свинини. Цікаво також, як шиють і тестують форму та взуття для бундесверівців. Про це, а також про спецформу для вагітних, дитсадки для дітей військових та про те, як Бундесвер агітує молодь до своїх лав, дивіться у сюжеті DW:

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Коментар: Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи радше киця?

Реальність, у якій живе німецький уряд, мало відповідає амбіціям Німеччини. Промова Анґели Меркель свідчить, що урядові буде не під силу виконати обіцяне у зовнішній політиці, вважає Міхаела Кюфнер. (12.09.2019)  

Солдати Бундесверу зможуть безплатно їздити залізницею в Німеччині

Німецькі військові з січня зможуть безплатно їздити залізницею. Це стосується як службових, так і приватних поїздок, але лише потягами компанії Deutsche Bahn. (18.08.2019)  

Навіщо в армію набирають геймерів? (відео)

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути. (09.05.2019)  

Як здійснюється контроль за Бундесвером? (відео)

За німецьким Бундесвером здійснюється суворий парламентський та цивільний контроль. Як це функціонує? (20.08.2018)  

Пригоди в Бундесвері: як німецька армія приваблює молодь (відео)

Менше муштри, більше "екшену": аби привабити більше молоді до своїх лав, німецький Бундесвер реформує старі армійські порядки. (22.11.2017)  

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Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як заманюють на службу?

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