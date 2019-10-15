Як виглядає побут німецького війська (відео)

Побут бундесверівців суттєво відрізняється від повсякдення українських солдатів. У них, приміром, є 12 варіантів сухих пайків, які відрізняються основними стравами. Є навіть вегетаріанські пайки і такі, що не містять, приміром, свинини. Цікаво також, як шиють і тестують форму та взуття для бундесверівців. Про це, а також про спецформу для вагітних, дитсадки для дітей військових та про те, як Бундесвер агітує молодь до своїх лав, дивіться у сюжеті DW: